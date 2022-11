La congresista Susel Paredes, de la bancada Integridad y Desarrollo, explicó que votó en contra del informe que recomienda inhabilitar a Pedro Castillo por traición a la patria, porque el caso no tiene sustento.

“Está mal hecha en el fondo. No hay traición a la patria. Está mal hecha. En mi opinión jurídica es que no hubo traición a la patria. Yo soy abogada y tengo que honrar mi profesión, no puedo votar por tonterías”, señaló ante la prensa.

Susel Paredes fue uno de los diez votos en contra del informe que sustentó Diego Bazán y que se sometió a votación este viernes 11 de noviembre.





La parlamentaria señaló que no puede votar por denuncias que no tienen sustento, y aseguró que por ese motivo sí votó a favor de las presuntas infracciones cometidas por el exministro Juan Carrasco Millones, porque “jurídicamente sí tiene sustento”.

“Yo no puedo votar (por traición a la patria), igual que no puedo firmar la vacancia porque está mal hecha en mi opinión pero puedo votar (a favor de la vacancia) porque es mi criterio político. En este caso, es un criterio jurídico porque es la admisión de un procedimiento constitucional. ¿Cómo voy a actuar contra mis principios como abogada?”, indicó.

El informe aprobado contra Pedro Castillo fue aprobado por 11 votos a favor y 10 en contra. Posteriormente, será derivado a la Comisión Permanente y finalmente pasará al pleno del Congreso.