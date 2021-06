Conforme a los criterios de Saber más

Más que tensiones, fuentes consultadas por El Comercio han señalado que lo que estaría ocurriendo en la interna de Perú Libre son discrepancias respecto a ciertos temas. El neurálgico: el plan económico. “El partido tiene un enfoque estatista”, mientras que el equipo técnico invitado tiene otra visión, sustentada en el plan “Perú al bicentenario sin corrupción”, indicaron estas fuentes.

El último domingo, el portal Sudaca informó que Arturo Cárdenas Tovar, secretario de Organización de Perú Libre, dejó claro a un grupo de militantes que “no iba a haber ninguna moderación” en el plan económico esbozado para el gobierno de Pedro Castillo.

Cárdenas le manifestó al referido medio que profesionales como el economista Pedro Francke provienen de una escuela “moderada”. Además, que lo dicho por Francke no representa la voz del partido y tiene “que entender que es un invitado”.

Finalmente, según el dirigente, Castillo y Vladimir Cerrón —secretario general de Perú Libre— mantienen una coordinación diaria. Adicionalmente, que convocarán a una reunión del equipo técnico del candidato presidencial para “hablar un solo lenguaje”. “Ellos tienen que estar supeditados a ello. Y si no, tendrían que dar un paso al costado, así como Kurt Burneo dio un paso al costado”, dijo Cárdenas Tovar a Sudaca.

Este lunes, El Comercio se comunicó en dos oportunidades con Arturo Cárdenas Tovar. Sin embargo, apenas fueron formuladas las preguntas, colgó el teléfono. El secretario de Organización, licenciado en Pedagogía y Humanidades, es una de las personas de confianza de Vladimir Cerrón desde sus gestiones como autoridad regional.

Fuentes de este Diario han confirmado que Pedro Castillo respalda al economista Pedro Francke. “Quien toma la decisión final es Pedro Castillo y se tiene que buscar el consenso”, añadieron. Mencionaron también que hubo cierto fastidio en el partido respecto a algunas declaraciones del economista. “Lo que pasa es que hay discrepancias, lo ven como alguien tibio en el campo económico”, comentaron.

Pedro Francke es parte del equipo técnico del comando presidencial de Pedro Castillo junto a otros profesionales como el exfiscal Avelino Guillén, el médico Hernando Cevallos, el docente Juan Cadillo, entre otros. Sin embargo, El Comercio pudo conocer que este comando es autónomo, coordinado por el propio Castillo.

¿Cuál es el poder de decisión que tiene el partido dentro del comando de campaña?



Allegados a Vladimir Cerrón

Jaime Quito y Guido Bellido, virtuales congresistas de Perú Libre y parte del que sería el bloque allegado a Vladimir Cerrón, han descartado, en comunicación con El Comercio, que haya desencuentros entre la militancia y el equipo técnico del candidato presidencial.

Quito señaló que el programa “sigue siendo el mismo, no se ha modificado. El profesor [Castillo] ha señalado que el tema de las estatizaciones, lo que más estamos planteando, es el tema de recuperar recursos y que las empresas empiecen a pagar impuestos y no se perdone como hemos visto”, comentó.

Consultado sobre si, una vez en Palacio de Gobierno Castillo deberá tomar las decisiones o si estas deberán ser coordinadas con el partido, Quito dijo que las tendrá que tomar el Gobierno “en coordinación que permita un trabajo conjunto con los parlamentarios para empujar todos los cambios que tenga que hacerse. Las principales decisiones se van a tomar con el pueblo”.

La insistencia respecto a, por ejemplo, la eventual elección de ministros que deba llevar Castillo, Quito señaló que se debe recordar que el partido que ha obtenido mayor votación es Perú Libre.

¿Se deberá coordinar con el partido temas importante como, por ejemplo, la designación de ministros?

Jaime Quito.

El virtual congresista por la región Arequipa comentó también que el rol de Vladimir Cerrón es que el partido “se fortalezca y trabajará en lo que significa el papel que tiene que jugarse en los próximos años. El partido tiene que ser el nexo de la ciudadanía. Esa es la tarea de Vladimir Cerrón”.

