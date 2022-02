Conforme a los criterios de Saber más

El presidente Pedro Castillo acabó la noche del martes con cuatro días de incertidumbre respecto a la designación del nuevo Gabinete Ministerial, pero no necesariamente con la crisis política. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estará encabeza ahora por Aníbal Torres, el jurista que hasta ayer se desempeñó como titular de Justicia y que a lo largo de su gestión protagonizó distintos exabruptos, confrontaciones y decisiones cuestionadas.

Por ello, desde distintas bancadas se ha calificado al nuevo Gabinete, que tendrá que buscar el voto de confianza del Parlamento, como confrontacional o de choque.

En la ceremonia de juramentación en la que apareció sin su característico sombrero, Castillo Terrones oficializó en total siete cambios y ratificó a titulares de otras doce carteras. Se trata de su cuarto Consejo de Ministros en poco más de seis meses de gobierno.

Como reportó El Comercio en su edición impresa del martes, Torres estaba en el bolo para la PCM. Otros de los voceados fueron Roberto Sánchez, quien fue ratificado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Hernando Cevallos, que dejó el Ministerio de Salud; y el sociólogo y exministro Jorge Nieto.

Según se pudo conocer, funcionarios del Ejecutivo que realizaron filtros de los candidatos a la PCM valoraron que Torres no tenga mayores antecedentes. “El doctor Aníbal está limpio”, comentó una de las fuentes consultadas.

“Es una persona que ha mostrado lealtad en todo este camino desde que estamos en campaña”, comentó a la prensa Betssy Chávez, ratificada como ministra de Trabajo.

A juicio de Chávez, el Gabinete sí es de “ancha base”, como prometió el presidente Castillo el lunes en un pronunciamiento, y busca el consenso. “No hemos venido a pechar, queremos trabajar por el país”, acotó. Sin embargo, este anuncio de convocar a un Gabinete de ancha base y participativo no se aprecia en la conformación final del grupo, en la que predominan los integrantes de Perú Libre y de otros grupos de izquierda, y en el que solo hay tres mujeres.

Torres se mantiene en el Gabinete desde el inicio del gobierno de Castillo y el Gabinete de Guido Bellido, al igual que Dina Boluarte (Midis), Juan Silva (MTC), Geiner Alvarado (Vivienda) y Roberto Sánchez (Mincetur).

En diálogo con El Comercio, Bellido resaltó que Torres “es una persona que siempre ha mantenido lealtad al presidente” y que es “bastante disciplinada, muy enérgica”. “Uno tiene que ser confrontacional. Si no eres confrontacional con la inseguridad ciudadana, falta de trabajo, la corrupción, ¿para qué estamos?”, indicó. Añadió que aunque Perú Libre (PL) no ha discutido aún si dará el voto de confianza al Gabinete, este le da a él “cierta confianza”.

Precisamente, Torres ha protagonizado distintos incidentes en los últimos meses. Recientemente cuestionó la renuncia de su exviceministro de Justicia, Gilmar Andía, quien denunció el “debilitamiento institucional” del sector; bromeó sobre la posible liberación de Antauro Humala; y concretó finalmente su amenaza de destituir al procurador general Daniel Soria.

También ha sido confrontacional con la oposición, la prensa y ha atacado a otros personajes políticos, como Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), o el propio Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre. “No te metas, Vladimir [Cerrón], en el Gobierno. Métete en los asuntos del partido”, expresó en setiembre durante una entrevista con “Exitosa”.

Perú Libre gana terreno

Sin embargo, Perú Libre ha ganado terreno a comparación de los gabinetes de Mirtha Vásquez y Héctor Valer. Esto a través de los nuevos ministros de Salud y Energía y Minas, Hernán Condori y Carlos Sabino, respectivamente, quienes militan en el partido.

También mediante el congresista de la bancada y del ala magisterial, Óscar Zea, quien asumió la cartera de Desarrollo Agrario y Riego.

Una de las salidas más criticadas es la de Hernando Cevallos, quien se desempeñaba como ministro de Salud desde el inicio del gobierno. Anoche, el excongresista dijo a RPP que Castillo le comunicó su salida por la tarde. “El presidente me dijo: ‘Mira, quiero poner a una persona en el Ministerio de Salud’. Bueno, es una decisión suya, presidente. Si es correcto o no, no me corresponde a mí”, comentó.

Cevallos también comentó que “un sector de Perú Libre” está en contra de las vacunas contra el coronavirus, pero dijo esperar que la vacunación sea impulsada desde la nueva gestión.

Anoche, a través de Twitter, Cerrón saludó la designación de Torres y le deseó éxitos en su gestión.

En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Torres ha sido reemplazado por Ángel Ydelfonso Narro, un abogado que se desempeñó como juez en Junín.

Nombramientos en medio de la crisis

De otro lado, desde el viernes, cuando Castillo anunció la reconformación del Gabinete, hasta ayer el Ejecutivo publicó unas 16 resoluciones con designaciones en distintos sectores, principalmente referidas a asesores y cargos de confianza.

Algunas de las resoluciones fueron suscritas por los salientes ministros Héctor Valer (PCM), Katy Ugarte (MIMP) y Alberto Ramos (Midagri).

Guiselle Romero, abogada experta en servicio civil, explicó a El Comercio que los funcionarios de confianza no tienen indemnización una vez que son separados de sus cargos, por lo que —en ese escenario— se les paga solo el porcentaje de su sueldo correspondiente a los días laborados. “Se los suele contratar por el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) si cumplen con los requisitos para ello. En ese caso se pagan los días que han trabajado solamente”, manifestó.

“En realidad, aquí el riesgo mayor es que desestabilizas una organización que de por sí ya ha tenido varias rotaciones de personal. ¿Qué necesidad de cambiar gente cuando tú mismo no estás seguro en el cargo?”, agregó.

Héctor Valer continuó despachando hasta ayer en su oficina en la PCM. Según el registro de visitas, tuvo unas 11 reuniones incluyendo a asesores de su despacho en el Congreso y del sector, como el recientemente designado Jhon Zevallos.

La primera sesión del nuevo Consejo de Ministros se realizará este miércoles desde las 10 a.m.

