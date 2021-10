Conforme a los criterios de Saber más

La primera ministra, Mirtha Vásquez, iniciará hoy con Alianza para el Progreso (APP) la ronda de diálogo con las bancadas del Parlamento, a fin de generar consensos para solicitar el voto de confianza a este poder del Estado en las próximas semanas. Y, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos, el 34% cree que el Congreso debe brindarle la investidura al Gabinete tal como está. Es decir, sin ningún tipo de cambio.

El estudio de opinión también refiere que el 30% refiere que la confianza debe ser otorgada por el Legislativo solamente si se retira Luis Barranzuela del Ministerio del Interior (Mininter).

Barranzuela fue abogado de Perú Libre y del secretario general de este partido, Vladimir Cerrón, en la investigación del Caso Los Dinámicos del Centro; también registró, cuando fue policía, 158 amonestaciones; y actualmente afronta una pesquisa por el presunto delito de peculado doloso por prestar servicios de manera irregular a una de las facciones que administran la azucarera Tumán S.A.A.

El 27% considera que no se debe brindar el voto de confianza, mientras el 9% no precisa [ver infografía].

Para la politóloga Kathy Zegarra, las cifras de la encuesta demuestran que la ciudadanía está fragmentada en tres bloques. Aunque dijo que le genera preocupación ese 27% que está en contra del voto de investidura. “Tendríamos que identificar si esto está relacionado a la permanencia del gobierno. La negación de la confianza significa un abierto conflicto entre poder, lo que cual ya hemos vivido en los cinco años anteriores”, manifestó a El Comercio.

Zegarra también subrayó que el ministro del Interior es un personaje que “genera muchas resistencias” y que puede ser un factor que provoque nuevos enfrentamientos con el Parlamento.

El analista político Pedro Tenorio afirmó que, si bien el cambio de Gabinete Ministerial ha sido “positivo”, no es suficiente y eso se refleja en el rechazo a la presencia de Barranzuela. “Un tercio de los encuestados pide su salida, no es poca cosa. Otra lectura es que, si este abogado tan vinculado a Cerrón no estaría, el respaldo a Vásquez sería mayor”, expresó.

Tenorio, en comunicación con este Diario, señaló que el Ejecutivo tiene “la puerta abierta” para realizar ajustes en el equipo ministerial, sobre todo en Interior, luego de que el ala cerronista de Perú Libre haya decidido tomar distancia de Vásquez, al punto de no acudir si quiera a la cita hecha por la primera ministra a dialogar.

La percepción en comparación a Bellido

La encuesta de El Comercio Ipsos, además, indica que al 38% le parece que el Gabinete Ministerial de Vásquez es igual al de Bellido; al 34%, mejor; al 14%, peor y 14%, no precisa.

Zegarra dijo que entre los equipos ministeriales liderados por Bellido y Vásquez sí existe un cambio, porque la primera ministra tiene mayor experiencia y “talante más democrático” que su antecesor.

“Es importante que el ejecutivo busque mostrarle a la ciudadanía, tener una mejor comunicación, respecto a qué significan en concreto estos cambios, decir cuáles son las mejoras que los ciudadanos podrán sentir. Para el 34%, que cree que la presencia de Vásquez es una mejora, entre ellos, es posible que haya personas que resalta el hecho de que Bellido se haya ido. Él no solo generaba resistencia en la ciudadanía, sino también en el Congreso”, sostuvo.

Tenorio remarcó que la sola presencia de Vásquez en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no basta, sino debe, a través de sus acciones, demostrar a la opinión pública su liderazgo.

“Será importante que ella se distancie no solo del estilo de Bellido, sino de los temas de fondo. Hasta el momento la diferencia más resaltante es que ella no está vinculada a Cerrón, como su antecesor. Y, además, Bellido tenía un estilo beligerante de hacer política, como cuando amenazó a los concesionarios del gas de Camisea”, añadió.

El 39%, de acuerdo al mismo estudio de opinión, considera que el presidente Castillo y el secretario general de Perú Libre continúan teniendo una relación cercana, después de la salida de Bellido de la PCM.

Al respecto, Zegarra refirió que la constante búsqueda de protagonismo de Cerrón hace que se mantenga la imagen de que “aún existe una relación” con el jefe de Estado. “Si existe un intento del presidente Castillo por alejarse de la figura de Cerrón, no está funcionado. El cambio de Gabinete representa una primera instancia, pero no es suficiente al menos ante los ojos de la ciudadanía”, acotó.

Tenorio, a su turno, recordó que el mandatario y el exgobernador regional de Junín, a pesar de las aparentes diferencias, tienen coincidencias ideológicas.

“Es una relación que se ha desgastado, que ha tenido sus choques, pero aún mantienen líneas de comunicación. Y para ambos hay un adversario común: el sector de la oposición que habla de vacancia. Hay un temor de Castillo y eso es aprovechado por Cerrón y Perú Libre. Y si Vásquez fracasa en generar consensos, Cerrón regresará”, finalizó.