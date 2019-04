¿Cuál es el papel del secretario general de la Presidencia de la República?

Una resolución suprema establece cuáles son las funciones de quien ocupa la Secretaría General de la Presidencia de la República: son en total 16 y la última es la menos específica. "Otras que se le asigne por ley o disposición legal expresa, así como aquellas que le encomiende el presidente", se lee. Es decir, queda a potestad del mandatario de turno.

Las últimas declaraciones que ha dado el ex jefe de Odebrecht en Perú Jorge Barata, en su segundo día de interrogatorios ante los fiscales del Equipo Especial, han revelado cuáles habrían sido esas otras funciones –que no están expresamente en las normas– que tuvo Luis Nava, ex secretario general de la Presidencia del segundo gobierno de Alan García.

Por ejemplo, Jorge Barata ha señalado que realizó pagos a Nava a cambio de garantizar la continuidad de las obras de la Interoceánica Sur. También ha dicho que hablar con el ex secretario general de la Presidencia de la República en ese entonces era como hacerlo con el mismo Alan García. “Nava era el hombre que abría las puertas [de Palacio], si no lo trataban bien no había acceso”, refirió.

–¿Qué hace un secretario general?–

La Secretaría General es la máxima autoridad ejecutiva dentro del Despacho Presidencial. Es el órgano de la Alta Dirección responsable de brindar asistencia técnica y administrativa al presidente y a los vicepresidentes.

Además, realiza acciones de coordinación con las entidades públicas, instituciones nacionales e internacionales, organizaciones y sectores representativos de la ciudadanía. Es designado mediante resolución suprema.

La norma establece que el secretario general brinda asesoramiento al presidente para el cumplimiento de sus funciones y en su relación con el Poder Legislativo, Poder Judicial, Gobiernos Regionales y Locales y demás organismos nacionales internacionales. Elabora la agenda, bajo las indicaciones del mandatario. También gestiona las solicitudes de audiencias, visitas e invitaciones –las oficiales– dirigidas al jefe del Estado.



"El secretario suele ser un funcionario de mucha confianza del presidente", nos comentó un ex funcionario que ha ocupado este cargo entre los últimos veinte años.

Otra de sus funciones legales es la de conducir las actividades y los asuntos protocolares en las que participe el presidente en el país o el exterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

"Trabaja mucho sobre el protocolo y las ceremonias del Estado, las relaciones con otros países. Almorzaba con embajadores de manera oficial", agregó el ex secretario general consultado para esta nota.

La participación en la sesión del Consejo de Ministros está, además, entre sus principales funciones. "En el marco de sus competencias", precisa la ley. ¿Despacha con los ministros? Lo que hay, según nos explicaron para esta nota, es un espacio oficial para que dialoguen con los titulares de las carteras. Sobre todo, señalaron, cuando el presidente requiere saber respecto a un tema particular.

La Secretaría del Consejo de Ministros, la Secretaría de Actividades, la Casa Militar y la Secretaría de Comunicaciones Estratégica y Prensa dependen jerárquicamente de la Secretaría General de la Presidencia de la República, según el organigrama establecido.

–¿Quiénes han ocupado este cargo?–

Desde que estalló el Caso Odebrecht en Perú, el nombre de un ex secretario general de la Presidencia de la República empezó a sonar. Hoy, incluso, es investigado por presunto lavado de activos y tiene una orden de detención preliminar. Luis Nava se ha convertido en uno de los principales personajes de la trama sobre el pago de sobornos en el gobierno del fallecido Alan García.

Es el único que, hasta el momento, ha aparecido en las páginas judiciales.

¿Quiénes más han ocupado este cargo? Durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, José Élice fue el secretario general de la Presidencia de la República, nombrado por el mandatario. En ese entonces, la administración del Despacho Presidencial estaba a cargo de la Casa Militar.

–Alejandro Toledo–

Pero poco tiempo después, con el ingreso de Alejandro Toledo a Palacio de Gobierno, dicha administración la asumió también el secretario general. Élice había sido Oficial Mayor del Congreso y era un funcionario del Parlamento destacado en el Ejecutivo.

Cuando Toledo asume la presidencia, lo ratifica por unos cuatro meses más y luego nombra a una persona de su confianza: Fernando de la Flor Arbulú, quien ingresó al Gobierno como un consejero presidencial.

Toledo tuvo dos secretarios generales más: el embajador Luis Chuquihuara y Guillermo Gonzales Arica. Este último militó en Perú Posible y fue muy cercano al ex presidente.

Gonzáles Arica fue cuestionado por un escándalo desatado tras un espionaje teléfonico al ex mandatario. Incluso los propios parlamentarios de la chacana lo sindicaban como un "elemento pertubador" y un "operador político". Finalmente, presentó su renuncia.

Actualmente, Toledo se mantiene prófugo de la justicia y se resiste a cumplir con las dos órdenes de prisiones preventiva que tiene en su contra por los Casos Odebrecht y Ecoteva.

–Ollanta Humala–

​El embajador Chuquihuara volvió a ocupar el cargo de secretario general de la Presidencia de la República durante este gobierno.

El embajador Luis Chuquihuara fue también secretario general de la Presidencia de Alejandro Toledo y de Ollanta Humala. Foto: OEA OEA

Chuquihuara estuvo en la Alta Dirección del Ejecutivo hasta agosto del 2012, cuando Humala, actualmente investigado por el Caso Odebrecht, nombró a María Elena Juscamaita. Durante su paso por este cargo, una denuncia periodística involucró a la abogada con un juicio por corrupción en el Ministerio del Interior.

Ella reconoció que afrontó un juicio por el presunto delito de colusión desleal por el caso de la compra de pertrechos antimotines para la Policía. Sin embargo, aclaró que la fiscalía retiró la acusación que formuló inicialmente contra ella, por lo que el Poder Judicial archivó el proceso en su caso.

–Pedro Pablo Kuczynski–

El ex presidente, también investigado por el Caso Odebrecht, tuvo dos secretarios generales trabajando con él en Palacio de Gobierno.

La primera fue la abogada María Lila Iwasaki Cauti, quien se mantuvo en el cargo hasta el 1 de agosto del 2017. Iwakasaki había ocupado antes las secretarías generales de la Presidencia de Consejo de Ministros, y delos ministerios de Comercio Exterior y Turismo, de Transporte y Comunicaciones, de la Producción, de Justicia, de Vivienda y Construcción y de Economía y Finanzas.

El segundo fue el economista Nicolás Fernando Rodríguez Galer, quien renunció en marzo del 2018, cuando Kuczynski dejó la presidencia de la República.

–Martín Vizcarra–

​Con la renuncia de Rodríguez Galer, el presidente Vizcarra nombró a la abogada Mirian Maribel Morales Córdova para el puesto. Ella es una abogada con experiencia en gestión medioambiental y resolución de conflictos, que trabajó con Vizcarra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cuando César Villanueva renunció a la Presidencia del Consejo de Ministros, Morales fue una de las altas funcionarias voceadas para ser su reemplazo. Finalmente, ello no ocurrió.

Morales es señalada como una de las personas más cercanas al jefe del Estado. La Revista Caretas reportó que se conocieron cuando, entre el 2012 y el 2013, estuvo a cargo del proyecto de Prevención de Conflictos Sociales en el uso de recursos naturales del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con Vizcarra, quien era gobernador regional de Moquegua, trabajaron en la negociación entre la comunidad y la minera Quellaveco.