PPK: Poder Judicial rechazó su pedido para salir del país

El juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, rechazó el pedido del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para viajar a Estados Unidos, a fin de someterse a una evaluación médica el próximo 6 de agosto.

Según el magistrado, el pedido no procede porque sería “desnaturalizar” la medida de impedimento de salida del país que se le impuso a PPK en marzo de este año.

César Nakazaki, abogado del ex presidente, presentó un documento médico donde indicaba que PPK debía ser evaluado por una fibrilación cardíaca.

El médico tratante de PPK había considerado en un informe que el ex mandatario debía pasar por un control médico en la misma clínica donde viene siendo atendido desde el 2003.

Para el fiscal José Domingo Pérez, sin embargo, no existía norma legal que ampare el pedido. Además, calificó de sospechoso que su colega, el fiscal Marcial Páucar, no se opusiera al pedido y no solicitara la intervención de peritos médicos. Por ello, exhortó a que se realice una investigación.

De otro lado, consideró que la defensa del PPK no sustentó adecuadamente su solicitud ni se practicó alguna pericia donde se certificara la necesidad de que el ex mandatario sea tratado en el extranjero.

El 21 de marzo de este año, PPK renunció al cargo de presidente de la República. Al día siguiente, el Ministerio Público pidió que sea incorporado como investigado por considerar que había irregularidades en los pagos por más de US$3 millones en asesorías que recibió su empresa Westfield Capital y la de su socio, Gerardo Sepúlveda, llamada First Capital.

Estas transacciones se hicieron cuando PPK era ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros del ex presidente Alejandro Toledo.

El 24 de marzo, el Poder Judicial aprobó el pedido de la fiscalía y dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra PPK.