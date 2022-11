El Ejecutivo insistirá en plantear una cuestión de confianza ante el Congreso, a pesar de que allí consideran que la solicitud no es procedente. El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, envió el jueves pasado un oficio al titular del Legislativo, José Williams, para reiterarle su solicitud de presentarse ante el pleno y hacer este pedido en la próxima sesión del pleno que se convoque.

En la víspera, Williams había respondido una primera comunicación de Torres sobre esta solicitud, en la que le indicaba que “no era atendible”. La intención del Ejecutivo era hacer cuestión de confianza para que un proyecto de ley para derogar los límites a la figura de la cuestión de confianza se pusiera en la agenda del pleno para su “debate y eventual aprobación”.

El legislador replicó que no sería procedente plantear la cuestión de confianza con ese propósito, debido a que la Ley 31355 ya estableció en octubre del 2021 que no se puede recurrir a este mecanismo respecto a temas que son competencias “exclusivas y excluyentes [del Congreso], como lo son el procedimiento legislativo y el proceso deliberativo en el interior de las comisiones”.

La respuesta formal de Torres llegó al día siguiente. En un nuevo oficio dirigido a Williams, el jefe del Gabinete remarcó que “cualquier decisión respecto a una cuestión de confianza solo procede una vez que esta haya sido presentada y sustentada ante el pleno del Congreso”. “En ese sentido, reiteramos la solicitud de presentar la cuestión de confianza en la primera sesión del pleno que convoque”, manifestó.

Critican a Williams

Desde el Ejecutivo cuestionan que Williams se haya pronunciado sobre la cuestión de confianza antes de que esta se hubiera planteado ante el pleno. “Ha señalado que esto no es atendible cuando, constitucionalmente, no es el procedimiento correcto [...] Lo correcto es que toda cuestión de confianza deducida se tenga que discutir en el pleno y el pleno tenga que dar una respuesta”, declaró el ministro de Justicia, Félix Chero, a Canal N.

“En la medida que el juego democrático se cumpla de acuerdo a las reglas estándar constitucionales, las cosas van a estar tranquilas. ¿Cuál es el inconveniente? Que el Congreso ponga en agenda el pedido de confianza, lo debata y emita un resultado. Eso es lo que exigimos”, añadió.

El ministro también negó que el Ejecutivo esté buscando forzar “cerrar el Congreso”, como afirmó el presidente de la Mesa Directiva el miércoles en una conferencia de prensa. “No hay por qué asustarnos”, aseguró.

Chero fue una de las personas que se reunieron con el presidente Castillo el miércoles por la noche, luego de la respuesta de Williams a Torres. También lo hicieron la ministra Betssy Chávez, los legisladores de Perú Democrático Guillermo Bermejo y Nieves Limachi, y los abogados Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, cercanos al mandatario.

Atencio indicó a El Comercio que no podía detallar los temas tratados en la reunión con Castillo. Sin embargo, comentó que “sobre este tema no existe todavía ningún pronunciamiento del Congreso como institución, más allá de lo que pueda él [Williams] haber esbozado en una carta”.

Según el abogado, lo que corresponde es simplemente exponer la cuestión de confianza en el pleno” y recordó que la Constitución habilita a los ministros a acudir y participar en las sesiones del Congreso y participar en ellas. “Esa es una opción. Nosotros esperamos que más bien el Congreso como entidad [...] tenga a bien invitar al presidente del Consejo de Ministros”, señaló.

Reacciones

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, comentó en RPP que ellos ya respondieron a Torres que su solicitud no es atendible, pero que si pese a ello quiere “venir al Congreso, de manera informal, y presentar su cuestión de confianza, frente a eso no va a haber mayor impedimento”. “Ahí nosotros, como Mesa Directiva, tendríamos que resolver la improcedencia de manera inmediata [...] No es necesario que el pleno vote”, sostuvo.

Muñante se ratificó en que este pedido de confianza es improcedente. Además, consideró que la insistencia del Ejecutivo es porque “soñaron un escenario donde [Torres] se abría paso entre la multitud, llegaba al Congreso, presentaba la cuestión de confianza, salía y era aplaudido. Eso no se ha dado, no se va a dar”. Esto en alusión a que el gobierno buscaba solicitar la confianza ayer, en coincidencia con la marcha llamada “La toma de Lima”.

Adriana Tudela, vocera de la bancada de Avanza País, comentó que si Torres insiste en la confianza anunciada, “eso se tendrá que ver en el pleno y tendrá que ser rechazada por la Mesa Directiva”. “No se puede hacer cuestión de confianza respecto a facultades exclusivas y excluyentes del Congreso y de otros poderes”, afirmó.

Constitución verá proyecto del Ejecutivo

La Comisión de Constitución tiene en su agenda de hoy un decreto para archivar el proyecto del Ejecutivo que buscaba derogar la Ley 31355, que regula la cuestión de confianza.

Se trata del mismo proyecto por el que el gobierno busca plantear una cuestión de confianza con el objetivo de ponerla en agenda del pleno para su debate y eventual aprobación.

La sesión del grupo, presidido por el fujimorista Hernando Guerra García, será a las 11:30 a.m. De los 25 titulares de la comisión, solo ocho son de bancadas ligadas al oficialismo.

En el decreto de archivo se concluye que aprobar la propuesta del Ejecutivo le permitiría “plantear cuestiones de confianza sobre asuntos que no son de su competencia exclusiva y excluyente, con lo que se vulneraría el principio de separación de poderes, y propiciaría el uso abusivo, arbitrario e inconstitucional de la misma”.

El exoficial mayor César Delgado Guembes comentó en que si el proyecto se archiva allí, habría una “sustracción de la materia” sobre la cuestión de confianza. En caso de que Torres insista en plantearla pese al archivo, dijo que eso abonaría a su improcedencia.