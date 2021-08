Conforme a los criterios de Saber más

Nuestro primer ministro de Economía abiertamente izquierdista aparece, sin embargo, como el moderado del Gabinete. Y como el optimista, pues confía en que Guido Bellido y sus colegas no lo harán descuadrar sus metas más bien conservadoras. Ha prometido continuar con lo mejor de la gestión de Waldo Mendoza, aunque está convocando a nuevos cuadros. Primero tiene que contarnos por qué juró un día después.

—¿Qué pasó el día que usted demoró en jurar? ¿Qué conversó en la madrugada con el presidente que determinó que por fin jurara?

Lo que es público es que hacía falta tener un acuerdo claro con el primer ministro [Guido Bellido] sobre las políticas que había que implementar, que son las del Plan Bicentenario y tuvimos ese diálogo y logramos estar en perfecta sintonía.

—Imagino que usted había identificado que Bellido era uno de sus críticos en Perú Libre y temía que malograra su trabajo. ¿Le planteó condiciones al presidente?

La condición esencial es esta: la política económica del ministro de Economía tiene que estar alineada con la del primer ministro igual que con la del presidente, y hace falta un diálogo para poder precisar los detalles de ese alineamiento. Eso es todo.

—¿Y uno de esos detalles es que el partido y los otros ministros no le hagan pedidos que descuadren su trabajo?

Creo que los ministros y los partidos pueden hacer los pedidos que correspondan, pero la política económica es la política económica y tiene unos límites muy claros, y pida quien pida algo que se salga de los límites no será recogido.

—¿Su partido Nuevo Perú lo respaldó en su decisión de no jurar y medió para que volviera y lo hiciera?

Mi participación en el Gobierno tiene su origen en un pacto entre Nuevo Perú, Verónika Mendoza y Pedro Castillo, y a partir de allí es que hemos construido una propuesta común de gobierno que es el Plan Bicentenario y esa orientación es la que está asumida en el Gobierno y que expresamente el premier Bellido ha declarado.

—¿Le dijo a su partido que no iba a jurar y que quería conversar con el presidente?

Yo les dije que tenía que estar perfectamente clara la explicación de la política económica y un diálogo mayor para poder asegurar eso.

—Al revés, así como usted le planteó al presidente garantías para su trabajo, ¿él le planteó alguna prioridad?

En ese momento no, pero el presidente ya había hecho su mensaje del 28 de julio en el que puedo decir que yo participé en varias de las ideas centrales en la parte económica y me parecía que no había nada que discutir. Yo lo sentí y me parece que él sintió que no había nada que discutir al respecto.

—¿Se ha planteado cierta metodología para responder a los pedidos que vengan del partido y de los otros ministros?

Creo que hay dos cosas. Primero, los lineamientos de política económica son los establecidos, con límites determinados y dentro de esa orientación es que debemos coordinar con todos los sectores y concertar con los distintos partidos políticos, gremios, grupos sociales. De hecho, la próxima semana comenzamos una ronda intensa de diálogo con los distintos gremios empresariales para presentarles lo que hemos avanzado y vamos a dialogar con distintas bancadas porque lo que se necesita es una amplia concertación.

—Hay ministerios que hacen designaciones fruto del copamiento partidario y ello puede distorsionar las políticas de Estado. ¿Le preocupa eso?

En el MEF las designaciones son todas con el mayor perfil profesional y pensando en las capacidades técnicas que se necesitan para dirigir la política económica del país de manera correcta, como consideramos que debe ser. El MEF se relaciona con distintos sectores y en esas relaciones mantendremos las mismas orientaciones.

—¿Han visto la conveniencia de pedir facultades legislativas sobre alguna área específica?

Bueno, ha habido muchas veces en las que los gobiernos han pedido facultades en temas tributarios, por ejemplo; pero eso es algo que no hemos analizado en el Gobierno.

—Dada la importancia que ha cobrado Julio Velarde [presidente del BCR] para el país y para usted, llamó la atención ver un video del 2016 en el que lo califica de ‘desastroso’. ¿Ha visto el video y recuerda el contexto?

