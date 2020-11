Conforme a los criterios de Saber más

Fue de las pocas voces en pronunciarse contra la segunda moción de vacancia presidencial -al igual que su colega Rocío Silva Santisteban-, incluso cuando una abrumadora mayoría de su bancada votó a favor de esta decisión. La lectura que hizo la congresista Mirtha Vásquez, quien asumirá la Presidencia del Congreso, sobre la situación de las calles fue una antesala de lo que posteriormente se vivió a lo largo de siete convulsos días: “la mayoría del país no está pidiendo una vacancia y ¿saben por qué? No porque son ‘vizcarristas’, no porque están en contra de la lucha contra la corrupción, sino porque necesitan respuestas a cosas más urgentes”, dijo Vásquez durante su intervención el pasado lunes 9 de noviembre.

Al final de la jornada, fue una de los 19 congresistas que rechazó la vacancia sosteniendo que era necesario “pensar en el país y las consecuencias". Sin embargo, los votos no alcanzaron y se desencadenó una de las mayores crisis políticas que ha vivido el Perú en los últimos 20 años.

Mirtha Vásquez fue elegida el lunes primera vicepresidenta del Congreso en la plancha liderada por Francisco Sagasti, quien, por sucesión constitucional, jura esta tarde como presidente de la República. En consecuencia, la legisladora del Frente Amplio dirigirá el Parlamento.

La defensa a los derechos humanos

Antes de ser congresista, Mirtha Vásquez ya era uno de los rostros conocidos en su región, Cajamarca, por su defensa a los derechos humanos y a las personas que se habían visto afectadas por la actividad minera. Una de sus defensas más emblemáticas fue la de Máxima Acuña contra la minera Yanacocha.

Haber ejercido este patrocinio trajo consecuencias en la vida de la hoy congresista. Malas intenciones que, de acuerdo con un testimonio publicado por la Red Latinoamericana de Mujeres, ha sabido sortear. “Alguna vez he escuchado esta expresión sobre mí: que soy una ‘encantadora de serpientes’. Finalmente, son campañas de odio basadas no solo en mi rol, sino en mi ser mujer", dijo el año 2018 Vásquez.

El 2014, la congresista Vásquez como abogada de la familia Chaupe Acuña logró que la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Cajamarca falle a favor y con esto se absuelvan los cargos que habían sido interpuestos por la referida minera. Años después, el 2017, la Corte Suprema confirmó la absolución al declararse infundado el recurso de casación que presentó Yanacocha.

Además de entredichos, Mirtha Vásquez ha dado testimonio también de haber sido blanco de amenazas como defensora de los derechos humanos. En un video publicado en diciembre 2019, cuando ya había confirmado su postulación al periodo congresal complementario, contó que las evaluaciones de riesgo por las que pasó le recomendaban dejar su región debido a la exposición que tenía.

“Amenazas de agresión, pero también de muerte. Atentados, en alguna oportunidad alguien te corta los conductos de los frenos del carro, hemos tenido operativos de espionaje escandalosos”, contó en un video compartido durante la campaña.





Actividad parlamentaria y académica

Curtida en su rol de abogada, el siguiente reto de Mirtha Vásquez fue postular al Congreso. Natural de Cajamarca, la presidenta del Parlamento nació el 31 de marzo de 1975 y estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Cajamarca. Posteriormente, estudió una maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), de acuerdo con su hoja de vida consignada en el portal del Jurado Nacional de Elecciones.

Entre los años 2003 y 2019, ha sido abogada en la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), la ONG Grufides -enfocada en la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente- y docente en la Universidad Nacional de Cajamarca. Posteriormente, empezó su campaña al Congreso de la mano con el Frente Amplio, agrupación con la cual alcanzó un escaño con 12.687 votos en su región.

En marzo de este año, confirmado su ingreso al Parlamento, la electa congresista Mirtha Vásquez cuestionó a sus recientes colegas que se mostraban incómodos con la presentación de la Declaración Jurada de Intereses.

