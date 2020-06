El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, consideró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) “está demorando” en tomar medidas relacionadas a los procesos disciplinarios que abrió contra fiscales supremos, como Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

“Me parece que (la JNJ) está demorando. Obviamente hay que sugerir mayor diligencia y oportunidad en sus respuestas”, respondió en Radio Nacional cuando le preguntaron si le merece alguna crítica el papel de la JNJ y su demora en emitir un pronunciamiento sobre los procesos a Pedro Chavarry y Tomás Galvez.

El 20 de febrero, la JNJ presidida por Aldo Vásquez, abrió procesos disciplinarios inmediatos contra los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, así como a los jueces supremos Martín Hurtado y Aldo Figueroa.

“La administración de justicia no puede estar en suspensión perfecta. La dinámica es muy acelerada y no podemos descuidarnos. Con mucha expectativa todo el país está viendo las decisiones que está tomando la JNJ”, recordó Vicente Zeballos.

El primer ministro se pronunció así cuando se le consultó sobre la posibilidad de que la JNJ aplique medidas provisionales como una suspensión contra los fiscales supremos Chávarry y Gálvez, implicados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

El fiscal supremo Pablo Sánchez, quien tiene a su cargo la investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, advirtió en una entrevista a El Comercio que los fiscales implicados en el caso podrían buscar obstaculizar su labor, ante el eventual retorno del fiscal supremo Luis Arce a la Junta de Fiscales Supremos (JFS) el 12 de julio.

“Se cumplen los cuatro años que ha estado trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y es hora de que vuelva, y tiene que ir otro fiscal a reemplazarlo [...] No me preocupa ir al JNE, sino lo que dejaría de investigar [...] Hay tres personas que no quieren que los investigue [los fiscales supremos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez]. Se puede aprovechar la coyuntura para que yo sea designado al JNE”, indicó.

