El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, fue elegido alcalde de Lima por solo 47 mil votos de diferencia de su principal rival, Daniel Urresti, de Podemos Perú. El empresario afirmó que no llegará a la municipalidad capitalina “a aprender, sino a ejecutar y hacer”. También marcó distancia con el gobierno de Pedro Castillo, con el que dice no se sentará a conversar.

— Durante la última campaña municipal, usted ha realizado diferentes promesas y con su elección existe expectativa en un sector de ciudadanos. ¿Qué resultados busca obtener en sus primeros meses como alcalde?

Lo primero que haré es convocar a todos los alcaldes distritales electos, todavía no sabemos bien los resultados finales [en todos los distritos], pero apenas esté proclamado por la ONPE [y por el JNE], antes del primero de enero voy a convocar de manera oficial a los alcaldes electos, y [vamos a] aprobar de inmediato el plan de seguridad ciudadana. Espero que la ONPE se pronuncie en una semana como máximo. ¿Cuál es la base [de nuestro plan en seguridad]? Lo que he explicado en la campaña, alquilar 10 mil motos por cuatro años, a través de un concurso público internacional, con notario y bases bien claritas desde el 2 de enero, no vamos a llegar [a la municipalidad] a aprender, sino a ejecutar, a hacer.

El gran problema de Lima es la inseguridad y nuestra propuesta es la más viable. Patrulleros no hay, y 300 motos para Lima es muy poco. Lima necesita por lo menos 10 mil motos y me quedo corto. Cada municipio distrital dará a sus serenos, los va a capacitar. Vamos a hacer convenios para dar en cesión de uso esta maquinaria que vamos a alquilar, vamos a tener una red de motos con GPS y una central de control distrital. Y estos serenos tienen que reportar cualquier movimiento sospechoso. Si una persona entra a un distrito en moto, automáticamente será intervenida, y si hay una reacción negativa, como una fuga, se implementará un plan cerco con la Policía. Esa es la fase 1.

— ¿En cuánto tiempo alquilará estas 10 mil motos? ¿En el primer mes de su administración?

No, no, como es renta va al gasto corriente, el gasto que va a demandar esta renta es de entre 18 y 20 millones de dólares por año. Queremos llegar a todos los distritos de Lima, sobre todo a los que no tienen nada en seguridad, los distritos muy pobres van a ser priorizados. En estos 10 meses de campaña, he escuchado las quejas de la gente de las partes más altas de Lima, que nos han dicho que nunca han visto una moto, un policía o un sereno, vamos a empezar con los distritos más populosos que son los más vulnerables y tienen mayor inseguridad.

— ¿Y cuánto tiempo le tomará alquilar las 10 mil motos?

Una licitación pública internacional es factible en los próximos 100 días, [en ese tiempo] vamos a tener estas 10 mil motos, y tienen que tener un propietario, el alquiler nos garantiza que un tercero le dará mantenimiento a las motos, y si alguna se malogra, tienen que reemplazarla inmediatamente. ¿Qué pasa con las comisarías de Lima y de todo el Perú? El 80% de la maquinaria para la seguridad ciudadana está malograda, hasta canibalizadas, le han sacado partes a los patrulleros, están tipo chatarra, ese es el drama de la seguridad ciudadana en Lima.

— Pero para que los serenos que usen estas motos puedan realizar capturas necesitan a la Policía…

No, capturas no, capturar no está en la atribución de un sereno. La Policía Nacional, repito, en patrullaje integrado, es decir, un sereno más la policía, irá en pares y a toda hora. Si un sereno lo detectamos en la pantalla de control que está parado, se le llamará la atención de inmediato, tiene que estar en movimiento y en el área asignada, porque tenemos localizados los puntos de mayor violencia en cada distrito. ¿Y cuáles son los puntos rojos? Son donde habitualmente se repite el raqueteo, el robo de celulares, ya sabemos cuáles son los puntos vulnerables de Lima, la cuestión es tener presencia en esas zonas.