“Yo supongo que hay mucho gente que está incómoda con ese tema [de la declaración de intereses], porque es importante colocarlos. […] A mí me parece bien importante esto, y aunque a la gente le cause incomodidad, creo que es necesario, porque, después, no se puede solucionar ese asunto y ya empiezan las denuncias. Eso [completar la información] me parece muy saludable”, declaró al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Mirtha Vásquez fue defensora de Máxima Acuña en Cajamarca. (Captura: Goldman Environmental Prize)

De esta forma, Vásquez fue una de los solo 12 congresistas que hasta julio presentó su declaración jurada. Recordemos que este año hubo una polémica cuando el Congreso se excluyó de lo establecido en el Decreto de Urgencia 020-2019 respecto a presentar las declaraciones juradas en la plataforma de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Una vez asignadas las comisiones, Mirtha Vásquez ejerció la presidencia de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad y fue también vicepresidenta de la Comisión de Ética. Como parte de la mesa directiva de este último grupo parlamentario, fue una de las personas que cuestionó el trabajo dilatado que, hasta el momento, no ha logrado que ningún congresista sea sancionado por faltas al Código de Ética.

El pasado 14 de octubre, en diálogo con El Comercio, Vásquez se manifestó también en contra del numeroso archivamiento de casos en la Comisión de Ética. Mencionó que aunque no cuenta con “elementos objetivos” para sostener que habría una intención de blindaje, hizo un llamado a las bancadas a “revisar su proceder”. “Sea por falta de rigurosidad, por falta de interés, sí se está generando esta percepción legítima de parte de la población: que no hay intenciones ni siquiera de investigar, porque los casos han sido cerrados en la etapa indagatoria preliminar”, opinó.

Por otro lado, aunque no era miembro titular de la Comisión especial encargada de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, alzó su voz de protesta cuando el jueves 12 de noviembre este grupo parlamentario volvió a aplazar el retiro del congresista José Luna Morales (Podemos Perú) de la comisión especial por la investigación fiscal a la presunta organización criminal Los Gángsteres de la Política, en la que se encuentra involucrado.

En la Comisión Especial para seleccionar candidatos al TC,continúa blindaje a José Luna, investigado por "Los Gángsters de la política", y pretenden amedrentar a @pavese y @CostaGino por denunciar irregularidades a través de denuncia en ética y retiro de la comisión¡No pasarán! — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 12, 2020





La defensa de los detenidos y el perdón

En sus primeras declaraciones como electa en la primera vicepresidencia de la Mesa Directiva del Congreso, tras someterse a votación la segunda lista de candidatos, Mirtha Vásquez se dirigió a los jóvenes del país y resaltó su labor en una semana trágica tras la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes murieron el último sábado debido a la violenta represión policial durante la marcha nacional contra Manuel Merino.

“Esto se lo debemos sobre todo a esta generación joven, pero también a todo ese conjunto de población que se han manifestado en estos días de manera democrática y pacífica que han tenido gestos muy claros, dándonos lecciones de cómo se debe gobernar este país”, dijo Vásquez al canal del Congreso.

Se solidarizó también con las familias de Inti y Bryan, y agradeció a la juventud "porque esta es la generación de los jóvenes que nos ha dado una lección para poder reconducir los destinos del Estado”, agregó.

Declaraciones de congresista Mirtha Vásquez 16/11/2020

Este martes, quien asumirá la Presidencia del Congreso, expresó que el Parlamento debe seguir ofreciendo disculpas al país, “también hemos demostrado que tenemos capacidad de resarcir, estamos a disposición en esta oportunidad nueva que nos da la sociedad y haciendo todos los esfuerzos necesarios creo que en esta etapa de transición asegurar que estamos en condición para pasar a otro momento”, declaró a la prensa.

La situación hoy marca distancia a lo que se empezó a vivir en el país hace una semana, cuando Mirtha Vásquez más bien se encontraba solicitando a la Policía Nacional respetar el derecho de la ciudadanía a protestar. Así como otros parlamentarios, fue una de las congresistas en acercarse a comisarías donde fueron llevadas personas tras detenciones arbitrarias.

Mirtha Vásquez en los exteriores de una de las comisarías, cuando detuvieron arbitrariamente a personas durante la marcha.

Entre sus pedidos, solicitó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, adoptar medidas para que los fiscales de turno cumplan su labor presencial de garantizar derechos de detenidos. Por otro lado, junto a sus colegas Rocío Silva, Daniel Olivares y Alberto De Belaúnde pidieron al director de la Policía Nacional, Jorge Lam, “el cese del uso excesivo de la fuerza durante las intervenciones" en la protesta del sábado 12, marcha en la que también participó para expresar, como declaró, su defensa a la democracia.

