Conforme corren los días, Perú Libre avanza en sus intenciones por presidir la Mesa Directiva del próximo Congreso, mientras que el bloque opositor sigue paso lento. La clave está en las bancadas de Acción Popular y Alianza para el Progreso. Estos son los detalles tras bambalinas de las estrategias y reacomodos en las negociaciones.

Perú Libre viene afianzando la idea de que son ellos los que deben presidir el Congreso, tal como sucedió con los bloques oficialistas hasta el 2016. Fuentes de la bancada indicaron que, por el momento, su principal carta sigue siendo Waldemar Cerrón, hermano del líder del partido, Vladimir Cerrón, quien viene manteniendo perfil bajo mientras los voceros avanzan en las negociaciones.

El apellido Cerrón trae consigo sus ventajas y desventajas. Como uno de los fundadores del partido, cuenta con el respaldo partidario, pero eso no quita que exista también resistencia por las críticas que vienen desde fuera. Además existe competencia interna: algunas fuentes indicaron que la legisladora Betssy Chávez podría ser una opción para la Mesa Directiva.

Como se recuerda, Chávez fue elegida vocera de la bancada, pero luego salió del cargo para que asuma Alex Paredes, legislador de la facción del magisterio allegada a Pedro Castillo.

El nombre de Waldemar Cerrón no es bien visto en otras bancadas. Enrique Wong, vocero de Podemos, indicó a este Diario que su nombramiento podría relacionarse a los cuestionamientos de su hermano. “Sería mejor poner al que tuvo mayor votación, Jaime Quito, o Guido Bellido, son personas que escuchan, pero es mi punto de vista”, refirió Wong. Pero en la bancada del lápiz algunos prefieren no prestarle atención, mas aún cuando Podemos no tiene asegurados todos sus votos: ayer el legislador Carlos Anderson dijo ayer en el noticiero “24 horas” (Canal 5) que la Mesa Directiva no puede estar en manos de Perú Libre ni de Fuerza Popular.

Este martes, Wong sostuvo una reunión con Carlos Zeballos, Raúl Doroteo y José Arriola, voceros de Acción Popular, y con los miembros de Perú Libre, Jaime Quito, Alex Flores, Guido Bellido, Edgar Tello y Segundo Quiroz.

Wong es el encargado de las negociaciones con Perú Libre pese a que, durante la campaña de segunda vuelta, apoyó la candidatura de Keiko Fujimori.

“Ellos saben, no lo he negado. No fue por Keiko, sino por la democracia. Más garantizaba Keiko la posibilidad (de la democracia)”, aclaró tras indicar que él mismo podría ser el representante de Podemos en la Mesa Directiva.

El vocero de Podemos indicó que la fórmula estaría conformada por Perú Libre, Acción Popular, Podemos y el último cupo estaría entre Avanza País o Alianza para el Progreso.

En la bancada de Avanza País acaban de designar a Patricia Chirinos como su representante a la Mesa Directiva.

En la segunda vuelta, la exalcaldesa de La Perla con el movimiento Chim Pum Callao también apoyó a Fujimori. “Mi compromiso es con la democracia, para que luchando todos codo a codo en libertad, logremos sacar a los peruanos de la pobreza, en un país donde podamos elegir y el comunismo no tenga cabida”, tuiteó a finales de abril pasado.

Otras fuentes del bloque indicaron que estarían buscando contar con al menos cinco votos de APP, el partido de César Acuña. En la bancada se voceaba la candidatura de Roberto Chiabra, pero algunos de sus colegas de provincia ven con mejores ojos la opción del lápiz.

La última palabra la tiene su líder, pero este -según las mismas fuentes- está a la espera de la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones respecto a los resultados de la elección presidencial.

Escenario oficialista hasta la fecha Escenario oficialista con Acción Popular dividido Escenario oficialista con Acción Popular en bloque Escenario oficialista con APP dividido Escenario oficialista con APP en bloque Perú Libre (37) Perú Libre (37) Perú Libre (37) Perú Libre (37) Perú Libre (37) Juntos por el Perú (5) Juntos por el Perú (5) Juntos por el Perú (5) Juntos por el Perú (5) Juntos por el Perú (5) Podemos (5) Podemos (5) Podemos (5) Podemos (5) Podemos (5) Acción Popular (8) Acción Popular (16) Acción Popular (16) Acción Popular (16) . - - APP (5) APP (15) Total: 47 Total: 55 Total: 63 Total: 68 Total: 78

Condiciones

Una de las claves de las conversaciones de Perú Libre con las bancadas es la propuesta de la asamblea constituyente para una nueva Constitución.

