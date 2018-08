Pedro Chávarry, quien recientemente asumió el cargo de fiscal de la Nación, no solo ha sido mencionado en audios que involucran al suspendido juez César Hinostroza. También ha protagonizado conversaciones con él y, en más de una oportunidad, ha variado sus respuestas al respecto.

Inicialmente, Chávarry negó haber acudido a alguna reunión con periodistas en la casa del empresario Antonio Camayo, hoy detenido por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Según dijo también, no tenía necesidad de convocar a la prensa e incluso dijo que iba a denunciar a Hinostroza.

Sin embargo, en una entrevista con El Comercio publicada este miércoles, Chávarry cambió su versión nuevamente, reconoció el encuentro en casa de Camayo y dio sus justificaciones. Estas fueron sus versiones:

—“No tuve necesidad de convocar a prensa”—

El pasado 23 de julio, Canal N difundió un audio que data del 17 de mayo del 2018, en el que se revela que César Hinostroza hizo gestiones para mejorar la imagen de Chávarry, pidiéndole al empresario Antonio Camayo, gerente general de Iza Motors, organizar una cita con la prensa para el fiscal de la Nación.



César Hinostroza y Antonio Camayo conversaron el 17 de mayo del 2018 sobre Pedro Chávarry. (Composición: El Comercio/ Video: Canal N)

Ante ello, Chávarry indicó a El Comercio que denunciará a Hinostroza y aseguró no conocer a Camayo. “En ningún momento he solicitado a nadie ayuda para mi elección como fiscal de la Nación. No he tenido ninguna necesidad de convocar a la prensa ni a nadie, mucho menos de hacer almuerzos”, aseveró.

Posteriormente, en diálogo con RPP, aseveró que Hinostroza se tomó “atribuciones que no tiene”. También negó que se haya concretado algún encuentro.

—“No fui a la reunión”—

En otro audio revelado el 25 de julio por Canal N, que data del 28 de mayo, se confirma que Pedro Chávarry sí aceptó reunirse con medios a sugerencia del suspendido juez César Hinostroza. Según el diálogo, se trató de la coordinación de un almuerzo con periodistas el 29 de mayo en la “casa del amigo, que queda por el Ministerio del Interior”, aludiendo aparentemente a Antonio Camayo.



“Ya, hermano, tú me dices”, se escucha decir a Chávarry. Sin embargo, tras la difusión de este nuevo audio, el fiscal de la Nación reiteró que no autorizó a Hinostroza a hacer algún tipo de campaña mediática y que no hubo tal almuerzo.

Difunden un nuevo audio que contradiría lo que sostuvo ayer Pedro Chávarry sobre sostener una reunión con la prensa. (Composición: El Comercio/ Video: Canal N)

“No recuerdo esta llamada porque no se dio el almuerzo. Si se hubiera dado, lo hubiera recordado. No se dio; simplemente, no fui a la reunión”, dijo Chávarry a RPP, acotando que le pidió la dirección a Hinostroza “para salir del tema”. El juez también negó el encuentro.

—Más coordinaciones—

Los dos últimos audios que dan cuenta de coordinaciones entre Pedro Chávarry y César Hinostroza fueron revelados el último lunes por Canal N. En las conversaciones se habla de una reunión con representantes de medios de comunicación.



Uno de los diálogos es del 17 de mayo, día en el que se produjo otra conversación sobre el tema, como señala líneas arriba. César Hinostroza le recuerda a Chávarry que no se olvide de que la siguiente semana tienen una cita con “mi amigo el de los medios”. Chávarry responde: “Eso es urgente, hermano, ¿ya?”.



En el transcurso de las dos últimas semanas se han conocido otros audios de César Hinostroza y Pedro Chávarry. (Foto: El Comercio/ Video: Canal N)

Otro audio difundido el último lunes data del 4 de mayo. César Hinostroza señala: “A los medios, algunos medios, directores de medios para hacer una reunión en la casa de un amigo. Eso lo hablamos después, ¿ya?”. El titular del Ministerio Público responde: “Ah, ya, Mundial, ya, ya, hermano”.

