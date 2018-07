Víctor Andrés García Belaunde postula por segunda vez a la presidencia del Congreso con una lista que es respaldada por congresistas de todas las bancadas, con excepción de los miembros Fuerza Popular. El parlamentario de Acción Popular consideró que él representa el cambio, mientras que el fujimorista Daniel Salaverry la continuidad.

— Tras la inscripción de su lista a la Mesa Directiva del Parlamento, usted ha dicho que “nunca antes en la historia el Congreso ha estado en niveles de aprobación tan bajos”. ¿Ese desplome (15% de aprobación, según la última encuesta de El Comercio-Ipsos) es responsabilidad exclusiva de Fuerza Popular?

Hay diversos niveles de responsabilidad. Creo que allí hay mayores responsables y menores responsables, pero evidentemente la Mesa Directiva está manejada por la primera minoría [Fuerza Popular] y ellos tienen la primera responsabilidad también. Pero yo creo que este es un tema de todos, no es un tema solamente de un grupo político determinado. Hay niveles de responsabilidad, unos tienen más que otros, pero finalmente [el desprestigio] alcanza a todos.

— Usted ha votado con Fuerza Popular en diferentes oportunidades: en la cuestión de confianza de Alfredo Thorne, la censura al Gabinete de Fernando Zavala y la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿No fue cercano al fujimorismo en estos dos últimos años?

He votado con Fuerza Popular y en contra de ellos también. Y la mejor prueba es la última norma de la ley de cooperativas, que es una iniciativa que planteé hace 10 años. Se opuso el Apra, el nacionalismo y Fuerza Popular en los últimos tres períodos [de gobierno]. Después de una larga lucha hemos logrado que la ley sea aprobada casi como fue planteada originalmente a pesar de que ellos la han querido cambiar. Me he enfrentado públicamente a los que han querido cambiar la norma como [Úrsula] Letona y [Miguel] Torres y otros más. Así que no me preocupa coincidir con los fujimoristas en algunos temas que hemos votado juntos, no me preocupa.

— ¿Por qué defendió la continuidad de Rosa Bartra al frente de la Comisión Lava Jato, cuando ella irrumpió en una diligencia fiscal en un local de Fuerza Popular?

Porque no se puede cambiar al jinete en plena carrera [investigación], era un error ajeno al manejo de la comisión.

— Hace poco el congresista Daniel Salaverry, su contrincante, afirmó que el saliente presidente del Congreso, Luis Galarreta, quedará en la historia. ¿Comparte esa opinión?

Hubo un cambio de presidente de la República, se discutieron dos mociones de vacancia. Eso y el cambio de mando sucedido durante el período del señor Galarreta obviamente que es histórico, como lo fue la transición democrática de Paniagua, a pesar de que fue totalmente diferente. Cualquier cambio brusco que pueda haber en el Parlamento, que no sea común y corriente, automáticamente entra al libro de la historia.

— ¿Galarreta quedará en la historia en un sentido positivo o negativo?

Creo que es un poco prematuro definir eso. Las calificaciones o las observaciones o los juzgamientos sobre hechos históricos hay que hacerlos a través del tiempo y no en el presente.

— ¿Cree que a Luis Galarreta le faltó peso político para conducir al Parlamento?

No voy a criticarlo en este momento. Lo que quiero saber es qué pasó durante el año de su gestión y eso lo sabremos tan pronto asumamos el poder si es que los colegas deciden elegirnos. Ahí haremos una revisión total de lo que se ha hecho, una auditoría también de la parte administrativa, que es lo fundamental. Con esos elementos a la mano, recién podremos evaluar su desempeño.

— ¿Por qué cree que Fuerza Popular prácticamente se quedó sin aliados para esta elección?

Porque ha tenido un manejo muy sectario y muy arbitrario. Este manejo sectario y arbitrario ha conducido a que todas las fuerzas políticas hoy en día estemos frente a ellos [Fuerza Popular] y que la lista a la Mesa Directiva de ellos sea del fujimorismo químicamente puro. No hay nadie que no sea fujimorista que esté en esa lista, por lo tanto estamos hablando de una respuesta a una realidad.

