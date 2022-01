El gerente general de Petroperu, Hugo Chávez Arévalo, aseguró que no renunciará al cargo y que goza de la confianza tanto del presidente Pedro Castillo como de los ministros de Energía y Minas, Eduardo González. y de Economía, Pedro Francke.

“Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente del país, gozo de la confianza del presidente, gozo de la confianza de dos ministros, del ministro de Energía y Minas y del ministro de Economía. Ténganlo por descartado que no voy a renunciar y no me van a sacar de acá”, expresó en una grabación, difundida por “Panorama”.

Chávez Arévalo, en el audio, también indicó que la anulación de la primera licitación para la compra de biodiesel por US$ 70 millones que ganó Heaven Petroleum Operators (HPO) sería anulada, a fin de “evitar que se forme un delito”. “No se va a consumar nada, se va a resolver el contrato en los mejores términos”, complementó.

Samir Abudayeh, gerente de HPO, se reunió con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno el 15 y 18 de octubre.

Además, el programa mostró el registro de visitas de la mencionada institución, en la que se detalla que la empresaria Karelim López entró seis veces con el propósito de visitar a Chávez en su oficina.

La primera reunión, tuvo lugar el 19 de octubre, un día después de que ambos estuvieran en Palacio de Gobierno con la finalidad de reunirse con el mandatario Pedro Castillo. Los siguientes dos encuentros se dieron en los días sucesivos y se registra a López como “representante del Congreso de la República”.

Entre los encuentros destaca la del 27 de octubre, cuando ingresó a Petroperú junto a Guillermo Reynoso y Gustavo Torreblanca, quienes, según el dominical, fueron contratados como gerentes en la empresa estatal a los pocos días.

En otro audio, Hugo Chávez dice que el propósito de las reuniones con López fue que ella buscaba que Petroperú “colabore con una teletón para los niños en Palacio de Gobierno”, versión que coincide con la dada por el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien señaló lo mismo al ser consultado sobre sus encuentros con López.

El presidente Pedro Castillo deberá afrontar una investigación fiscal, después de que en las ultimas semanas se viera envuelto en una serie de cuestionamientos. Será investigado por las licitaciones que lograron con el Estado las empresas vinculadas a Karelim López y Samir Abudayeh (caso Petroperú), además de los ascensos militares.