La verdad que no, ha pasado tiempo y lo primero que tengo que decir es que la gestión de Julio Velarde ha sido particularmente destacada el año pasado. Creo que en general uno tiende a revisar sus opiniones y una cosa es en el cargo y otra cosa es como opinador. Creo que el rol que ha tenido Julio Velarde en general, y en particular el año pasado frente a una situación de crisis sumamente aguda, ha sido muy valioso para el Perú. Honestamente, como he dicho reiteradas veces, como ha dicho el presidente Castillo, quisiéramos que se quede en el cargo y estamos trabajando en esa dirección. Merece un reconocimiento especial.

—¿Impactaría mucho que no se quede?

Él mismo ha dicho que está valorando positivamente. Hoy mismo [viernes] me he reunido con él porque necesitamos una coordinación entre todos los sectores. Antes de ayer me reuní con la superintendenta de banca y seguros [Socorro Heysen], que ha aceptado quedarse unos meses en el cargo. Estamos trabajando de manera coordinada.

—Se estima que los ofrecimientos en el mensaje de 28 de julio llegan a casi dos puntos del PBI. ¿Coincide con sus estimados? ¿Las cuentas fiscales dan para financiarlos?

Ahorita no tengo la suma, pero no todo se carga este año. El ministro Waldo Mendoza dejó el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, que es la última versión del MEF sobre las proyecciones. Estamos en condiciones de afirmar que el déficit fiscal estará por debajo de lo proyectado [5,4% del PBI]. Tenemos una ventaja: los ingresos tributarios vienen recuperándose rápidamente. Hemos tenido un pago adicional que no estaba programado, de una deuda fiscal.

—¿Se refiere al pago de Buenaventura?

El pago de mas de S/2.000 millones de Buenaventura a la Sunat, que son ingresos fiscales.

—¿Qué medidas se van a ejecutar para disminuir las controversias tributarias que hoy son frecuentes?

Hay un par de temas. Uno es fortalecer el Tribunal Fiscal, esa es una de las tareas que haremos las próximas semanas en varios aspectos. Es como la primera línea de este proceso. Lo segundo es que hay algunos avances con la Corte Suprema respecto a poder tratar de mejor manera en el Poder Judicial estos casos y esperamos poder profundizar esa tarea.

—¿Cuál es una meta de generación de empleo que aspira en el corto plazo?

El tema del empleo me parece la gran prioridad del Gobierno en materia económica. Nuestra meta que planteamos es crear 1 millón de empleos en el primer año. Estamos ahorita afinando los cálculos. En realidad, esto tiene que ver con el crecimiento económico y la posibilidad de una tercera ola. Hoy recibimos a los representantes del Minsa para discutir el tema de recursos adicionales presupuestales para la vacunación. Es casi el único sector al cual no le discutimos mucho.

—¿A quién le discutiría más?

No sé a quién más, ¡a todos! En todos los casos hay que ser cuidadosos con el gasto porque las demandas adicionales para el presupuesto del próximo año son S/78 mil millones. Lo cual es normal, pasa todos los años.

—Nuestra preocupación es que los ministerios de Agricultura, de Transportes y de Vivienda, que tienen una gran ejecución descentralizada, no tengan los principios de profesionalización que usted promete en este ministerio. No estamos viendo que ello suceda.

Bueno, lo que le compete ahí al MEF es reforzar la coordinación con todos los sectores. Promover las inversiones que tenemos pendientes, sobre todo las principales. Y tratar de trabajar a favor de que, efectivamente, se cumpla ese profesionalismo en el sector público.

—¿Y puede predominar ese profesionalismo con propuestas como reducir el sueldo a profesionales del sector público?

Es posible para los ministros que tienen este gran rol de representación además del de gestión. Yo, por lo menos, sí tengo una disposición de bajarme el sueldo a la mitad. Pero sí creo que en toda la capa de altos profesionales del sector público, de profesionales que pueden obtener un trabajo privado igualmente pagado, debemos mantener los buenos sueldos para que esos buenos profesionales estén en el Estado. Ahora, añadiría esto: una gran reforma que hay que hacer es la de instalar con más fuerza la meritocracia.

—El presidente Castillo prometió pensiones dignas y universales. ¿Se puede cumplir con ello en un mediano plazo?

La verdad es que no hemos revisado este tema como las prioridades de los primeros días. Honestamente no es un tema que hemos analizado.

—¿Lo harán?

