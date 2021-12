Conforme a los criterios de Saber más

La gestión de Pedro Castillo cierra el año con un registro de múltiples tropiezos que han debilitado su gobierno. La mayoría de escándalos de estos cinco meses han sido producidos por el propio Castillo, sus ministros y otros altos funcionarios.

La Unidad de Periodismo de Datos realizó un recuento de los principales escándalos del gobierno. Las cifras muestran que entre cuestionadas designaciones, declaraciones problemáticas, y situaciones poco transparentes, el gobierno ha propiciado 87 polémicas: el 30% de estas relacionadas con el mismo Pedro Castillo o funcionarios de la Presidencia.

Los eventos más recientes que ponen en aprietos a la gestión del lápiz incluyen los casos de licitaciones en Provías y Petroperú, los cuales están siendo investigados por la Fiscalía debido a las reuniones que empresarios sostuvieron con el presidente.

Sin embargo, el problema no termina ahí. La investigación se ha visto entorpecida por la poca intención de los implicados para colaborar con los casos . El acta fiscal registra que se intentó evitar el ingreso de la diligencia de esta semana a Palacio, mientras que anteriormente los implicados en el caso Provías habrían borrado información de los celulares antes de entregarlos a la Fiscalía.

A ello se suma que el gobierno aún no hace pública la lista de personas con las que Castillo se reunió en Breña durante estos meses, afectando aún más la transparencia de su gestión.

Polémicas del Gobierno de Pedro Castillo en el 2021, por motivo (*)

Motivo Cantidad de polémicas Algunos casos destacados Designaciones 20 Héctor Béjar fue la primera baja del gabinete Bellido tras presiones del Congreso por declaraciones que dio en el pasado. Denuncias periodísticas 18 Audios revelan que el aún ministro del MTC, Juan Silva, negocia con transportistas la salida de funcionarios del sector. Declaraciones 16 Guido Bellido en la PCM continuó generando escándalos con múltiples declaraciones, como ataques a la prensa y contradicciones con el presidente. Anuncios y promesas 13 Castillo anuncia que abrirá oficina de ronderos al lado de despacho presidencial. Expertos advierten que es inviable. Falta de transparencia 7 El exministro Luis Barranzuela realizó una fiesta por el día de la canción criolla a pesar de las restricciones. Lo intentó justificar como una reunión de trabajo, pero no figuraba en su agenda. Denuncias e investigaciones 6 La fiscalía allana inmuebles vinculado a Karelim López y Bruno Pacheco por el caso Provías Otros 15 Total de casos polémicos 87

(*) algunos casos tuvieron más de un motivo

—La oposición—

Desde junio se advirtió que nos encontraríamos ante un gobierno débil, sin una mayoría parlamentaria que lo respalde y con una oposición que buscaría activamente fiscalizar al Poder Ejecutivo.

Si bien ha habido mayor presencia de opositores críticos del gobierno, estos cinco meses se caracterizaron principalmente por autogoles del Ejecutivo , más que por ataques del Congreso . Según explica la politóloga Katherine Zegarra, esto se debe a la inexperiencia política del presidente Pedro Castillo y de quienes lo rodean.

“Lo que se tiene es muchos tropiezos porque se elige a personas que no solamente no tienen experiencia, sino que generan mayor posibilidad de conflicto. El presidente tiene un silencio, no logra relacionar vínculos con la ciudadanía, lo que lo convierte cada vez más en un presidente solitario y débil”, afirma Zegarra.

Esta debilidad se manifestó desde los inicios del gobierno, en la accidentada juramentación del primer gabinete que tuvo que realizarse en dos ocasiones por desacuerdos entre los propios ministros. Para la politóloga, la designación de Guido Bellido en la cabeza de la PCM ha sido el error que más consecuencias ha traído .

La PCM es la segunda entidad que más polémicas protagonizó (15), y 14 de ellas fueron con Bellido a la cabeza. Estos van desde inoportunas declaraciones sobre la prensa y congresistas opositoras, la designación de personajes cuestionados en la PCM, y explícitas contradicciones con el mismo presidente Castillo.

De igual forma, los ministros de este primer gabinete fueron responsables de otro gran grupo de polémicas. Los antecedentes de Walter Ayala (Defensa) y la investigación por los ascensos de las Fuerzas Armadas, las declaraciones de Héctor Béjar que llevaron a su temprana salida de Cancillería, así como las decenas de designaciones cuestionadas en el MTC son solo algunos de estos ejemplos.

