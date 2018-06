El partido que los ex futbolistas juegan en la cancha electoral

En un año marcado por el retorno de Perú al Mundial después de 36 años de dolorosa ausencia, cuatro ex futbolistas y uno todavía en actividad serán candidatos en Lima Metropolitana y el Callao en las elecciones municipales y regionales del 7 de octubre.

George Forsyth, ex arquero de Alianza Lima y de la selección, postula al sillón municipal de La Victoria –distrito donde se ubica el estadio del club blanquiazul– por Somos Perú.

Forsyth, quien no está afiliado a ningún partido, no es nuevo en política: en el 2010 fue elegido regidor de La Victoria por Unidad Nacional. Cuatro años después, en el 2014, asumió temporalmente la alcaldía de ese distrito, debido a que el entonces alcalde, Alberto Sánchez Aizcorbe, y su teniente alcaldesa, Milagros Manchego, solicitaron licencia.

Leao Butrón, portero y figura de Alianza Lima, es candidato a regidor de la Municipalidad de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC), en el que milita desde hace ocho años. En el 2010, postuló sin éxito a regidor de Surco por el PPC. En esta campaña va por la revancha.

En los comicios del 2014, Martín Hidalgo Conde, ex lateral izquierdo de la selección, tentó la Alcaldía de La Perla (Callao) con Fuerza Popular, pero no tuvo éxito. Esta vez volverá a intentarlo, pero con otra camiseta, la de Perú Patria Segura.

Por otro lado, el ex mediocampista Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez y el ex defensa Pedro Kohji Aparicio postularán por el partido Vamos Perú para regidores de la provincia del Callao y del distrito de Pueblo Libre, respectivamente.

En el Perú, el fútbol está más asociado a la política vecinal que a la nacional. Ex jugadores han sido regidores y hasta alcaldes –como Paulo ‘Churre’ Hinostroza en San Juan de Miraflores–, pero ninguno ha conseguido hasta ahora un escaño en el Congreso de la República.

Para Fernando Tuesta, experto en temas electorales y fanático confeso del balompié, el sistema de voto preferencial reduce las posibilidades de los candidatos peloteros en la lid parlamentaria.

“En el caso municipal tienes un sistema de listas. Si postulan como regidores, tienen más chances, porque un candidato ganador arrastra automáticamente a parte de su lista [de concejales]. Para el Congreso, en cambio, el voto preferencial los frena: ellos pueden ser muy populares, pero la gente no necesariamente los relaciona con una actividad tan diferente”, ensaya Tuesta.

El caso más reciente es el de Roberto ‘Chorri’ Palacios, ex estrella de la selección peruana, quien postuló en la última elección al Parlamento en la lista por Lima de Alianza para el Progreso (APP) con el número 10, el mismo que utilizaba en la selección. La suerte le fue esquiva.

Cienciano del Cusco tuvo dos años claves en su historia: en el 2003 se coronó campeón de la Copa Sudamericana; y en el 2004, de la Recopa Sudamericana.

Dos representantes de ese equipo –aunque ninguno era futbolista en actividad– entraron a la política. El ex técnico del equipo y ex jugador Freddy Ternero, ya fallecido, fue alcalde de San Martín de Porres en dos períodos: en el 2007-2010 con Somos Perú y en el 2011-2014 con el PPC. Juvenal Silva, ex presidente del club, alcanzó una curul en el Parlamento en el 2006 con UPP.

—La otra cara—

El vóley peruano es un caso diametralmente opuesto al del balompié: Gabriela Pérez del Solar, Cecilia Tait y Cenaida Uribe, integrantes del equipo olímpico que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 1988, fueron elegidas para el Parlamento.

Tait ganó en tres procesos: 2000, 2001 y 2011, siempre por Perú Posible. Su carrera política había empezado en 1998, cuando fue concejal en Villa María del Triunfo por Vamos Vecino.

Pérez del Solar fue parlamentaria en dos períodos consecutivos: 2006-2011 y 2011-2016. En el primer quinquenio fue elegida por Unidad Nacional; y en el otro, por Alianza para el Gran Cambio.

El caso de Uribe fue similar: obtuvo un escaño en el 2006 (Unión por el Perú) y en el 2011 (Gana Perú).

Otro caso es el de Leyla Chihuán (Fuerza Popular), ex voleibolista que llegó al Parlamento en el 2011 y fue reelecta para este período.

Finalmente, Tuesta recalca que, además del logro olímpico al que están asociadas las voleibolistas, tienen una imagen pública alejada de escándalos.

El próximo partido electoral empieza en cuatro meses.