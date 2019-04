Pedro Chávarry: falta de quórum frustra declaración de fiscal en Congreso

La falta de quórum frustró la declaración del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que lo había citado por las cuatro denuncias constitucionales que se siguen en su contra.

La mayoría de los integrantes de este grupo de trabajo, que son miembros de Fuerza Popular, no estuvo presente en la sala al pasarse el registro de asistencia, por lo que se suspendió la sesión.

El ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry se retiró del Parlamento Nacional sin brindar declaraciones a la prensa. Solo habló su abogado, Julio Rodríguez.

“La sesión ha sido suspendida y prorrogada para una fecha aún no definida por falta de quórum. No se debe a ninguna actuación nuestra”, replicó Rodríguez en los exteriores del Palacio Legislativo.

Julio Rodríguez es abogado del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) El Comercio

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está integrada por un total de 15 parlamentarios de distintas bancadas. Este martes, no estuvieron presentes: Milagros Salazar, Federico Pariona, Luis Galarreta, Nelly Cuadros y Karina Beteta, de Fuerza Popular.

Por su parte, los legisladores Marco Arana (Frente Amplio) y César Segura (FP) se encuentran con licencia médica.

Si bien la audiencia había sido convocada para las 9:00 a.m. en el Anfiteatro José Abelardo Quiñones del Congreso, a las 9:25 a.m. el vicepresidente del grupo, César Vásquez (Alianza para el Progreso), suspendió la sesión por falta de quórum.

No sin antes dejar constancia de la presencia de los legisladores: Juan Sheput y Gilbert Violeta, de Concertación Parlamentaria; Milagros Takayama y Mario Mantilla, de Fuerza Popular; Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular; Javier Velásquez Quesquén, de la Célula Parlamentaria Aprista; y Oracio Pacori, de Nuevo Perú.

La sesión se iba a llevar a cabo en la Sala Quiñones del Congreso de la República. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) El Comercio

Cabe destacar que en la sesión también se encontraba el legislador Gino Costa (Bancada Liberal), pero al no estar registrado formalmente en la subcomisión no sumó al quórum.

De acuerdo con el Reglamento del Congreso, para iniciar la sesión hacía falta contar con nueve representantes. Solo acudieron ocho.

El parlamentario César Vásquez indicó a El Comercio que lo más seguro es que la audiencia sea reprogramada para el próximo martes 30 de abril.

“Vamos a coordinar con el equipo técnico [para coordinar una nueva audiencia]. Lo más probable ya, dado que mañana tenemos programado lo del fiscal Pablo Sánchez, será después de la semana de representación”, apuntó.



─Otros convocados─

Para la sesión de este martes también habían sido convocados el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien al igual que Pedro Chávarry ha sido denunciado por presuntamente integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

Asimismo, en calidad de testigos, fueron citados el fiscal anticorrupción Walther Delgado Tovar, el ex secretario general del Ministerio Público Aldo León Patiño, y la esposa del fiscal supremo Gálvez, Susana Guerrero López.

Con excepción del fiscal anticorrupción, todos los citados también estuvieron presentes para brindar su declaración ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Esta no es la primera vez que este grupo de trabajo no sesiona por falta de quórum, desde que se presentaron diversas denuncias en contra del ex titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, a mediados de agosto de 2018.