Aunque dijo desconocer si Cerrón participa en las reuniones con el equipo técnico considera que podría tener alguna injerencia. “En estos momentos Cerrón está trabajando bajo lo que significa el partido, pero yo diría que debería tener una mayor participación dentro de lo que significa el equipo técnico”, comentó.

Finalmente, manifestó que no existen imposiciones frente a los invitados. “El plan inicial que tenemos no se contradice con el plan bicentenario”, concluyó.

Por su parte, Guido Bellido, virtual congresista de Perú Libre por la región Cusco, rechazó que existan tensiones al interior de Perú Libre. “El tema de los equipos técnicos, dejar en claro que ellos van alcanzando criterios que, oportunamente, se tomará decisión, una vez avanzado en los trabajos de transferencia y demás”, dijo a este Diario.

Además, Bellido manifestó que no hay “dos grupos” en el partido. “Hay una bancada electa, un presidente electo y profesionales que aportan al desarrollo del país”, comentó.

Al igual que su colega, dijo que nunca existirán “imposiciones” porque quienes serán congresistas son “diligentes, que conocen sus funciones y saben dialogar”.

Consultado sobre las declaraciones que ha dado el economista Pedro Francke, refirió que se trata de “una declaración como cualquier otro economista que ponen sus perspectivas, su planteamiento, como tantos que tenemos en el país y todo economista que está vinculado a la situación nacional tiene la voz para poder plantear”.

Sin embargo, dentro de Perú Libre, Francke no es “otro economista”, sino el vocero económico de Pedro Castillo. Al respecto, Bellido respondió: “Pero no es el único economista, hay todo un equipo de economistas que vienen trabajando. Si el objetivo fuera generar antagonismos, el país no necesita eso. Ahora hay que tomar las cosas con respeto y seriedad, cuando hablamos de respeto significa que hay que respetar lo que Pedro Francke y todo economista plantee sus posturas o criterios”.

El último lunes, Pedro Francke se retira del local de Perú Libre en Paseo Colón. (Foto: Alessandro Currarino/GEC)

Voz técnica

El médico Hernando Cevallos, encargado del plan de salud de Pedro Castillo, dijo a El Comercio que “no hay ninguna facción ni lucha interna” en torno al candidato presidencial.

“No es verdad que hay una facción que se quiere imponer. No es cierto. Hay una coordinación y un debate interno saludable dentro del equipo que acompañamos al profesor Castillo. No solo es factible, sino necesario que Perú Libre participe. Creo que no puede haber ninguna propuesta del equipo técnico sin una coordinación previa o siguiendo el programa de Perú Libre. Me parece que eso debe ser así”, dijo Cevallos.

Consideró también que las propuestas económicas que vaya a impulsar el futuro gobierno deben ser conversadas por Perú Libre. Sin embargo, sí opinó que se pueden mejorar algunas coordinaciones.

“Pero de ahí a que haya una confrontación o algo así, es muy distante. Seguramente habrá que mejorar los niveles de coordinación en algunas áreas, como es el tema económico , pero es importante que eso se dé porque creo que lo que desea el profesor Castillo es que sea una propuesta de cambio debidamente consensuada, respetuosa con el partido Perú Libre, pero además recogiendo distintos aportes que puedan venir de otros sectores que también queremos los cambios profundos”, dijo Cevallos.

LEE TAMBIÉN: Perú Libre se pronuncia sobre presunta tensión interna

Además, señaló que el que existan “distintos puntos de vista y diferencias”, que deben ser resueltos, no quiere decir que no haya un clima cordial y una voluntad de unidad.

Consultado sobre si como equipo técnico tienen alguna comunicación con Vladimir Cerrón o si este tiene alguna participación, el médico respondió que, hasta la fecha, “ no hubo una participación de Vladimir Cerrón, pero lo conozco y converso con él. Eso no quiere decir que el señor Cerrón tome decisiones en el equipo técnico . Eso le corresponde en este espacio al señor Castillo, como le corresponde a Vladimir Cerrón la conducción del partido y alcanzar las sugerencias que su partido considere pertinentes”. Asimismo, que estas deben ser evaluadas y respetadas, porque es el partido por el que Castillo postuló. “Eso no significa que el profesor no tome las decisiones que deba tomar”.