—Admitió la reunión—

​Pese a haberlo negado anteriormente, Pedro Chávarry terminó por admitir, en una entrevista con este Diario, que sí acudió a la reunión en casa de Camayo. Según explicó, colegas de su entorno le ofrecieron apoyo mediático ante una supuesta campaña en su contra antes de que asuma el cargo.

Chávarry aseveró que no sabía de quién era la casa donde se dio la reunión y señaló que negó la misma debido a los cuestionamientos contra Hinostroza, aunque afirmó no haber tenido la intención de mentir. "Sí, fue un error, debo admitirlo, pero no lo hice con un afán de esconder nada ilegal; por el contrario, lo que yo quería era establecer una estrategia para que mi institución estuviera limpia y fuera transparente", refirió.

OTROS DIÁLOGOS

Antes de que los audios dieran cuenta de coordinaciones para un eventual apoyo mediático, Chávarry ya aparecía vinculado en anteriores conversaciones difundidas.



—“Lo malo sería que yo hable”—

Primeros dos audios que lo involucran. El pasado 19 de julio, un día antes de que Chávarry jure como fiscal de la Nación, el portal IDL-Reporteros difundió dos grabaciones. En una de ellas, que data del 8 de marzo, Hinostroza y el abogado César Serrano hablan de una sesión de la Academia Nacional de la Magistratura (AMAG), en la que se debatió dejar sin efecto contratos de locación de terceros. Por entonces, esta institución era encabezada por Chávarry.



“Porque dice que no se puede contratar a personas de locación para hacer trabajo permanente. Y entonces como mi amigo el presidente Chávarry no tenía mayoría porque no fui yo y estaba enfermo Chávarry, perdón, Tomás Gálvez que estaba accidentado, ¿ya? entonces perdió. Nosotros (…) y han designado interinamente a esta señora, la doctora (ininteligible) tú sabes…”, indica Hinostroza.



Ante la mención, Chávarry respondió aquella tarde del 19 de julio a Canal N y señaló tener una amistad de más de 30 años con Hinostroza. Pero aseveró: "No hay nada irregular ni nada que pueda comprometer mi gestión. No es malo para mí que me mencionen. Lo malo sería que yo hable, que se escuche algo que yo diga. Pero por mención de terceros no pueden implicarme en actos irregulares". Además, consideró que “lo grave es la forma cómo se difunden los audios”.

En otro audio, del 7 de febrero, se escucha a Walter Ríos decirle a otra persona en su oficina, mientras timbra su celular que “el M.P. ya está manejado”, en aparente alusión al Ministerio Público.

—“No daré un paso al costado”—

Ese mismo 19 de julio por la noche, el programa de TV “2018” y el portal IDL-Reporteros difundieron otro diálogo, esta vez sostenido el 13 de febrero del 2018. Chávarry pasó de ser mencionado en un anterior audio a ser protagonista de otro junto a Hinostroza Pariachi. Ambos hablan de la AMAG y de una situación con “Pacheco”, en referencia al director académico de la entidad, Luis Pacheco Mandujano. También mencionaron un “contratiempo” con “Salas”, en alusión al juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, consejero de la AMAG.



En la segunda parte de la grabación, Hinostroza le pide a Chávarry que lo ayude con una constancia y con copias de resoluciones que daban por archivados los procesos que le siguieron por enriquecimiento ilícito. “Ya, ya, hermanito”, le responde el hoy fiscal de la Nación.



La conversación entre César Hinostroza y Pedro Chávarry data del 13 de febrero del 2018. (Composición: El Comercio/ Video: Canal N)

Al respecto, Chávarry sostuvo que la mención a Pacheco no respondía a un comentario mal intencionado, sino a una incomodidad para el trabajo de los directivos. Además, descartó algún cambio de favores con Hinostroza. "No voy a dar un paso al costado y, con todo respeto, considero que en estos audios no hay ninguna irregularidad", sentenció.