— Usted ha referido que no piensa coordinar con un “gobierno corrupto”, como el del presidente Pedro Castillo. Y ha retirado que este debe renunciar. ¿Es viable una administración exitosa en Lima sin tener al menos una relación de “convivencia” que permita que proyectos grandes puedan concretarse?

Mira, acabo de tener una reunión con la bancada de Renovación Popular, y tengo la invitación de la fiscal de la Nación y del presidente del Congreso, el general Williams Zapata, [a quien considero] un héroe de la patria, ha sido la cabeza [de la operación] Chavín de Huántar, héroe del Cénepa. Voy a ir a ver, porque realmente el presupuesto tiene que ser ampliado para Lima, los recursos que están asignados en el presupuesto actual son muy bajos, vamos a pedir una ampliación presupuestal a partir del 1 de enero, lo cual es totalmente factible.

Segundo, vamos a pedir las competencias de región, las competencias en educación y en salud, directamente al Congreso. Y con el Poder Judicial vamos a coordinar [la instalación] de comisarías mayores, que tengan presencia del Poder Judicial, de la fiscalía, de medicina legal. Estos son poderes del Estado distintos al Ejecutivo. Del Ejecutivo yo no espero mucho, no espero nada realmente, siempre le han negado a Lima presupuesto, tenemos, felizmente otros cauces para trabajar. A la doctora Barrios le prometí cuando nos reunimos todo el apoyo con los inmuebles que tiene la Municipalidad de Lima para estas comisarías mayores.

— Para los módulos de justicia rápida, uno de ellos ya se instaló en Trujillo…

Claro, ella ya lo ha hecho en El Porvenir, en Trujillo, y ya funciona. Entonces, ese modelo lo vamos a replicar. ¿Qué nos pidió la doctora en esa reunión? Infraestructura, nos pidió locales y tenemos locales que a veces están alquilados a una pésima renta. Prefiero dárselos en cesión de uso al Poder Judicial para tener cinco centros iniciales, empezar con San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, Ate Vitarte y Cercado de Lima, ahí tenemos cinco zonas para empezar para tener presencia de módulos de justicia rápida.

— Usted ha señalado que pedirá una ampliación de presupuesto y que se le dé facultades en salud y educación, pero eso implica coordinar con el Poder Ejecutivo. ¿Puede hacerlo sin sentarse a conversar con el presidente Castillo, con el primer ministro, Aníbal Torres, y con el titular de Economía y Finanzas?

Totalmente, factible, porque el presupuesto y su ampliación se aprueba en el Congreso de la República. Ahora, yo le digo una cosa, yo no puedo dialogar con una persona que tiene siete carpetas de acusaciones constitucionales, sé que la fiscal Benavides va a hacer una acusación constitucional ante el Parlamento. Entonces, ahí el Congreso tiene que limpiarse la cara y tiene que garantizarnos que ante siete, no una, sino siete denuncias gravísimas, donde está toda la familia del señor Castillo involucrada en actos de corrupción, [tomará acciones]. [Desde el gobierno] se ha creado un marco paralelo para la designación a dedo de obras, más de 300 millones de soles, no es poca plata, y quién se beneficia, un pariente o el amiguito de un pariente, eso yo no lo puedo avalar. El señor ha reventado la economía, ha afectado directamente al bolsillo de la gente más pobre, esto no puede seguir, cada vez el desgobierno es peor.

— Para desarrollar la totalidad de su plan de seguridad ciudadana requiere del respaldo de la Policía y del Ministerio del Interior…

Tengo una excelente coordinación con la Policía Nacional, que depende de su [comandante] general, yo ya he hablado, y estoy llevando a muchos generales PNP [en retiro] como regidores en diferentes distritos de Lima. Entonces, sí hay buena disposición. ¿Cuál es la queja de los últimos días meses [de parte de la PNP]? “Yo quisiera patrullar, pero no tengo con qué”. Tienen los efectivos, pero no las motos. Vamos a realizar un trabajo conjunto, y ojo que el alcalde de Lima tiene esa función, dirige el consejo de seguridad de la ciudad.