— ¿Fue uno de los principales errores de la administración Galarreta mantener a Walter Jibaja como jefe de Seguridad del Congreso?

Todo el personal de seguridad del Congreso debe ser evaluado. Estoy seguro de que el señor Jibaja será removido [por la próxima Mesa Directiva].

— Su elección básicamente depende de los votos de los no agrupados. ¿Se ha reunido con ellos?

Nosotros tenemos un cartel, una trayectoria que exhibir y somos un cambio. Creo que el convencimiento no solo es cuestión de convencer a una persona porque es tu amigo o porque hay algún tipo de vinculación afectiva o algún tipo de relación personal. Acá lo que interesa es que ellos evalúen qué cosa es mejor para el Parlamento: seguir igual o cambiar. El tema es la continuidad o el cambio. Si creen que la continuidad es positiva, que voten por el señor Salaverry; y si creen que el cambio es necesario, que voten por mi lista.

— Usted firmó un proyecto de ley para que la Comisión de Constitución, dirigida por Fuerza Popular, analizara la propuesta de reforma electoral. ¿Este trabajo no lo debe hacer la Comisión de Justicia?

He propuesto, y lo he dicho en la Junta de Portavoces, que la Comisión de Justicia también debe intervenir, no se le puede dejar de lado de ninguna manera […]. En todas las comisiones ordinarias la mayoría la tiene el fujimorismo, por lo tanto que sea presidente de una comisión un fujimorista o uno que no lo es, para efectos prácticos, es exactamente lo mismo, porque el voto del presidente vale lo mismo que el de otro integrante de la comisión.

— ¿No cree que las comisiones de Constitución y Justicia deben sesionar juntas, a fin de evaluar la propuesta de reforma?

Por supuesto que sí, esa es la idea. Las dos comisiones pueden trabajar juntas y sacar un dictamen colectivo, una como comisión primera y otra como comisión segunda. Muchos proyectos se trabajan así. Un ejemplo es la ley de las cooperativas.

— ¿Esta coalición de la oposición se mantendrá más allá de esta elección de la Mesa Directiva?

Espero. Esto es el inicio de una coalición multipartidaria de todas las fuerzas políticas ajenas a Fuerza Popular que a partir de ahora están unidad y que estoy seguro de que van a seguir unidas en los próximos tres años.

— ¿Se marca un punto de quiebre definitivo con Fuerza Popular?

Exactamente. Esta elección está marcando un deslinde clarísimo, un muro entre la primera minoría y el resto de fuerzas políticas en el Parlamento.

— ¿Cuáles serán los ejes una eventual administración suya?

En dos palabras: transparencia y austeridad, eso es lo fundamental. La primera llamada telefónica que tendré que hacer en caso seamos favorecidos con el voto de los colegas es al contralor [Nelson Shack] para que en 24 horas nombre a un funcionario en el Congreso. Que él lo designe, nosotros lo aceptaremos sin ningún tipo de cortapisas para que pueda ser el contralor del Congreso y pueda hacer una auditoría de todo. También para ahorrar dinero, porque el Congreso está gastando demasiado dinero y su presupuesto ha crecido de manera desproporcionada.

— Si usted resultad elegido, su margen de acción será restringido, cualquier error puede costarle una eventual censura…

Espero que se respeten las reglas de juego y que [Fuerza Popular] respete el resultado y el resultado es por el período que corresponde, que es un año y que en ese año respeten las decisiones que se puedan tomar.

— Es decir, que no busquen motivos para una eventual censura…

Sí, eso es parte de la madurez y la democracia. Así como nosotros hemos respetado resultados electorales en los últimos años y no hemos pretendido torpedear la labor de la Mesa Directiva, espero que el fujimorismo respete y acepte los resultados que se den si es que no le son favorables y que respete la gestión que dura 12 meses, ni un día más ni un día menos.