Desde luego, es un tema importante. Es un tema que tenemos que trabajar. Con tantos temas que tenemos en estos cinco días, la verdad es que el tema de la reforma con una mirada de largo plazo es algo que no hemos analizado por el momento.

— Usted comentó que iba a tener medidas para atender o generar impacto positivo frente a este escenario de alza. ¿Nos puede adelantar algo de lo que están trabajando?

El alza de precios sí nos preocupa. El precio del maíz a nivel internacional se ha duplicado, el precio de la soya que es la base del aceite ha aumentado 67%, el precio del petroleo aumentó 78%. Es absolutamente inusual un aumento de precios de estos commodities de tal magnitud en un periodo tan corto. El alza es fortísima. Está clarísimo, por lo que pasa a nivel mundial y lo que pasa en el Perú, que el problema principal en el alza de precios es un cambio en el mercado internacional. Tanto es así que la inflación en Estados Unidos ha subido. Hoy está en 5,4%. Nosotros estamos bastante más abajo que eso. Es un efecto internacional.

— También con un sesgo nacional.

Mira, no exactamente. Hasta donde tenemos los datos, si comparas la inflación con lo que sucede en Chile, en Brasil. Efectivamente Perú ha subido, pero estamos en una de las inflaciones más bajas en América Latina. En Chile, que siempre ha tenido inflaciones muy bajas, ha subido a la misma tasa que Perú. Es un fenómeno internacional y, en una economía de mercado como la que tenemos, uno puede tomar medidas de gobierno para paliar la situación... no sé si es imposible, pero prácticamente es imposible de tener. Implicaría políticas que no estamos dispuestos a llevar a cabo. Estamos en un contexto de libertad de precios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Controlar los precios del pollo, del pan o del aceite? De ninguna manera. Ahora, sí estamos preparando una medida. No estoy en condiciones de anunciar qué tipo de medida sería. Tendrá que ser aprobada por el Consejo de Ministros.

—¿No le preocupan las voces que llaman a la cancelación de Tía María y que ello retraiga la inversión?

La verdad que no, porque yo creo que nosotros queremos promover la inversión privada; pero hay temas en los que hay que estar seguros de que haya rentabilidad social. Mucho más interesante me parece Mina Justa, Quellaveco y otros proyectos. Por ejemplo, me parece más importante que salga Yanacocha Sulfuros.

—¿Qué deberíamos entender por proyectos con rentabilidad social? El aporte de la minería al desarrollo y al fisco ya existe.

Sí, efectivamente. Pero también hay que tener en cuenta en primer lugar los temas ambientales y las comunidades cercanas. Muchas veces se sienten dejadas de lado o no adecuadamente tratadas cuando hay grandes proyectos mineros. Pero a eso se está avocando el ministro de Energía y Minas.

—El MEF tiene una proyección de crecimiento del PBI de 10% para este año, el mercado espera algo más cercano a 9%. ¿Veremos una revisión?

Lo que nosotros estamos viendo es que la inversión privada ha ido evolucionando de una manera favorable. También hay diversos proyectos de inversión pública privada que están avanzando muy bien. El muelle de Chancay, la línea 2 del metro, el aeropuerto Jorge Chávez, el puerto de Salaverry. Entiendo que hay nerviosismo, pero hay una serie de proyectos de inversión que avanzan a buen ritmo. Estamos por ajustar las proyecciones pero, en principio, creemos que tendremos un buen crecimiento este año.

—¿Ha conversado con el primer ministro sobre priorizar algunos proyectos?

Te puedo comentar que fuimos al primer Consejo de Ministros y yo llegué con una carpetita que produce el MEF diciendo “estos son los proyectos que están en tu área, esto es lo avanzado, estas son las luces amarillas, estas son las luces rojas”. Lo que quiero decir es que desde el primer día estamos dando seguimiento a la inversión pública, pero también de inversión público-privada sectorial para ver cuáles son los problemas que deben resolverse para avanzar con la mayor rapidez posible.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

El lunes 19 de julio, el Banco Central de Reserva (BCR) publicó los montos percibidos en junio del 2021 por el Impuesto General a las Ventas (IGV). De acuerdo al ente emisor, en el sexto mes del año se recaudó S/6.156 millones, lo que representa un aumento de 85% y 20,7% en comparación con el mismo periodo del 2020 y del 2019, respectivamente.