Ahora, si yo tuviera oposición del gobierno, lo voy a denunciar públicamente. Si el gobierno se opone a la posibilidad de que la inseguridad ciudadana, con presupuesto municipal, sea solucionada, saldré a los medios, te llamaré por teléfono, y te diré, que este gobierno está impidiendo que se ejecute el plan de seguridad. Y será una razón más para que la gente los odie más todavía.

— En el sector Transporte ha prometido completar el metropolitano; ampliar este servicio en la avenida Grau y desarrollar un tranvía entre SMP y Carabayllo, entre otras. ¿Sin la transferencia de partidas presupuestales del gobierno central puede ejecutar estas obras?

Mira, al revisar toda la avenida Universitaria, que es donde va a desarrollarse este plan de llegar desde Carabayllo al cruce de la carretera con Canta, ahí faltan 3 kilómetros para prolongar el Metropolitano. Lamentablemente, como ya ha habido la utilización de la avenida Universitaria con el Metropolitano, el tranvía no es factible. Hemos rehecho la propuesta, alargando el Metropolitano desde Chimpu Ocllo hasta plaza San Miguel con alimentadores, eso es por el lado de Lima norte en convenido con la ATU. Apenas tenga mi credencial de alcalde voy a sentarme [a conversar] con María Jara [jefa de la ATU] para realizar un coinversión.

Yo estoy trabajando un plan de inversiones de 1.000 millones de dólares para Lima, una coinversión para llevar el Metropolitano hasta plaza San Miguel por el lado norte. También hay un expediente técnico terminado desde el 2008 para llevar el Metropolitano desde Barranco a la Panamericana Sur, cruzando Surco, ahí faltan 5 kilómetros. Eso va a aliviar muchísimo el transporte masivo de pasajeros.

— ¿No cree que ha hecho propuestas que exceden a las funciones de un alcalde? Por ejemplo, habló de reabrir el penal del SEPA, que está ubicado en Ucayali. Ni siquiera está en la capital.

Nunca me he referido al SEPA en sí mismo, el SEPA ahorita está habitado.

— Lo dijo en el debate de Latina Noticias…

Entonces, ha entendido mal o yo me he expresado mal, porque lo que yo dije fue el modelo del SEPA, y durante un debate uno tiene un minuto y 30 segundos para explicar un concepto que demora puesto por lo menos 10 minutos. El modelo del SEPA funcionó perfectamente cuando existía, que es básicamente llevar a los criminales prontuariados a la selva norte del Perú, que no está habitada, y que los muros de esa cárcel sea la selva. Ahora no es mi función, pero dado que con el plan que ya tiene el Poder Judicial implementado en Trujillo más la captura que vamos a proceder a hacer con la Policía Nacional, entonces vamos a tener una población primaria, de joven que han delinquido por primera vez, entonces en el Congreso, ya estoy coordinando con mi bancada, ya hemos presentado hace ocho meses, una ley por la cual se separe a los delincuentes prontuariados, y no se le junte con los jóvenes, que se pueden rescatar todavía para la sociedad. La bancada de Renovación Popular ha planteado 50 proyectos de ley, una de ellas está relacionada a reabrir los penales con modelo del SEPA en la selva norte del Perú, que está totalmente deshabitada.

— En su plan de gobierno municipal refiere que se va a “recuperar o renegociar las corruptas concesiones de peaje en Lima”. ¿Cómo lo hará sin llevar a la ciudad a un arbitraje internacional?

