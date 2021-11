La entrevista a Rafael López Aliaga se realizó el miércoles 24 de noviembre, un día antes de que se presentara una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que incluyó las firmas de los congresistas de Renovación Popular, el partido que lidera y con el cual postuló sin éxito a la presidencia.

La cita coincidió además con los preparativos para la marcha realizada ayer. Según contó él, una de las más entusiastas organizadoras fue la congresista Norma Yarrow, de quien se había distanciado en la campaña.

—En un mensaje difundido en redes sociales, donde convocó a la marcha, dijo: “Sendero Luminoso y el comunismo están cerca del poder, si es que no lo han tomado ya”. ¿El ciudadano de a pie capta ese mensaje o está más preocupado en las fallas gubernamentales del día a día, en los grandes y constantes errores del gobierno, antes que en un discurso que gritan La Resistencia y sus variantes?

Nada que ver con La Resistencia, con ellos. Me parecen métodos que no son propios de una persona civilizada, yo no voy a atacar la integridad de una persona, malograr los eventos. No, no es mi forma de trabajar ni de vivir. El tema que sí me preocupa es si efectivamente Sendero Luminoso está cerca de Palacio. Para una persona de mi edad, la gente que ha nacido antes del 2000, sí es un recuerdo trágico.

—En una entrevista reciente dijo que “al Congreso le falta respaldo de la calle”. ¿La marcha es un mensaje para el Congreso entonces?

Nuestro destino final es el Congreso. El Congreso de la República no puede lavarse las manos, no puede volverse cómplice. Ahora la gente la pasa mal, mucha gente lo pasa mal por culpa de la pandemia y tenemos un tema estructural de corrupción. En cuatro años y medio, si el Perú sigue esta ruta que está teniendo, con una sorpresa cada día… Eso destroza la inversión en base a que no hay confianza. Lo primero para que un inversionista ponga su dinero en el Perú es que haya confianza; esa confianza se perdió.

—Hablemos, entonces, del Congreso. Patricia Chirinos dejó intempestivamente el tema de la vacancia sobre la mesa, y recién después algunos partidos dijeron que la apoyarían. Primero quisiera que diga si usted sabía de esto antes.

No, no, me pareció medio loco, francamente. Yo estaba en Huancavelica, y entonces me preguntan los periodistas y yo no sé bien qué había pasado con Patty Chirinos.

—¿Conversaron después sobre este asunto?

He hablado con ella ese día. Yo le dije que no era el momento, pero en todo caso que había que lograr rápidamente esas firmas para que sea admitido a debate. En ese momento no había los votos, no había nada. Esas cosas creo que se trabajan con tiempo. Me parece ahora que el pueblo, palabrita tan manida, está harto de Castillo.

—Dijo que no era el momento, lo cual se parece mucho a lo que dijo públicamente el congresista de su partido, Jorge Montoya, a quien luego criticó.

Evidentemente, si ya ves que una persona se lanza, hay que apoyarla, pues, no quitarle el piso en un tema tan delicado; estamos hablando de la vacancia del presidente. No es poca cosa. Pero él se rectificó y al día siguiente la bancada se puso de acuerdo.

—¿Cuál es la ruta que piensan seguir? Chirinos tuvo las firmas para presentar la moción, pero en este momento no alcanzan los 52 votos para admitirla a debate y parecen estar lejos los 87 votos para llegar a una vacancia.

Estoy leyendo mucho sobre este tema. Hay varias formas precisadas en la Constitución; una de ellas es la vacancia del presidente y luego la interpelación de la vicepresidenta. Por lo menos salimos de un señor que, digamos, no tiene capacidades para gobernar. Eso está clarísimo. Se ha metido en un tema que le queda completamente ancho y difuso. No tiene capacidad para gobernar el Perú, no la tiene.

—Hace poco declaró: “Tenemos que vacar a Castillo y a Boluarte antes de fin de año”. Ahora solo dice “interpelar” a la vicepresidenta Boluarte.

Mira, con todas las diferencias que yo pueda tener, la veo como una persona más ubicada. Pero si mete la pata y sigue el país yéndose al despeñadero, ya verá el Congreso qué hace. El Perú no va a ser una Venezuela con Boluarte, no la veo cerca de los cocaleros, no la veo cerca de la corrupción de Los Dinámicos del Centro. Pero si el país no recupera la confianza, verá el Congreso lo que tiene que hacer, pero es un futurible.

—¿Y qué pasará si nada de eso sucede? Hay quienes piensan que esto podría incluso robustecer de alguna manera la figura del presidente y de Perú Libre.

Hay dos discos duros que hay que investigar, de Cerrón, que recién han dado la orden para abrirlos. Ahí te aseguro que hay información que vincula el financiamiento de campaña de Los Dinámicos del Centro con Castillo.

—Vizcarra libró el primer proceso de vacancia por el Caso Richard Swing, entre otros, y recién fue vacado cuando se conocieron las revelaciones de colaboradores eficaces sobre un supuesto pago de sobornos.

Yo voy a lo fáctico. Si sale información en el disco duro de Cerrón respecto al financiamiento de campaña de Castillo, sale disparado por un tubo. O del disco duro del señor Pacheco. Ese es un disco duro que hay que investigar. ¿Y qué más habrá, quién deja 20 mil dólares en un baño? Eso es ridículo. La fiscalía, si fuera diligente, podría ser el ‘tracking’, saber de qué banco salió el dinero, quién lo sacó, porque los números de los billetes se apuntan.

—Se están aferrando entonces a una posibilidad.