“Han entendido nuestra posición, no equivale que se adopten medidas extremas. Una asamblea constituyente y pediremos vacancia presidencial”, refirió Wong.

En la misma línea de expresó Raúl Doroteo, vocero de Acción Popular, quien participó en la reunión del martes con Perú Libre. “Ellos tienen otra postura [sobre la asamblea constituyente], que no es urgente. Ellos han entendido, nos vamos conociendo. Vamos dando a entender los momentos y las formas para entrar a ese debate”, indicó a este Diario.

“Las propuestas están interesantes, no podemos adelantar opinión, pero están entendiendo la importancia del respeto a la Constitución, el respeto a las instituciones, al estado de derecho, entonces las cosas van bien por ahí”, agregó el parlamentario de Acción Popular.

La “unión” de la lampa

Acción Popular es clave para esta elección por sus 16 votos, siempre y cuando voten en bloque. Existió mucho malestar, durante estos últimos días, en la interna de la bancada después de que ese Diario publicara los detalles sobre la votación dividida para la elección de su representante a la Mesa Directiva, Maricarmen Alva.

En una primera votación, existió empate 8-8 entre Alva y su colega Ilich López, por lo que tuvieron que pasar a una segunda votación donde la primera se impuso por 8-7, con un voto en blanco.

Al respecto, el legislador Doroteo indicó que están trabajando por cuerdas separadas, pero que se encuentran unidos como bancada. En ese sentido, aseguró que votarán en bloque, según la decisión que se adopte.

Cuando Doroteo se refiere a “cuerdas separadas” es porque la bancada también sostiene conversaciones con el otro bloque. La gran incógnita en AP es la postura que adoptará Maricarmen Alva si deciden sumarse a la fórmula del lápiz, toda vez que ha tenido declaraciones críticas sobre Pedro Castillo.

Pese a ello, fuentes de la bancada indicaron que Alva respetará la decisión de la mayoría para preservar el espacio de AP en la Mesa Directiva.

Si bien todos mencionan estar unidos en AP después de la votación dividida, existen otros hechos que no quedan claros en la bancada. Los voceros informaron al grupo que la reunión del martes con miembros de Perú Libre y Podemos fue para tratar sobre la Junta Preparatoria (que integran Jaime Quito y Enrique Wong) y el reparto de oficinas parlamentarias, pero no que se tocaron temas de la Mesa Directiva. Algunos en la bancada de la lampa creen que se filtró la imagen para dar a entender que existe un acuerdo cerrado con Perú Libre, y así empujar a la bancada a unirse en torno a esa decisión.

Wong reconoció que en dicha reunión se siguió conversando sobre la posible fórmula y que, además, no es la primera reunión que se sostiene con ese bloque.

La oposición y el juego de APP

En el otro frente, las cosas no han avanzado tan mediáticamente por dos factores: Fuerza Popular y Renovación Popular siguen en su puja por no reconocer la proclamación de Pedro Castillo, y por la falta de definición de otras bancadas como APP y AP.

En las reuniones que han tenido, a los de AP les han pedido asegurar su votos en bloque, y a APP definir lo mismo. El problema adicional con Alianza para el Progreso es que tienen dos opciones: conformar una fórmula propia con ellos a la cabeza o unirse a la lista oficialista en una de las principales vicepresidencias.

Roberto Chiabra ha sido voceado para encabezar una lista liderada por APP, y en ese chocan los intereses con Renovación Popular, quien tiene como candidato a Jorge Montoya.

Desde Renovación Popular, el vocero alterno Alejandro Muñante indicó que todas las negociaciones las está realizando el propio Montoya, mientras que en APP están en cura de silencio, pues esta tarde tendrán una reunión para abordar el tema y definir si impulsarán oficialmente la candidatura de Chiabra.

En Fuerza Popular prefieren mantener cautela mientras se define su “batalla” principal. Sin APP, este bloque se alejaría mucho de las opciones de ganar, pero confían en que hay congresistas al interior de dicha bancada, como Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, que no se plegarían a una lista con los del lápiz.

Escenario del bloque opositor a la fecha Escenario del bloque opositor con Acción Popular fraccionado Escenario del bloque opositor con Acción Popular en bloque Escenario del bloque opositor sin Alianza para el Progreso Alianza para el Progreso (15) Alianza para el Progreso (15) Alianza para el Progreso (15) Renovación Popular (12) Renovación Popular (12) Renovación Popular (12) Renovación Popular (12) Fuerza Popular (24) Fuerza Popular (24) Fuerza Popular (24) Fuerza Popular (24) Avanza País (7) Avanza País (7) Avanza País (7) Avanza País (7) - - Acción Popular (8) Acción Popular (16) - Total: 58 Total: 66 Total: 74 Total: 43

