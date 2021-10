Conforme a los criterios de Saber más

El exalcalde de Lima Ricardo Belmont pasó, en apenas una semana, de ser un acérrimo crítico del presidente de la República, Pedro Castillo, a convertirse en su asesor en Palacio de Gobierno. El jefe de Estado, tras reunirse con él el lunes, le agradeció por sumarse al equipo del llamado “gobierno del bicentenario” y destacó que su experiencia profesional y política estará al servicio del país.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, tuiteó el mandatario.

Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del #GobiernoDelBicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país. pic.twitter.com/ZGoBNWM11m — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) October 18, 2021





Belmont Cassinelli- congresista durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) tras el deceso de Alberto Andrade, de quien era su accesitario- vaticinó, el 11 de octubre último, en una transmisión en vivo en sus redes sociales que Castillo Terrones terminaría “preso” o “rico y fugado del país”.

“A mí me da pena Castillo, va a ser uno más de lo que se va a la cárcel o [que] termina rico y fugado del país, ayudado por los otros ladrones […] Yo temó que Castillo termine mal, me da pena por él, lo veía como un hombre sano”, manifestó.

Ricardo Belmont antes de su designación como asesor: “A mí me da pena Pedro Castillo porque va a ser uno más de los que se va a la cárcel”

Dos días después, dirigió sus dardos a la primera ministra, Mirtha Vásquez, de quien refirió representa “la continuidad” de la administración de Francisco Sagasti.

“No dio ni una ley, no apoyó nada siendo presidenta del Congreso, yo no sé que habilitad tienen estos caviares para meterse por donde […] Miren, se meten por la puerta falsa, siempre se meten por la puerta falsa y los caviares tienen prensa, son los que promueven el matrimonio gay, la destrucción de la familia, el aborto, que no haya educación cívica”, expresó también en sus redes sociales.

Agregó que el presidente ya había sido “secuestrado por los caviares”, tras la salida de Guido Bellido de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Castillo ya fue secuestrado por los caviares. Entonces, se van a repartir el negocio entre los mismo, el Perú es un negocio para los políticos […] No hay comunistas en el gobierno, nunca habrá comunismo, habrá traidores, prefiero a un comunista que, a un traidor, el traidor es lo peor que hay, es el que te dispara por atrás, el que vende a tu madre, el que sacrifica a una nación por sus intereses”, remarcó.

Belmont contó, a su salida de Palacio de Gobierno, que él le hizo saber a Castillo su postura crítica frente a su administración, aunque trató de suavizar su discurso.

“Bueno, si escuchan el editorial completo, porque sacan de contexto una sola frase, yo quise decir lo que me pasó a mí, yo estuve con un pie en la cárcel [tras salir de la Municipalidad de Lima]. ¿Por qué? Porque la prensa, primero, me sentenció, y eso le dije al presidente. Al presidente le buscan todas las sin razones que a otros políticos no, aquí tiene que haber equidad en la información”, expresó.

Xenófobo y antivacunas

El ahora asesor de Castillo Terrones es un político cercano al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con quien se reunió a inicios de julio.

“Gran amigo, consejero, analítico y sobre todo sincero. Una visita a la casa del hermanón Ricardo Belmont. Agradecido por los buenos consejos”, tuiteó el exgobernador regional de Junín en aquella oportunidad.

Gran amigo, consejero, analítico y sobre todo sincero. Una visita a la casa del Hermanón Ricardo Belmont. Agradecido por los buenos consejos. pic.twitter.com/JOOPh0uCpD — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) July 2, 2021





Belmont fue candidato a la alcaldía de Lima del partido del lápiz en las elecciones de 2018, cuando la agrupación se llamaba Perú Libertario.

La ex autoridad edilicia utilizó un discurso xenofóbico durante la referida campaña, como cuando denunció que más de un millón de venezolanos votaría, a pesar de que el Reniec había precisado que solo 26 extranjeros tenían derecho al sufragio en aquellos comicios.

También recibió un llamado de atención del Ministerio de la Mujer, quien rechazó “comentarios sexistas y machistas”. En la campaña, Belmont comentó que su esposa le “agarra la ‘cosita’”, al presentarla en un mitin en San Juan de Lurigancho.

Y durante la pandemia, Belmont ha cuestionado la existencia del COVID-19, se ha opuesto a las medidas restrictivas dictadas por el gobierno para evitar la propagación del virus y ha promovido el desacato de estas, al asistir a la playa sin utilizar mascarilla, y ha asegurado que las vacunas pueden causar esterilidad, lo cual es falso.

Belmont, de acuerdo a la página web del Ministerio de Salud para generar el carné de vacunación, no ha recibido, al menos en el Perú, ninguna de las dos dosis contra el coronavirus.

(Foto: El Comercio)

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, dijo que cada autoridad, sobre todo el presidente Castillo, está “en la libertad” de elegir a sus asesores. Aunque preciso que todos los que trabajen para el gobierno tienen que ajustarse a la política de Estado, entre ellas la de la vacunación.

“Cada autoridad, el presidente, sobre todo, está en la libertad de elegir a sus asesores, lo importante acá es que hay políticos de Estado que deben ser muy claras, nosotros seguimos apostando por el tema de la vacunación, de la estabilidad, y gobernabilidad. Entonces, eso es lo que rige la política de Estado, y todos los que trabajemos para este país y el gobierno tenemos que ajustarnos”, acotó.

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo “está en la libertad de elegir a sus asesores”.

Más información

Belmont, tras reunirse con Castillo, indicó que propondrá que los delitos contra el Estado no prescriban y que los funcionarios sentenciados “serán inhabilitado a perpetuidad”. Al ser consultado sobre si esta medida incluirá a Cerrón, quien cumple una sentencia suspendida por corrupción, el ahora asesor presidencial dijo que “a todo el mundo”, a fin de que la ciudadanía vea de que “estamos dispuestos a jugar limpio”.

Ficha de Ricardo Belmont en Infogob del JNE

VIDEO RECOMENDADO

Ricardo Belmont aseguró que el presidente Pedro Castillo se comprometió con él a respetar la libertad de prensa e impulsar la inversión privada en el país. Sobre el ideario de Perú Libre, indicó que se trata de ideas muy generales y que declaraciones de Vladimir Cerrón fueron tergiversadas. (Fuente: Latina TV)