Es que, digo, no pueden quedarse cruzados de brazos. Estamos viendo que el Perú va a tomar un rumbo tipo Venezuela, tipo Argentina. El Perú no merece estar ahí. Venezuela está quebrada, a Bolivia se le acaba el gas dentro de cuatro años, Cuba está destrozada porque nadie la apoya. Tenemos una capacidad económica muy, muy potente; el Perú está para ser potencia mundial.

—Ese es un discurso que ha repetido en mítines y cuando se ha subido al estrado en alguna marcha. Pero a la hora de la hora, quienes toman la decisión son 130 personas.

No es un discurso, es una teoría, es un análisis económico.

—Keiko Fujimori anunció en redes sociales que la bancada votará por la vacancia. “El futuro del país no se debe someter a cálculos políticos ni de votos”, dijo. ¿Conversó con ella y con De Soto? ¿Ellos fueron expresamente invitados a la marcha?

En el caso de Avanza País, la bancada ya se decidió. De Soto está pintado en la pared. Su bancada es mucho más consecuente con el país, sabe lo que siente. En el caso de Fuerza Popular y el fujimorismo, hay gente que sí fue invitada a la marcha. Keiko no conviene porque tiene muchos anticuerpos, muchísimos. No pensé llamarla porque genera anticuerpos gravísimos. A ella le ha hecho mucho daño lo del dinero que ha recibido en su campaña, aunque no es delito, pero que se sepa cada día que hay dinero de Odebrecht o del grupo Romero y diferentes grupos de Confiep.

—Curiosamente, al final esa decisión podría estar en manos de Perú Libre, además de Acción Popular y Alianza para el Progreso. ¿Ha conversado recientemente con César Acuña?

Acuña sí me sorprende, tendrá que reflexionar sobre lo que está haciendo porque está en juego el futuro. Ya el señor Acuña cargará en su conciencia si de acá a cinco años el Perú está rumbo a ser Venezuela. Pero la calle va a hablar.

—Carlos Jaico, el reemplazo de Pacheco en la Secretaría de Palacio de Gobierno, ha sido militante de Alianza para el Progreso. ¿A qué suena eso?

Me parece pésimo. Como dijo Cerrón en Twitter, hay un cogobierno.

—Jaico también ha sido asesor de Gustavo Pacheco, quien hasta hace muy poco tuvo cargos importantes en Renovación Popular. ¿No hay allí una contradicción?

Mira mi comunicado. [Renovación Popular indicó que Pacheco ya no es secretario general del partido, y que Jaico “no tiene ningún vínculo con nuestra organización política”].

—En esto de la vacancia, hay voces intermedias. El congresista Carlos Anderson dijo hace poco en este Diario que pedir vacancia por incapacidad moral es igual de insensato que pedir el cierre del Congreso.

Carlos es un banquero internacional, lo conozco, he hablado con él: ‘Carlos, pero si se demuestra que cada día se pierde más y más la confianza, y la inversión es cero, ¿hasta qué momento vamos a esperar eso?’. Me dijo: ‘No, habría que actuar’.

—Suponiendo que los planes de vacancia prosperaran y que, en un extremo, se llegara a convocar a elecciones adelantadas, ¿ya no postulará entonces a la alcaldía de Lima?

Yo quiero servir a mi patria.

—¿Sus eventuales electores aceptarían que jueguen con sus votos?

No, yo no juego con nadie. Yo lo que quiero es servir a mi país. Mira, lo inmediato es Lima. Ahora, si hay que hacer una coalición democrática, tampoco es que yo esté aferrado en ir a la presidencia del Perú. Si es necesario, voy. Ya depende de qué personajes haya en la contienda.

López Aliaga participó ayer en la marcha a favor de la vacancia presidencial. (Foto: Julio Reaño)

–”Yo conozco Lima”-

—Su plan para los próximos años es entonces postular a la alcaldía de Lima y quizá antes de terminar su gestión tentar la presidencia.

Yo conozco Lima. He trabajado cuatro años como regidor, conozco el diagnóstico, conozco las soluciones.

—Trabajó en el largo período municipal de Luis Castañeda Lossio, que no precisamente solucionó los grandes problemas de la capital.

Me vas a disculpar, pero ahí difiero de tu opinión. Castañeda Lossio tuvo la mayor cantidad de obras.

—Pero muchos de los problemas capitalinos se mantienen o han empeorado. ¿Cómo califica la gestión del actual alcalde, Jorge Muñoz?

No veo gestión. Cero. Lamentablemente, Jorge... Bueno, es mi amigo, pero no puedo avalar algo que no funciona. Ahí no hay una obra.

—¿Rafael Santos ha sido ‘adoptado’ por Renovación Popular? Se lo vio recientemente haciendo campaña con banderolas de este partido político en algunas zonas de la sierra de Lima.

Hemos fusionado los partidos, más que haber adoptado. Él quiere ser gobernador de Lima Provincias, estar en el centro de la función. Otra figura es Renzo Reggiardo, que iría como teniente alcalde de Lima.

—También se ha visto con abierto entusiasmo a la congresista Norma Yarrow, de quien usted se había alejado en plena campaña por la presidencia. ¿Ella va a volver formalmente a las filas de Renovación Popular?

Nos separamos en la campaña porque yo se lo pedí, había un tema de caracteres distintos. Por encima del tema político, tengo una amistad muy grande con ella. Yo por tema político no voy a perder una amistad de toda la vida, no soy loco. Hay que solucionar eso por el bien del país. Tenemos que ver cómo sacamos esto adelante, viendo las discrepancias que hay. Pero la cosa se está encaminando. Norma puede regresar en cualquier momento. No se puede ser intransigente y más bien hay que ser práctico.