Ya estamos en arbitraje internacional, los dos peajes de la señora Villarán ya están en arbitraje internacional, pero el contrato original establece que esas concesiones deben que tener vías alternas, lo cual no se ha hecho hasta ahora. La red de negociación comienza por ahí, si no se recupera el contrato original, por ejemplo, con OAS, que el precio base era de S/3.00 más inflación, y que la corrupta Villarán lo subió a S/5.00 más inflación, es decir, los casi S/6.50 que pagamos en este momento. Y rompió el equilibrio financiero al alargar por 10 años la concesión. También le entregó las casetas de peaje de inmediato, cuando el contrato original decía que era recién al séptimo año.

La renegociación implica bajar el precio a lo que estipulaba el contrato original, cambiar el plazo de la concesión, que termine las obras, la Prialé II, la Canta-Callao, el piso 3 de la Panamericana Sur, que va desde Javier Prado hasta Villa el Salvador, si no hacen esas obras vamos a actuar de acuerdo a ley, que son las vías alternas. Si no se logra un acuerdo, pues ponemos las vías alternas. Por ejemplo, una fácil de hacer es un puente más en el río Chillón para que la población que vive en Puente Piedra tenga una vía paralela y no pague peaje. Son temas que están en el contrato y que se pueden negociar si tienes credenciales de alcalde, sin credenciales todavía no se puede hacer nada.

— También promete que disminuirá el precio de los peajes. Pero el artículo 62 de la Constitución garantiza la estabilidad de los contratos. Sin un acuerdo con la empresa, esta medida es inviable.

Si es que el contrato es legal, pero un contrato donde hay una coimaza que es pública y notoria, y donde el día de hoy la fiscalía ha pedido declarar nula [la transferencia de la concesión de OAS a Vinci], justamente por ello. Y felicitó al equipo especial Lava Jato, eso nos ayuda muchísimo. Y repito que tenemos el arma de las vías alternas.

— Según informó “Punto final”, Renovación Popular le pagó S/207.000 a José Malpartida Abandía, productor de Andrés Hurtado, por media training a los candidatos de su partido. Y usted participó en cinco ediciones del programa de “Chibolín” entre agosto y setiembre. ¿No ha sido un pago por propaganda encubierta?

No, no, lamento tu pregunta, pero tengo que responder que el señor Malpartida ha hecho un trabajo tremendo, justamente en este local, se ha dedicado meses y meses a entrar a gente joven que es la primera vez que participa en política, y tenemos todas las clases que ha dado filmadas. Ahora que yo sepa, el señor Hurtado ha invitado a todos, a Urresti, a Forsyth, que sí fue.

— Una vez, usted ha ido cinco veces…

Pero si me invitan cinco veces, yo tengo que aprovechar, porque ese programa tiene un formato que me permite poner los videos de infraestructura para Lima. Yo he defendido públicamente a Malpartida, lo conozco muchísimos años, es un profesional.

— ¿Usted es cercano a Hurtado? ¿Esta persona tendrá un rol en su gestión municipal?

En los últimos 10 años, él ha hecho, ha brindado mucha ayuda social, entonces cuando yo no estaba en política activa, él me ha pedido ayuda. Por ejemplo, para hospital del Niño sillas de ruedas, o piernas ortopédicas, entonces yo le he dicho que sí, que lo voy a ayudar, porque hago voluntariado hace 40 años. Pero no me gusta aparecer y dar mi nombre.

— ¿Y esta persona tendrá un rol en su gestión municipal?

Ahora no, ya no, dado como quieren vincularme con Andrés Hurtado, ahora creo que no es prudente. Para mí, sí era importante porque él tiene gran llegada en las ollitas comunes, donde vayas, lo quieren y lo conocen, no solo en Lima, sino en todo el Perú, pero dado que se ha armado tanto roche por el tema, ahí no más.

— Andrés Hurtado también es cercano al presidente Castillo. Incluso, participó en Palacio de Gobierno en una actividad donde se entregó un cheque a favor de los niños con cáncer, dinero que luego no se transfirió. ¿Él podría ser el puente entre ustedes dos?

