La congresista de Fuerza Popular, Luz Salgado, cuestionó que el presidente Martín Vizcarra y su Gobierno se hayan expresado ahora —al convocar a referéndum— en contra de la reforma constitucional sobre la bicameralidad tal como la aprobó el pleno del Parlamento la semana pasada.

Como se informó, el mandatario convocó esta mañana al referéndum por las cuatro reformas constitucionales referidas a la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), la no reelección inmediata de congresistas en los mismos cargos, el financiamiento privado de partidos y la bicameralidad. Sin embargo, cuestionó que el Parlamento haya desnaturalizado este último proyecto enviado por el Ejecutivo.

En esa línea, Vizcarra criticó que el Parlamento haya retirado la propuesta de paridad en la elección de la cámara de senadores y diputados. Asimismo, que se haya incluido modificaciones al concepto de cuestión de confianza no planteados y “en perjuicio del Ejecutivo”.

“Quiero aclarar que jamás hubiéramos podido aprobar esto sin el consenso en cada una de las normas. Es más, en el pleno estuvieron presentes el primer ministro César Villanueva y el ministro de Justicia Vicente Zeballos. Ellos votaron a favor, el presidente Vizcarra está contradiciendo a sus ministros. Ellos votaron en el pleno por estas reformas constitucionales […] Y hemos tenido el voto del partido de gobierno”, comentó Salgado a Canal N.

En esa línea, Salgado calificó la posición de Vizcarra como “una farsa” que pone al país en una incertidumbre que le hace daño a la gobernabilidad. Acusó al mandatario, además, de promover una “confrontación constante”.

La legisladora de Fuerza Popular interpretó además la posición de Vizcarra. Dijo que al Gobierno “nunca le interesó” la bicameralidad, porque enviaron un proyecto “mal planteado”. Al respecto, expresó que si la medida se hubiera aprobado como fue propuesta, “cualquier proyecto que proviniese del Congreso que no le hubiese gustado al Ejecutivo, vendrían a plantear cuestión de confianza. O sea, tendríamos a un Congreso amenazado constantemente por todas las leyes que pudiese dar”.



“Lamento muchísimo, porque el tema que le interesaba al presidente Vizcarra y que se notaba a todas luces es simplemente la no reelección de congresistas. Él quiere deshacerse de este Congreso que lo fiscaliza y quiere decir que se vayan estos congresistas que no le interesan, aunque no salga la bicameralidad”, sentenció.