El empresario Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, volverá después de 12 años a la Municipalidad de Lima, aunque esta vez no como regidor, sino alcalde metropolitano, luego de una elección que tuvo un resultado ajustado: superó a Daniel Urresti, de Podemos Perú, por poco más de 47 mil votos, de acuerdo al reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 97,5% de las actas contabilizadas.

A diferencia del último domingo, cuando sugería en medio de la jornada electoral que se alistaba un “fraude” en su contra sin mostrar pruebas, López Aliaga se mostró más calmado en la víspera y dijo que sí iba a respetar los resultados finales que dé la ONPE. Incluso, señaló que, de acuerdo a sus cifras internas, la distancia con el exministro del Interior era de 3%.

“Yo respeto lo que diga la ONPE, en este caso hemos tenido personeros, lo que no pasó en la elección pasada. Hemos tenido personeros en todas las mesas, en el 100%. Tenemos todas las actas, ya hemos contado nosotros y tenemos el resultado final, vamos a esperar lo que ellos digan”, manifestó, a su salida de la iglesia Santa María Reina, en San Isidro, donde escuchó misa.

Imagen: ONPE

Casi en paralelo, Urresti, a través de su cuenta de Twitter, reconoció la victoria de López Aliaga.

“Al recibir el resultado al 100% de la ONPE, felicito al señor López Aliaga por ser elegido Alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la ONPE sin reparos. En democracia los limeños han elegido libremente a la persona que regirá su destino. Gracias totales a los que me apoyaron”, escribió el también excongresista.

Más temprano, en declaraciones a la prensa en la puerta de su casa en La Molina, el exministro del Interior había referido que era “muy difícil” que pueda revertir la tendencia a favor del empresario. Añadió que una vez que las autoridades electorales proclamen al nuevo alcalde de Lima, él se acercará a brindar su saludo.

Abre puerta a rivales

López Aliaga afirmó que “las puertas” de la Municipalidad de Lima, durante su administración, estarán abiertas para Urresti y también para George Forsyth, de Somos Perú.

El virtual alcalde capitalino señaló que quiere reunirse con el candidato de Podemos Perú “a solas” y “si tiene ideas buenas” para enfrentar la inseguridad, él las escuchará. “Nadie es dueño de la verdad, cada persona es especialista en algo, mi especialidad es conseguir dinero, ya lo he hecho antes”, agregó.

(Foto: Alessandro Currarino | GEC)

El lunes pasado se reunió con el excandidato George Forsyth (Somos Perú) y el exalcalde de Lima Jorge Muñoz. Luego, en diálogo con la prensa, señaló: “[A Forsyth] le agradezco mucho [su visita]. Me encanta su actitud. [...] Y a Muñoz le agradecí que deje listo el expediente técnico del teleférico. Le dije que cuando lo inauguremos lo voy a invitar”.

No obstante, el líder de Renovación Popular remarcó que no dialogará con el presidente Pedro Castillo.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú. Yo he recorrido [Lima] más de 10 meses, la gente no está comiendo, y si antes vendía 100, ahora venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, sin esta no hay inversión. Sin inversión no hay trabajo, y sin trabajo no hay consumo […] No, no se puede [dar una reunión con el mandatario], es estructuralmente imposible”, expresó.

Desde Bagua Grande, en la región Amazonas, adonde llegó para inaugurar proyectos de electrificación, el presidente Castillo invocó a las nuevas autoridades elegidas a trabajar en conjunto con Palacio de Gobierno, porque de lo contrario “poco o nada se hará”.

“Si no trabajamos de la mano los tres niveles de gobierno poco o nada se hará […] El Gobierno tiene plena disposición para trabajar juntos. La población no come discursos, no se alimenta de ideologías o críticas, el pueblo necesita tener un centavo en el bolsillo”, subrayó.

Demanda seguirá su curso

De otro lado, Urresti indicó que la denuncia por presunta difamación agravada en contra de López Aliaga por vincularlo a una violación sexual y al crimen del periodista Hugo Bustíos seguirá su curso, tras la culminación del proceso electoral, porque el Ministerio Público ya hizo suya la causa.

“Va a salir la sentencia, es imposible que se pueda salvar, lo que ha hecho está por escrito. Esto significa que en un año aproximadamente lo estará reemplazando su teniente alcalde [Renzo Reggiardo]. Si no lo condenan en primera instancia el 19 de octubre, seguro será en noviembre. Y luego él recurrirá a una segunda instancia”, manifestó.

(Foto: Julio Reaño | GEC)

Al ser consultado sobre este tema, López Aliaga respondió que él está “en son de paz” y que si el exministro del Interior quiere continuar con su demanda, él no es manco. “Tengo la espada de San Miguel en la mano”, acotó.

El punto de vista

El analista político Pedro Tenorio consideró que López Aliaga, al haber sido elegido solo por poco más del 25% de Lima, requiere convocar a otros sectores. Agregó que el empresario ha tenido un primer mensaje “conciliador” para sus principales adversarios, pero uno de confrontación hacia el presidente Castillo.

“Cuando el alcalde de Lima y el presidente se llevan mal, históricamente, los resultados han sido nefastos para Lima, lo vimos con Fujimori y Belmont, y con Fujimori y Andrade. Tiene que haber una convivencia que permita que los proyectos salgan. Para que la municipalidad se pueda endeudar requiere del aval del Estado”, manifestó a El Comercio.

Tenorio indicó que el líder de Renovación Popular deberá decidir si asume su rol como alcalde de Lima o si se mantiene como un “candidato presidencial expectante”.

Añadió que “tarde o temprano” la ciudadanía buscará responsables si es que la capital se ve afectada por la mala relación que se proyecta entre el gobierno central y la nueva administración edilicia.