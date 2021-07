Conforme a los criterios de Saber más

Los presidentes suelen gozar de algunos meses de relativa tranquilidad en los inicios de sus gobiernos, frente a la oposición parlamentaria y la aprobación ciudadana. Sin embargo, el eventual gobierno de Pedro Castillo (Perú Libre) podría no gozar de dicha luna de miel, debido a la demora en su proclamación y la falta de definición de su equipo, la expectativa por las promesas realizadas y la oposición en el Parlamento.

Por tanto, es relevante comparar los primeros cien días de los gobiernos pasados para tener una idea de cómo se comporta este período de menor conflicto. Los casos suelen mostrar que los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo se aprueban con mayor facilidad, el primer gabinete consigue una amplia mayoría de votos en la investidura, y la desaprobación presidencial aún no llega a su primer pico.

“Una asamblea constituyente y pediremos la vacancia presidencial”, advirtió el legislador Enrique Wong (Podemos), pese a que su bancada viene teniendo conversaciones con Perú Libre para conformar una fórmula para la Mesa Directiva.

Los primeros 100 días del gobierno De Francisco Sagasti.

Los primeros 100 días del gobierno De Martín Vizcarra.

Terreno congresal

Castillo se enfrenta a un complejo escenario, con alta polarización y sectores opositores de mayor fuerza, dentro y fuera del Congreso. Una de las primeras señales de cómo se dará la dinámica con el Parlamento será la conformación de la Mesa Directiva.

“La dinámica hasta el 2016 ha sido que el partido de gobierno, a pesar de no tener mayoría, encabezaba [la Mesa Directiva] el primer año. Eso cambia en el gobierno de PPK por el tamaño del fujimorismo. No está tan presente la idea de que debe ser Perú Libre necesariamente. Va a terminar siendo un tema matemático de quién consiga los votos”, comenta Omar Awapara, director de la carrera de Ciencias Políticas en la UPC.

Según Awapara, existen dos grandes bloques ideológicos en este Congreso, y el grupo que predomine al inicio marcará la línea en la relación con el Ejecutivo durante los primeros meses.

No obstante, esto dependerá de la habilidad de Castillo para negociar dentro del Parlamento. Como explica la politóloga Katherine Zegarra, la oposición se encuentra fragmentada, lo que permite establecer alianzas particulares con ciertos individuos y bancadas.

“Puede existir la posibilidad de que el Congreso no se pueda contentar con nada, que sea una oposición férrea, como creo que va a ser el caso de Fuerza Popular. Me parece que donde tiene que ir [Castillo] es a la generación de alianzas de aquellas fuerzas con las que él pueda transar”, explica Zegarra.

La politóloga considera que la ideología no es el único factor por considerar en estos escenarios, ya que la oposición puede tener como objetivo sacar del poder al presidente, más allá de cualquier concesión que este pueda hacer, como sucedió en el 2016.

Los primeros 100 días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Los primeros 100 días del gobierno de Ollanta Humala.

Aprobación ciudadana

Los últimos años hemos tenido presidentes con bancadas oficialistas muy débiles o inexistentes, que se han sostenido con el apoyo de la ciudadanía. En los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, oponerse al Congreso fue un importante activo de sus gestiones.

Según Awapara, el Congreso debe ser estratégico en su accionar para evitar verse como los Parlamentos anteriores. “No le conviene negarle la investidura al primer presidente del Consejo de Ministros. Reforzaría la idea de que el presidente está enfrentando a un Congreso obstruccionista y le daría pie a Castillo para construir sobre esa narrativa”, comenta.

Sin embargo, Paula Muñoz, politóloga de la Universidad del Pacífico, considera que Castillo no podrá utilizar la estrategia de víctima con tanta facilidad. En los casos anteriores, ambos Congresos ya contaban con una reputación negativa de cara a la ciudadanía. De igual forma, la polarización y los sectores que no consideran legítima la elección han generado un techo de aprobación ciudadana que Castillo no podrá superar.

“Este nuevo Congreso recién está elegido, es un Congreso donde no hay una mayoría clara. La interpretación y la pelea por quién gane el favor de la opinión pública está abierta”, comenta la politóloga. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben ser estratégicos para ganar el apoyo ciudadano.

Muñoz considera que si el gobierno va a asentarse sobre la popularidad, debe empezar a dar señales claras a la ciudadanía y a sectores ajenos a los que acostumbra. Un primer paso debe ser mostrar a su Gabinete y comunicar propuestas claras a los sectores del país que continúan indecisos.

Los primeros 100 días del gobierno de Alan García.

TE PUEDE INTERESAR