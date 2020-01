El expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar afirmó este domingo que las candidaturas de carácter individual no resolverán los “problemas colectivos” que tiene el país.

Cuando declaró ante la prensa y se le preguntó sobre la posibilidad de que presente una candidatura presidencial, Salvador del Solar indicó que “no se están haciendo las preguntas correctas”, puesto que el Perú requiere de la formación y consolidación de partidos políticos.

"Cuando preguntamos si alguien va a ser candidato o no, creo que no estamos haciendo la pregunta correcta las cosas que tenemos que cambiar como país en política van más en lo colectivo, en la formación de nuevos partidos o de partidos antiguos que se vuelvan a consolidar", sostuvo en diálogo con la prensa a su salida del colegio Alfonso Ugarte ubicado en San Isidro a donde acudió a votar.

“Estoy dentro del grupo de peruanas y peruanos que creemos que tenemos una oportunidad de cambiar. Más allá de eso, creo que podemos perder la perspectiva al pensar que respuestas individuales van a resolver problemas colectivas”, agregó.

En otro momento, Salvador del Solar, quien como primer ministro planteó la cuestión de confianza cuya denegatoria derivó en la disolución del Congreso, aseveró que estos comicios permitirán “refrescar” la clase política peruana.

Dijo creer, en ese sentido, que el nuevo Parlamento abordará las "tareas pendientes" del país, como son la reforma política y judicial.

"Creo que viene la posibilidad de un Congreso refrescado, con nuevos aires, que tiene menos de año y medio, no es tanto tiempo, entonces es bueno que hayan tareas concretas, creo que hay tareas pendientes como terminar la reforma política, no cesar la batalla contra la corrupción que, además, es una batalla social, no solamente en lo político y lo empresarial", manifestó.

“Con todos los problemas que hemos tenido, hay que tratar que ese fortalecimiento constitucional se consolide y que el tercer centenario de nuestra república tenga una historia diferente”, agregó Del Solar.