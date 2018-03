El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) continuó esta tarde con sus actividades en Iquitos, en donde dijo confiar en que superará el nuevo proceso de vacancia por permanente incapacidad moral iniciado en el Congreso a raíz de cuestionamientos por sus presuntos vínculos con la empresa Odebrecht.

“Yo sé que el jueves nos irá bien y después, como siempre, daremos el otro cachete, porque lo que nosotros somos es gente cristiana que perdona. Queremos reconciliación”, manifestó Kuczynski.

El jefe de Estado llegó al distrito de Punchana para dar inicio a un proyecto de agua potable que espera beneficiar a 20.000 ciudadanos.

“Yo también tengo punche, porque no me dejo patear por injusticias. Injusticias, abusos y mentiras. Nosotros siempre vamos a luchar por el pueblo para que todos tengan colegio, casa, agua, luz y trabajo”, señaló también PPK.

Posteriormente, añadió que su misión no ha terminado. “Yo no abandono, yo no me rindo”, expresó.

Más temprano PPK estuvo en el Servicio Industrial de la Marina de Iquitos (SIMAI), en el embarcadero de Bellavista. Ahí, participó en el zarpe de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) de los buques hospital y tópico, que realizarán una travesía de 45 días como parte de su primera campaña del año.

Durante su discurso en esta actividad, instó a sectores de izquierda, centro y derecha a trabajar por el progreso del Perú sin importar las distintas ideologías. “No nos olvidemos del futuro pensando solo en las rencillas del presente, muchas de las cuales son mentiras. Tenemos que pensar en la verdad”, instó.