En cuanto al tema salud, sobre el que él está a cargo, detalló que coordinan con los médicos que son parte de Perú Libre. “Tampoco, en esa dinámica, debemos excluir a Vladimir Cerrón, que es un médico neurólogo con experiencia en salud. No hemos tenido la oportunidad de tener niveles de participación de Vladimir Cerrón por los problemas que todos conocemos, pero eso no significa que no respetamos la propuesta de Perú Libre”, agregó Cevallos.

Añadió que no ha percibido ninguna imposición por parte del partido, sino respaldo de parte de los técnicos del partido.

Por el momento, no han conversado sobre cuál podría ser la relación de los técnicos con Pedro Castillo una vez proclamados los resultados. “Nosotros tenemos un compromiso con el profesor Castillo de apoyarlo en la elaboración y presentación, y defensa de su plan de gobierno en diferentes áreas. Es lo que hemos hecho. No se ha conversado de un compromiso mayor o de cargos , eso está fuera de cualquier agenda que hemos desarrollado”, detalló.

Finalmente, Cevallos comentó que la comunicación es directa con Castillo, sin intermediarios. “Él nos llama en cualquier momento que necesita el desarrollo de alguna opinión en las áreas en que nos movemos, o en algunos temas más generales”, dijo. Asimismo, que no hay impedimentos o trabas para reunirse con él.

El Comercio intentó comunicarse con el economista Pedro Francke y la socióloga Anahí Durand, integrantes del equipo técnico de Pedro Castillo, pero no recibimos respuesta.

Pedro Castillo, flaqueado por Hernando Cevallos y Pedro Francke, los técnicos que representan dos temas importantes de cara a un nuevo gobierno: salud y economía. (Foto: EFE)

El apoyo de la bancada a Vladimir Cerrón

El viernes 11 de junio, Vladimir Cerrón escribió en su cuenta de Twitter: “Parece que algunos invitados no son conscientes del espacio que ocupan. Les recuerdo que Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”, en referencia a personas como Pedro Francke. Un día antes, el juez Alain Salas Cornejo, del Juzgado de Investigación Preparatoria (Acobamba, Huancavelica) había declarado fundado en parte la demanda de hábeas corpus a su favor, con lo que se declaró como nulas ambas sentencias y se ordenó un nuevo pronunciamiento.

El último lunes, la virtual bancada de Perú Libre se manifestó en contra de una sanción al juez que declaró fundada la referida demanda.

🔴Pronunciamiento | BANCADA Perú Libre pic.twitter.com/f5ZjP7e1A4 — Bancada Perú Libre (@PeruLibreBancad) June 14, 2021





¿Quién es Arturo Cárdenas Tovar?

El 2010, cuando Cerrón ingresó al Gobierno Regional de Junín, Cárdenas Tovar fue designado presidente del Consejo Regional del Deporte de Junín a sugerencia del suspendido gobernador. En la campaña de reelección de Cerrón —­ octubre del 2018—­ aportó con S/2.000 en efectivo y S/2.275 en especies [trabajo proselitista], de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el retorno de Perú Libre al GORE Junín, en marzo del 2019 Cárdenas Tovar reingresó como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), una figura para la contratación de consultores y asesores. Dejó la entienda en diciembre del 2019.

En mayo del 2019, frente a la militancia de Perú Libre en Jauja, Cárdenas, una de las voces políticas del partido, destacaba la alta participación de personas sin experiencia en el Gobierno Regional (GORE) de Junín. Eran los primeros meses de la segunda gestión de Vladimir Cerrón cuando el secretario de Organización informaba a sus correligionarios que “casi el 99% de funcionarios del Gobierno Regional [de Junín] son militantes del partido, cuadros que inclusive nunca han estado en gestión pública, jamás en su vida”.

El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Cárdenas Tovar por el Caso “Los dinámicos del Centro”.

VIDEO RECOMENDADO