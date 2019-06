Sobrino de congresista Milagros Salazar fue contratado en comisión del Parlamento

Ezrra Joel Meléndez Salazar, hijo de Giuliana Salazar de la Torre, hermana de la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular), trabajó casi un año en la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento, a solicitud de su titular, el legislador Carlos Ticlla, también de la bancada fujimorista.

El programa “Punto Final” reveló que en la declaración jurada que presentó Meléndez Salazar al Congreso, este negó tener parentesco consanguíneo de afinidad con algún congresista.

►Verdadero o falso: el 'fact checking' de las declaraciones políticas de la semana

►Luis Castañeda: Fiscalía cita al ex alcalde por Caso OAS para este lunes 24

Ticlla solicitó la contratación de Meléndez Salazar en agosto de 2018. A los cuatro días de enviada la comunicación a Oficialía Mayor del Congreso, fue contratado como auxiliar.

El legislador fujimorista señaló que cuando asumió la presidencia de dicha comisión, “muchas personas” se acercaron a su despacho a solicitar trabajo, entre ellas Meléndez Salazar “suplicando que lo necesitaba urgente”. “Y por eso lo contraté”, dijo al programa "Punto Final".

Al ser consultado por el dominical si sabía que podía haber incurrido en un delito, Ticlla respondió: "Desde luego podría ser".

Carlos Ticlla es congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Parlamento. (Foto: Archivo El Comercio) El Comercio

Este Diario se comunicó con el parlamentario fujimorista y reiteró que Meléndez le solicitó trabajó cuando se convirtió en el titular de la comisión.

"Pero nunca me dijo ser familiar de congresista (sic), como consta en la declaración jurada que ha firmado en Recursos Humanos del Congreso", afirmó a través de un mensaje. Mencionó que le han comunicado que Meléndez ha renunciado.

El Código de Ética Parlamentaria señala que un legislador "no puede emplear o tener ad honórem en el servicio parlamentario de su despacho congresal o en las Comisiones que integre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad".

Según la Ley 26771, se configura el acto de nepotismo cuando "los funcionarios de dirección y/o personal de confianza de la entidad ejerzan su facultad de nombramiento y contratación de personal respecto de parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad y por razón de matrimonio; o cuando los funcionarios descritos precedentemente ejerzan injerencia directa o indirecta en el nombramiento y contratación de personal".

La congresista Milagros Salazar reconoció a “Punto Final” que era su sobrino, pero que “no sabía” si trabajaba en el Congreso.

"Yo respondo por mí, no respondo por una segunda persona. Yo no contrato al personal, así que yo no sé. Yo desconozco ese proceso. Yo no sé qué es patrocinio ilegal. Y yo respondo por mi despacho, no por otras personas", manifestó.

Intentamos comunicarnos con la parlamentaria, pero ella no respondió las llamadas ni mensajes. La congresista fujimorista preside la Comisión de Educación y es miembro de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Giuliana Salazar, madre del ahora ex trabajador y hermana de la legisladora, respondió a "Punto Final" que "imaginaba" que entre los congresista se "hacen favores" y señaló que su hijo "siempre apoyó" a Fuerza Popular. Al ser consultada si Milagros Salazar sabía que su sobrino trabajaba en el Congreso, solo afirmó: "Es mi hermana, pero no lo sé".

En tanto, en breve comunicación con la presidenta de la Comisión de Ética, Janet Sánchez (Peruanos por el Kambio), dijo que evaluará el caso. Remarcó que según el código de ética, "ningún familiar puede trabajar directamente" con un congresista.

"Tendríamos que ver si la congresista [Milagros Salazar] no ha pertenecido a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, ni como titular ni como accesitario. Hay que evaluar y de darse el caso, consideraríamos ver qué es lo que ocurre", afirmó a El Comercio.