No, porque, si has seguido los programas de Andrés, yo en uno de ellos, le dije públicamente que él se había prestado para estafar al Perú, y le pedí para estar en su programa que primero deslinde de Castillo. Y ofreció disculpas públicas al país, y no es broma, porque hay niños muertos. Andrés lo que ha querido es trabajar para los niños de cáncer, le tomaron el pelo. Pero es su asunto.

— Usted ha protagonizado incidentes con diferentes periodistas que lo han fiscalizado o realizado preguntas incómodas. El último fue Christopher Acosta, a quien dijo tener bien chequeado. ¿Qué garantiza que vaya a respetar la libertad de prensa desde la Municipalidad de Lima?

Estoy sentado frente a ti, con preguntas incómodas también, y te las respondo todas bien, y hasta preguntas que no tienen contexto, pero te respondo […] Yo estoy en obligación de asistir a entrevistas, así sean amigables o menos amigables.

— ¿Tendrá una política de transparencia? Por ejemplo, que las sesiones del concejo municipal sean abiertas y transmitidas en vivo.

Creo que es lo básico, lo básico es la transparencia. Yo muchas veces, cuando he sido regidor, me he parado a decir que es ordenanza no va, aunque la bancada en ese momento tuviera una posición. Entonces, yo confío en la transparencia, y para eso hay una zona para periodistas. Yo soy de política abierta, tengo un estilo distinto respecto a otros alcaldes, yo doy declaraciones todo el tiempo. No me oculto, es público lo que hago.

— Daniel Urresti ha referido que la demanda que interpuso en su contra por presunta difamación seguirá su curso. Si usted es sentenciado en dos instancias, podría ser vacado por el concejo metropolitano o, en última instancia, por el JNE. ¿Puede llevar una verdadera relación cordial con el exministro y Podemos, bajo esta eventual situación?

Es una denuncia penal, y no tiene ni pies ni cabeza, voy a ir, porque me han citado. Y lo que él alega es falso y lo voy a demostrar en el proceso. Y si tú revisas las redes, el señor Urresti me ha insultado, me ha difamado, no una vez, mil veces, se dedicó a diario. Por ejemplo, él me pone “Trafael”, trafero, eso es un delito, pero yo entiendo que estamos en una campaña política peruana, y hay que tener paciencia. Podría denunciarlo al señor, también meterlo a la cárcel, pero no voy a estar denunciando a toda persona que me difama. El que se pica pierde, él pudo responder en el debate a la periodista [Josefina] Townsend, pero perdió los papeles completamente. Yo lo único que he hecho es citar hechos, yo estoy tranquilo. Yo le tendido la mano a Urresti, lo he llamado, le he puesto un [mensaje de] WhatsApp, pero no responde.

— Durante la jornada electoral del último domingo, usted denunció sin pruebas que se alistaba un “fraude” en su contra. Ayer cambió su discurso y dijo que respetaría los resultados, que ya lo daban como ganador. ¿Ofrecerá disculpas a los órganos electorales?

En absoluto, porque yo primero no he dicho que haya fraude, es falso, que quede claro. Yo lo que dije es que la cédula, y eso lo ha visto el fiscal de prevención del delito, respecto a cómo estaba el símbolo de Renovación Popular, no se ve, estaba totalmente difuso, y he tomado precaución de pedir fotos de las actas en diferentes partes del país, por ejemplo Bagua, Huánuco, Junín, y ahí está perfectamente nítido el contraste, por qué justamente en Lima, donde se juega la elección de un alcalde provincial, por qué las actas salen desteñidas, eso sí es un delito electoral, hasta 12 años de cárcel, ¿disculpas? Que me las pidan a mí.

— Según informó IDL Reporteros, el 26 de julio último, la fiscal Manuela Villar, formalizó una investigación preparatoria en su contra por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de organización criminal. ¿Se allana a la pesquisa? ¿Responderá sin intentar, a través de recursos que se deje sin efecto?