“ No comportarse de acuerdo a la debilidad que tiene el gobierno y no reconocerla fue un primer grave error que se reflejó en este gabinete impresentable [de Guido Bellido] que duró poquito. Bellido y Castillo gobernaron pensando que tenían todo el poder”, comenta Omar Awapara, director de Ciencas Políticas en la UPC.

Polémicas del Gobierno de Pedro Castillo en el 2021, por sector protagonista

Sector protagonista Cantidad de polémicas Presidencia de la República 27 Presidencia del Consejo de Ministros 15 Ministerio de Transportes y Comunicaciones 11 Ministerio del Interior 9 Cancillería 5 Otros 20

—Sin comunicación—

La facilidad del gobierno para iniciar incendios va de la mano con su incapacidad para apagarlos. Los silencios del presidente Castillo y la mala relación que sostiene el Ejecutivo con la prensa terminan perjudicando aún más la imagen del gobierno.

“Los difamadores profesionales no tienen derecho a exigir entrevistas”, afirmó el ministro Aníbal Torres ante las declaraciones del director del Consejo de Prensa Peruana, quien cuestionó la visión que tiene el gobierno sobre el rol de la prensa.

Esto no solo se suma a la larga lista de expresiones contrarias a la prensa, sino que ejemplifica cómo los voceros del gobierno muchas veces agravan algún escándalo con sus declaraciones

“Parece que no hay una estrategia de cómo lidiar con las crisis. Se presentan actores que se van atropellando entre sí porque no hay una línea expresa de cuál va a ser la manera de salir ante un problema. Hay mucho desorden en términos comunicacionales, y eso le resta mucho. Necesitas al menos el apoyo de la ciudadanía si no tienes apoyo político”, comenta Zegarra.

Casos que abrieron investigaciones en Fiscalía

Casos Presuntas irregularidades en ascensos de las FFAA El caso Provías por la reunión de Karelim Lópe El caso Petroperú por la reunión de Samir Abudayeh Despacho del presidente en Breña (que incluye el caso Provías) El exministro Barranzuela y su ro en el caso Tumán antes de asumir el cargo Richard Rojas, designado embajador en Venezuela, investigado por supuesto financiamiento ilegal en la campaña de Perú Libre Presuntas presiones del ex secretario presidencial Bruno Pacheco a SUNAT para favorecer empresas privadas

–Opinión–

Pedro o Pipino

Por: José Carlos Requena

Han pasado menos de cinco meses desde que el presidente Pedro Castillo asumiera el cargo y la sensación de severo desgaste que enfrenta es muy comprometedora. En ello ha tenido más que ver el rumbo errático de varias decisiones suyas y no el rol de una oposición contumaz y severa.

Castillo inició su mandato sin luna de miel. Si se le compara con sus predecesores, la popularidad del actual mandatario en agosto, el primer mes en funciones, fue mucho menor (38%). Ollanta Humala, que despertó temores similares, tenía 55% en el mismo mes.

Como si la cancha inclinada de la opinión pública fuera poco, Castillo convocó para encargos ministeriales a muchas personas con flancos, por falta de idoneidad o comportamientos en algunos casos hasta criminales. Eso se ha tratado de revertir en algunos sectores. Pero los pasivos con los que hace el régimen han sido recurrentes y numerosos.

La cereza del pastel ha surgido en semanas recientes, cuando se han conocido numerosos escándalos que han llegado a involucrar al secretario general de la presidencia. Ante ello, Castillo ha reaccionado con una opacidad que lo complica aún más.

El mayor impacto de estos patrones en su gestión debe verse en la marcada proyección de precariedad ante la opinión pública. Según una encuesta de IEP, seis de cada diez encuestados (58%) cree que Castillo “no terminará su gobierno”. De ellos, siete (69%) cree que eso pasaría por su “incapacidad para gobernar”.

La realidad peruana, pues, parece esforzarse por contraponer las identidades de dos monarcas de tiempos y lugares lejanos (Pipino el breve y Pedro el grande) en un presidente elegido por el voto popular. Pero, como bien decía Alfredo Bryce Echenique, no es lo mismo desnudo griego que calato peruano.