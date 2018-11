Patricia Donayre: “Al principio había voluntad de apoyar al presidente”

Patricia Donayre afirma que su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) ha sido entendida por el presidente Martín Vizcarra. Además, señala que no se considera una tránsfuga.

— ¿A qué se refiere cuando dice que renuncia por un tema de conciencia?

Hubo una discrepancia con el congresista Violeta en Justicia, respecto a si debía incorporarse o no en el dictamen [que tipificaba como delito el financiamiento ilegal] un agregado, que era el proyecto aprista para prohibir la criminalización de partidos. Esa discrepancia marcaba una ruta distinta.

— A eso se suma, según contó Ud. una frase ofensiva de este legislador.

La frase es la consecuencia de mi accionar. Logramos que no se apruebe ese dictamen y cuando yo expliqué en mi bancada cuál fue la actitud del congresista, él se molesta y señala que no ha sido como yo conté, y me lanza un improperio bastante fuerte.

— ¿La llamó mentirosa?

Así es, aparte de la palabra soez que no podría reproducir porque nunca la he hablado.



— Violeta ha dicho que renunciar es una salida fácil.

Yo creo que es el camino más complicado. Quedarse es el camino más fácil porque uno puede agachar la cabeza y seguir lineamientos con los que no está de acuerdo. Lo más difícil es estar fuera en un escenario en el que es imposible formar un nuevo grupo.

— ¿Cree que la bancada de PpK no está apoyando al presidente Vizcarra?

Creo que no en la totalidad o como debería ser. Al principio había voluntad de hacerlo, pero han surgido circunstancias que han llevado a tomar posiciones personales en determinados temas. Uno de ellos es este sobre los partidos, otro fue el voto del informe de la Comisión Lava Jato, las ausencias en la Comisión Permanente.

— ¿Influyó en su renuncia la votación de Mercedes Araoz en contra de incluir a Alan García en el informe Lava Jato?

Es un caso complicado el de Araoz, definitivamente es un argumento adicional para poder tomar una determinación como esta. Cuando uno asume un cargo de ministro, uno es responsable político de los actos que refrenda.

— ¿Coincide con el presidente cuando dice que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la cuestión de confianza no varía la reforma sobre la bicameralidad?

El presidente Vizcarra tiene razón. El fallo del TC se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad del reglamento del Congreso y lo que se está consultando a la población no es la modificación al reglamento del Congreso sino a la Constitución. No es posible hacer variaciones.

— Sin embargo, algunos de sus ex colegas como Violeta y Carlos Bruce dijeron que con su fallo el TC estaba salvando la bicameralidad.

Entiendo que traten de salvar la bicameralidad porque es una reforma importante. Sin embargo, pecaron de exceso de entusiasmo, no tuvieron el tiempo suficiente como para reflexionar y darse cuenta de que una cosa no está ligada a la otra.



— ¿Se sumaría a otra bancada o prefiere mantenerse independiente?

Quiero seguir independiente. En cualquier escenario puedo aportar y apoyar las iniciativas positivas del Gobierno y todas las que estén orientadas hacia lo correcto.

— ¿Conversó de su renuncia con el presidente?

Conversé con él unos minutos antes [de renunciar]. Como Ejecutivo y gobierno merece una explicación de quien se retira de la bancada.

— ¿Qué le dijo?

Él ha entendido perfectamente mis razones. Siempre él lamenta estos alejamientos de la bancada.

— ¿Qué respondería a quienes cuestionan su renuncia y la consideran tránsfuga?

Están equivocados. Transfuguismo es vender la conciencia para cambiar de bancada en función de la conveniencia personal, yo no tengo ninguna. Y si lo he hecho por segunda vez es porque estoy acostumbrada a seguir un camino de principios. Es lo que sucede en un matrimonio, si te encuentras con un marido maltratador, te divorcias. Y si viene otro que te maltrata, ¿no vas a quedarte en la casa, no?