Hasta la fecha, solo uno de los Consejos de Ministros Descentralizados que ha realizado el gobierno de Pedro Castillo en regiones cuenta con la respectiva acta de acuerdos aprobados. Este es un documento que debe ser firmado por los integrantes del Gabinete y el jefe de Estado, y el secretario del Consejo de Ministros es el encargado de su redacción.

El Comercio solicitó vía Acceso a la Información Pública todas las actas de los Consejos de Ministros realizados hasta fines de abril. De acuerdo con lo enviado hasta el 13 de abril, la única sesión descentralizada que cuenta con este documento es la que se organizó en la región Cusco el 29 de octubre del 2021.

Este Diario consultó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Despacho Presidencial si cuentan con actas de las demás sesiones descentralizadas, incluso las desplegadas entre el 22 de abril y 13 de mayo en Cusco, Ayacucho, Ucayali, Ica, Tumbes y Pasco. No recibimos ninguna respuesta por parte las dos oficinas de prensa.

Acuerdos sin actas

Entre octubre del 2021 y este mes, el Gabinete ha sesionado 11 veces en regiones. Sin embargo, la mayor cantidad de estas reuniones (8) ocurrieron en los últimos dos meses. El punto de inicio en abril para la organización de estos eventos fue la respuesta del gobierno a las protestas en Junín. El derrumbe de un sector de la Fortaleza de Kuélap (Amazonas) hizo que el presidente de la República, Pedro Castillo, anuncie incluso la organización de un Consejo en esta zona. Hasta el momento no concurren a esta región. La PCM también propuso una sesión descentralizada en la provincia de Cotabambas (Apurímac) una vez se solucione el conflicto social.

Según las actas, el 29 de octubre del 2021 el sector Energía y Minas presentó en Cusco un informe sobre la renegociación del gas de Camisea y su masificación; Salud la situación del Hospital Lorena; Economía la inversión pública en la región, entre otros; y el gobernador regional, Jean Paul Benavente, alcanzó las principales problemáticas que hay en la región. El documento fue posteriormente firmado por el presidente y los ministros.

Parte del Acta del Consejo de Ministros Descentralizado que se realizó en Cusco el 29 de octubre del 2021.

El 7 de enero de este año, el gobierno organizó el segundo Consejo en la región Moquegua, pero lo conversado y acordado no consta en actas. Lo mismo ocurre con las sesiones de Huancavelica (25 de marzo), Junín (7 de abril) y Puno (8 de abril).

En el acta del Consejo de Ministros del 5 de enero, dos días antes de que acudan a Moquegua, Jesús Quispe Aronés, entonces secretario de la Secretaría de Descentralización de la PCM, informó que este espacio tenía como objetivo “fortalecer el proceso de descentralización a través de agendas departamentales para reducir brechas”. El presidente Castillo agregó, según el documento, que sería viable para que “la población sienta que se están atendiendo sus necesidades”. De acuerdo con lo recibido por El Comercio, no hay acta del Consejo en la región del sur ni se abordaron acuerdos relacionados en las siguientes reuniones. El 6 de abril, antes de la sesión de ministros en Junín, se presentó el programa que llevarían a cabo al día siguiente. Tampoco se consignan las actas de las dos sesiones descentralizadas posteriores.

Acta del 5 de enero, donde se presenta un informe previo al viaje de los ministros al Consejo Descentralizado en Moquegua.

Acta del 6 de abril, donde se presenta un informe previo al viaje de los ministros al Consejo Descentralizado en Junín.

Este tipo de consejos no es una iniciativa del gobierno actual. El primer registro de descentralización de los Gabinetes con sesiones en regiones data de 1869, según recopila el libro “Historia de la PCM”. De otro lado, durante la gestión de Ollanta Humala también se realizaron estas reuniones en localidades del país en las que se suscribieron actas. Es el caso del Consejo Descentralizado del 7 de febrero, 1 de abril, 17 de setiembre del 2014, entre otros.

Improvisación

El expresidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor informó a El Comercio que los temas que se abordan en estas instancias pasan por un “proceso complejo de consultas intersectoriales” y coordinaciones previas. “Cuando se desarrolla un Consejo se hace no solo un acta, sino que la Secretaría de Descentralización tiene que hacer un seguimiento de las tareas acordadas. Veo que se improvisan [las sesiones] porque se hacen sin una agenda determinada”, consideró. Jiménez también observó la participación de otro tipo de personas que no están involucradas con el gobierno central o sub-nacional. “Aquí se ve un espacio de diálogo, pero eso no es un Consejo de Ministros. Un Consejo es un espacio donde se deciden cosas importantes para el Estado. Lo que hace el gobierno es desnaturalizar el instrumento, que está en la normativa, para generar una serie de expectativas”, cuestionó el exfuncionario.

Añadió que los anuncios o propuestas deben contar con sustentos técnicos. “Generar expectativas a partir de un discurso político utilizando este espacio no solo es peligroso, sino irresponsable”, dijo. Jiménez considera que descentralizar las sesiones no es una mala práctica, pero se debe tener en cuenta también la institucionalidad y formalidades.

La también exprimera ministra Ana Jara relató a este Diario que la práctica consistía en que, previo a este tipo de Consejos, los sectores debían alcanzar al jefe de Gabinete los proyectos que se podían presentar en la región a visitar. “No se iba en blanco, llevábamos ofrecimientos que tenían las espaldas financieras. Eso lo plasmábamos en un acta, que se leía al finalizar y firmaba”, detalló.

Jara anotó también que se hace uso de recursos públicos para trasladar a un poder del Estado. “Si no consta un compromiso, no se le va a poder hacer el seguimiento que se hace de todo tema cuando se trata de recursos públicos. El seguimiento solo se puede hacer con un documento por escrito”, añadió.

Finalmente, la politóloga Paula Távara comentó que hay discusiones y decisiones sobre políticas públicas que no se pueden llevar únicamente a estos espacios a los que el gobierno está apelando. “En un espacio público a un ministro le puede resultar más difícil decir si para algo no hay recursos, no es coherente o reconocer que una obra no se podrá hacer. Eso requiere del espacio de análisis del Consejo de Ministros a puerta cerrada, pero que no sea opaco. Por eso se hacen actas y uno puede pedir la información”, remarcó.

Críticas y réplicas

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, envió el 4 de mayo un oficio al primer ministro solicitando se le informe sobre los acuerdos en actas, así como los gastos que significan estas sesiones descentralizadas. El pasado jueves, la congresista Karol Paredes (Acción Popular) comentó en el pleno que estos Consejos “se han convertido en mítines, llenos de ofrecimientos, pero carentes de resultados”. Eduardo Salhuana, vocero de APP, opinó en que en estos eventos “solo se hace proselitismo político”.

El presidente Castillo dijo el pasado 6 de mayo que seguirían organizando estas sesiones porque “ese es nuestro estilo de trabajar”, y anunció que luego emprenderían con Consejos macro-regionales. El 11 de mayo, indicó que separarían “la paja del trigo” para identificar cuellos de botella y presentar al Congreso proyectos que se demandan en estas sesiones. El último sábado, anunció que, una vez terminen los consejos descentralizados que organizan en el Ejecutivo, presentarán un informe al pueblo.

