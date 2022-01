Conforme a los criterios de Saber más

La organización Transparencia Internacional ha publicado los resultados del indicador anual de percepción de corrupción para el sector público en el 2021. El informe muestra que Perú sufre un nuevo deterioro en este índice, tras dos años de lenta mejoría. Con respecto al año anterior, nuestro país cae dos puntos en el indicador, y once puestos frente al resto de países evaluados.

La evaluación que obtiene Perú es de 36 puntos, en una escala donde el puntaje máximo (100) indica la percepción de un sector público limpio de corrupción. Esto lo posiciona en el puesto 105 a nivel global, por debajo de países como Argentina, Senegal y Turquía, y en una mejor posición que Bolivia, Rusia y Guatemala.

Ranking mundial de percepción de corrupción: evolución de Perú en los últimos 10 años

Año Valor del Índice de Percepción de Corrupción Posición global 2021 36 105 2020 38 94 2019 36 101 2018 35 105 2017 37 96 2016 35 101 2015 36 88 2014 38 85 2013 38 83 2012 38 83

Los resultados del 2021 son elaborados con insumos que recogen información de los últimos dos años, hasta septiembre del año pasado. Se incluyen los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo, donde ocurrieron los escándalos por los despachos en la casa de Breña y las designaciones de funcionarios que no cumplían con los requisitos para el cargo , pero no los casos más graves sobre el allanamiento a Palacio de Gobierno o la investigación a Karelim López y Petroperú.

“Esto no es una encuesta, es una revisión de varias fuentes, diversos estudios, análisis de riesgo país de instituciones internacionales. Estamos hablando de índices como el World Justice Project o los índices de riesgo país de la unidad de inteligencia de The Economist, o la encuesta a ejecutivos del Foro Económico Global”, explica Samuel Rotta, director Ejecutivo de Proética.

Explicar el deterioro

Entre los 180 países evaluados por el indicador, el puntaje promedio es de 43 puntos, mientras que Perú muestra un peor desempeño. Los 36 puntos que recibe el país no solo muestran una caída de dos puntos frente al año anterior, sino también un cambio en la tendencia que mostraba una ligera mejora constante desde el 2018.

La posición 105 de Perú en el ranking es la más baja que ha tenido en los últimos 10 años , empatando su nivel del 2018 cuando el presidente Kuczynski fue vacado en medio de escándalos de corrupción.

Para Samuel Rotta, la falta de transparencia en los primeros meses de este gobierno y las observaciones que realizó la Contraloría a múltiples designaciones del Ejecutivo ayudan a interpretar la caída del indicador. A ello se suma la lentitud en las investigaciones de Lava Jato en los últimos años, y el surgimiento del caso Dinámicos del Centro.

Sin embargo, la explicación no está completa sin el caso Vacunagate , donde más de 480 personas –incluyendo al expresidente Vizcarra y algunos ministros– fueron vacunadas en secreto a inicios del 2021, antes que la vacuna esté disponible a la población general.

“Este es un fenómeno que parece estar afectando a varios países. Este fenómeno de la pandemia, con las compras de emergencia y las restricciones al derecho de información o a la participación ciudadana, ha tenido impactos en los procesos anticorrupción [a nivel internacional]”, explica Rotta.

Esto contribuye a mostrar por qué 131 países no han mostrado mejoras frente al año anterior y otros 27 se encuentran en su punto histórico más bajo, según el informe de Transparencia.

Según explica Percy Medina, jefe en Perú de IDEA Internacional, la corrupción en el Perú es un fenómeno estructural que se ha agravado, pero las soluciones no son ningún secreto. Para combatirla se deben asegurar los derechos de expresión, la libertad de prensa y el periodismo de investigación, el equilibrio de poderes y el acceso a la información.

“ La mejor manera de garantizar que la corrupción se mantenga y se profundice es teniendo un Estado que restringe la información , que es opaco, no brinda a la prensa información oportuna y adecuada, o que va directamente contra la libertad de expresión y las libertades ciudadanas. Esa es la receta para que la corrupción aumente”, comenta Medina.

Por su parte, Rotta recomienda fortalecer los mecanismos de transparencia dentro del Estado y corregir las designaciones cuestionadas que ha tenido el Ejecutivo. De igual forma, considera que una buena señal sería que el gobierno continúe impulsando los avances en la reforma política y judicial que continúan pendientes, y cumplir con los requisitos internacionales que exige la OCDE.

“No interferir en las investigaciones [de los Dinámicos del Centro]. Las menciones del ministro de Justicia contra el procurador general del Estado es algo que no debería pasar, o las movidas que hay al interior de la policía contra la Diviac es algo debería superarse rápidamente. No deberíamos estar en la incertidumbre en la que estamos ahorita”, menciona Rotta.

