El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), por unanimidad, suspendió por seis meses en sus funciones al fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas; y en consecuencia ordenó que se aparte de su cargo en el Ministerio Público de manera preventiva, mientras concluye su proceso disciplinario debido a sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.

El último miércoles, los seis integrantes de dicha institución, escucharon los alegatos de Gálvez Villegas frente un pedido de suspensión preventiva que había realizado el vocal instructor de la JNJ, cuyo nombre se maneja en reserva.

#Urgente La Junta Nacional de Justicia decidió suspender por 6 meses al fiscal supremo Tomás Gálvez, por sus vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto.



Según la propuesta, a la que accedió El Comercio, los audios producto de la investigación del caso Los Cuellos Blancos, indicarían que el fiscal supremo no se habría conducido adecuadamente en su función y habría transgredido la Ley de Carrera Fiscal.

Para el ponente de la JNJ, serían seis hechos imputados contra el fiscal, que podrían constituir faltas graves y que, estando en funciones en el Ministerio Público, podría obstruir las investigaciones en su contra.

Propuesta de suspensión para el fiscal Tomás Gálvez.

Según las pesquisas del Ministerio Público, Gálvez Villegas, desempeñaba el rol de ‘hombre clave’ en la estructura de Los Cuellos Blancos del Puerto y, en su condición de fiscal supremo, era un ‘punto nodal’ de la mencionada red criminal.

A inicios de julio, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional contra altos funcionarios por sus vínculos con dicha organización criminal, entre ellos, Gálvez Villegas por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y cohecho activo específico.

En el 2018, se revelaron diversos audios en los que se escuchaba a Gálvez Villegas, solicitar favores al exjuez supremo César Hinostroza, quien es investigado también por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En los alegatos de descargo presentados ante la JNJ, Gálvez Villegas, sostuvo que no tenía posibilidad de obstaculizar las investigaciones en su contra y que no había cometido actos ilícitos en los diálogos que se desprenden de los audios.

“No he cometido ningún hecho ilícito, y los hechos que he realizado, que se me imputan, son hechos positivos; son hechos que, creo yo, me enaltecen. Son hechos que he evitado yo una arbitrariedad, no son hechos de corrupción”, dijo.

De otro lado, según Luis De la Cruz, abogado de Gálvez, el proceso en la JNJ se inició por los audios de Los Cuellos Blancos, alegando una falta disciplinaria en función a dichos diálogos. “Pero en el expediente no hay audios; solo un video y recortes periodísticos”, sostuvo.