Es un tema que ya lleva cinco años, donde se ha archivado el extremo de Panamá Papers, eso ha sido archivado. Entonces, lo que hay ahora es la entrega de mi parte de todos mis ingresos de 10 años, transparencia absoluta, con evidencia de contratos. La fiscalía no ha podido demostrar ningún lavado de activos que no existe, no tengo cuentas en el exterior. Yo me allano, llevó cinco años ahí […] Llevó cinco años en este proceso, asistiendo puntualmente a todas las diligencias, me quita tiempo pero yo sigo lo que diga la ley peruana.

— ¿Se mudará al Centro de Lima, como lo hizo Alberto Andrade en su momento?

Estoy pidiendo la competencia de región Lima, y esto [da acceso] a un presupuesto paralelo, Lima es provincia y región, la región Lima mi plan es ponerla en San Juan de Lurigancho y tener ahí un lugar para poder despachar allá. Y en Lima por facilidad para no perder dos horas de ida y vuelta tener un despacho cerca de la municipalidad. Ojalá que la casa que tenía Andrade todavía exista.

— ¿Pero piensa buscar una casa o un departamento para vivir en el Centro de Lima o solo para despachar?

Algo cerca, los fines de semana podré estar con mi familia, los días que hay que despachar ocho, nueve horas, mejor estar cerca.

— ¿Cuál será el tratamiento que le dará su administración en Lima a las marchas, en especial a la del Orgullo LGTBI?

Lo he dicho muchas veces, un alcalde tiene que respetar las marchas de protesta y de alegría, si una persona tiene orgullo, como tú mencionas, orgullo gay tiene todo el derecho de manifestarlo, quién es el alcalde para vetar algo que es orgullo de una población, pero también que se respete siempre, esa marcha de protesta o de alegría tiene que respetar las buenas costumbres. No pueden estar haciendo actos obscenos en una marcha, o no pueden pintarrajear toda una plaza o dejarla sucia.

Y también la plaza de armas, que tiene acostumbrado el señor Castillo poner ahí con el apoyo del alcalde Romero, esas rejas se van de inmediato, hay mucha queja, tengo muchos amigos en el Jirón de la Unión que están quebrando. Eso aplica para todo, ese respeto al trabajo y a la libertad, si una persona quiere marchar y lo hace adecuadamente, cuál es el problema.

— ¿Se quedará los cuatro años que vienen en la Municipalidad de Lima, así las encuestas lo pongan primero en una eventual nueva elección presidencial?

Estoy contando las veces que me preguntan lo mismo, tú eres el número 46. Sería irresponsable de mi parte creer en un mesianismo, creer que la única persona que puede ser presidente del Perú es “Porky”, hay muchos peruanos que pueden hacerlo mil veces mejor que yo, mi labor es convencer a gente que ya triunfó a nivel empresarial y que respete la democracia, y que pueda convocar a gente decente para ser ministro y no el papelón que estamos viendo. Hay peruanos que me cuesta convencerlos [de entrar a política], en eso estoy.

Lo que yo planteó es una coalición de partidos demócratas, ahí incluyo al señor Acuña, a pesar de todos los problemas que pueda tener su partido, pero que son de individuos y no de él; Acción Popular también, que ha entrado a un proceso de limpieza; el Apra mismo, que está reinscribiéndose; hay que unir todas las fuerzas, Fuerza Popular también, Keiko ha dicho que no va a postular, que cumpla su palabra. Dividir el voto, cuando tenemos un gobierno filo terruco, aparte corrupto, que su objetivo, como lo ha dicho Cerrón, es llevarnos a ser Cuba o Venezuela, en esa foto tenemos que unirnos todo para sacar a esta gente que ya destrozó al Perú, el país ha retrocedido muchísimo. Están destrozando la economía y eso afecta a la gente más pobre.