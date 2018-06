Pedro Olaechea: Uno menos en la bancada de PPK

“Al final me estoy dando cuenta de que soy una piedra en el zapato”. De esta forma, el congresista Pedro Olaechea explicó ayer su decisión de renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK). Es la cuarta dimisión en el oficialismo.

Con esta última salida, la bancada de gobierno continúa disminuyendo dentro del Congreso de la República: ingresaron 18 parlamentarios y hoy son 14.

Cuando el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario a Alberto Fujimori, renunciaron los parlamentarios Gino Costa, Vicente Zeballos y Alberto de Belaunde. Tiempo antes, la bancada expulsó a Roberto Vieira, pero Patricia Donayre, quien dejó Fuerza Popular, se sumó.

“Todo el terremoto político nos ha llevado a orillas distintas. Ellos quieren seguir su camino, que lo sigan. Yo seguiré el mío”, manifestó Olaechea a El Comercio tras conocerse su decisión.

Fuentes de este Diario precisaron que Olaechea tomó la decisión de renunciar la semana pasada y consideró que ayer era el momento preciso para comunicarlo, debido a que en los próximos días concluirá la legislatura.

Las mismas fuentes comentaron que el también ex ministro de Producción sentía que desde su bancada lo aludían constantemente como un lobbista.

Olaechea remarcó que no podía estar en un lugar donde no se sentía cómodo y que “no iba a permitir” que digan que tiene intereses particulares. “No nos entendíamos. No es el programa por el cual yo participé. No estoy para hacerle a la gente la vida difícil, tampoco que me la hagan a mí”, afirmó.

El legislador indicó que “hace algún tiempo” tenía discrepancias con la bancada, pero que prefirió no hacerlas públicas. “Hay cosas privadas, no hago un conventillo de ellas”, dijo.

—Sorpresa—

Olaechea fue el único integrante de Peruanos por el Kambio que votó a favor de la sanción a los parlamentarios Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. El vocero de PPK, Gilbert Violeta, indicó que no respetó un acuerdo de bancada.

Violeta solo se pronunció ayer a través de un mensaje en Twitter. Lamentó la renuncia y señaló que la bancada se mantiene “firme en sus principios”.

En tanto, la vicepresidenta de la República y congresista Mercedes Araoz se mostró sorprendida al ser consultada por este Diario sobre esta nueva renuncia.

La ex primera ministra señaló que no existe un voto unificado dentro de su bancada, pero que no teme una nueva renuncia. Precisó que “no se había hablado de una sanción” a Olaechea por su voto.