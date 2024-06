La agrupación difícilmente logre solicitar su inscripción como partido antes del próximo 12 de julio. Esa es la fecha límite para que los candidatos a las elecciones primarias se afilien a un partido inscrito o en vías de inscripción, precisaron especialistas en derecho electoral.

No obstante, Castillo no cuenta hasta el momento con impedimento legal para postular al Congreso en las elecciones del 2026, ya que no tiene sentencia judicial en primera instancia ni inhabilitación del Parlamento para ejercer la función pública.

ESTA ES LA FICHA DE AFILIACIÓN DE PEDRO CASTILLO:

Los involucrados

“Todo con el Pueblo” presentó una solicitud de reserva de denominación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en diciembre último. Ese es el primer paso que debe dar cualquier organización política que aspira a convertirse en partido.

La reserva fue declarada procedente el 11 de diciembre, con un año de vigencia; es decir, la agrupación tiene plazo hasta fines de este 2024 para intentar su inscripción.

Castillo anunció el nacimiento de “Todo con el Pueblo” en febrero pasado mediante una carta pública. Aseguró que respondía al “clamor de miles de compatriotas” que le piden liderar “la construcción de un instrumento político”.

El Congreso lo vacó por incapacidad moral permanente en el 2022 y la fiscalía pide que se le condene a 34 años de cárcel por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El caso se encuentra en control de acusación, la fase previa al juicio oral.

En tanto, Castillo ha nombrado coordinador de “Todos con el Pueblo” al abogado Nicolás Bustamante Coronado, quien fue su ministro de Transportes y Comunicaciones entre marzo y mayo del 2022.

Bustamente ingresó al Consejo de Ministros en reemplazo de Juan Silva, prófugo desde hace más de dos años.

Su relación con el gobierno de Castillo se remonta a julio del 2021, cuando fue integrante de la comisión de transferencia del sector Producción.

El exministro y hoy coordinador de “Todos con el Pueblo” es natural de Chota, Cajamarca. Militó en el partido Frente Esperanza, de Fernando Olivera, entre el 2015 y el 2017, y previamente postuló a la alcaldía del distrito chotano de Lajas con Alianza para el Progreso (APP) en el 2014.

Consultado por El Comercio si “Todos con el Pueblo” logrará solicitar su inscripción a tiempo para participar en las elecciones del 2026, reconoció: “Probablemente no”. Pero al instante señaló: “O bueno, estamos trabajando para ingresar el expediente antes del 12 de julio”.

Bustamante no supo precisar cuántos afiliados ya tiene la agrupación ni quiénes son los dirigentes. “La norma tiene un mínimo [de 25 mil afiliados aproximadamente], pero queremos presentar 80 mil. Tenemos plazo hasta diciembre. [...] Estamos en coordinaciones, estamos todavía en fase previa. [...] Tenemos un excel donde están todos los dirigentes, pero no lo tengo a la mano ahora”, dijo.

La agrupación tiene como personero legal a Dermalí Cubas Vásquez, licenciado en educación secundaria.

En julio del 2021, Cubas fue incluido en uno de los equipos de transferencia de gobierno.

Propósito

En el entorno de Castillo hay diversas versiones sobre su interés por tentar un cargo público en el 2026.

Bustamante dijo que tiene “el camino abierto” para retornar a la política. “Por el momento está enfocado en sus temas procesales. Y como estamos en proceso de inscripción, en su momento seguramente tendrá que adoptar una posición u optar por alguna opción, como participar al Congreso o a donde desee. El camino está abierto para que pueda seguir en carrera política”, dijo.

En tanto, el abogado William Paco, defensor legal de Castillo en el caso del golpe de Estado, señaló a El Comercio que “lo está deliberando”. “Solo está privado de su libertad bajo la presunción de ser autor de uno o varios delitos que aún no se le han probado. Y en tal sentido creo que podría optar por un cargo de elección popular sin ningún problema. Aún lo está deliberando; pero si está decidido a encabezar una organización política”, afirmó.

No obstante, el abogado Wilfredo Robles, quien es parte de la defensa de Castillo en casos que se encuentran en fase preliminar, señaló que no le ha mencionado su intención de postular “en ningún momento”. “Es más, teme que en las próximas elecciones se produzca un juego cerrado donde solo podrían ser parte los grupos que actualmente campean en el Congreso”, aseveró.

"Mucho ruido y pocas nueces"

El constitucionalista Alejandro Rospigliosi precisó que legalmente Castillo puede postular a diputado o senador, pero no a la presidencia de la República. Esto porque la reelección está prohibida y él encabezó la plancha que ganó los comicios del 2021.

“Tal como está la foto hoy, sí podría postular porque no está inhabilitado por el Congreso para ejercer la función pública. [...] En la historia electoral peruana hay candidatos presos que han postulado. ¿Por qué? porque no tienen sentencia penal en primera instancia”, dijo.

No obstante, consideró que la afiliación de Castillo a un partido que no existe como tal es solo “un psicosocial”.

“Pedro Castillo quiere decir: ‘Aún estoy vivo, aún tengo bolsón electoral’. Es mucho ruido y pocas nueces. Pero la reflexión final es que el señor es un peligro para la democracia porque atentó contra ella, dio un golpe de Estado. ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público no hagan su tarea?”, añadió.

En tanto, el especialista en derecho electoral José Naupari precisó que una organización política debe solicitar su inscripción como partido hasta el 12 de julio. Esto porque ese día vence el plazo para la afiliación de los candidatos que quieren participar en las primarias.

¿Por qué no fue inhabilitado por el Congreso?

En noviembre del 2022, un mes antes del golpe de Estado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó una denuncia contra Castillo por presunta traición a la patria, por asegurar a CNN en Español que se le podría consultar a la población peruana sobre la posibilidad de otorgar una salida al mar para Bolivia.

El informe final propuso inhabilitarlo por cinco años para el ejercicio de la función pública. No obstante, ese mismo mes, el pleno del Tribunal Constitucional (TC), en un fallo por unanimidad, ordenó que el Congreso anule ese proceso.

El tribunal concluyó que se había vulnerado el debido proceso parlamentario y que no existía ningún elemento que demuestre que Castillo realizó actos para ir más allá de lo que dijo a CNN en Español.

En tanto, por el golpe de Estado, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional en el 2022 contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. La denuncia incluyó a los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez.

No obstante, la subcomisión aplicó la sustracción de la materia debido a que el pleno del Congreso ya había levantado la prerrogativa de antejuicio político por los mismos delitos.