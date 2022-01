El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, aseguró que “la derecha” no está acostumbrada al estilo del presidente Pedro Castillo, al comentar las críticas que han surgido contra el mandatario por las respuestas que brindó en una entrevista al canal CNN.

“Para la derecha, ninguna entrevista ha sido buena, tratan de minimizar al Presidente, no están acostumbrados al nuevo estilo del gobernante y, cuanto más lo expresan, evidencian el dolor de haber perdido la influencia de antaño que hizo posible el triunfo del rondero”, escribió este martes en Twitter.

Vladimir Cerrón se refirió así a las críticas contra Pedro Castillo luego de las declaraciones que brindó a Fernando del Rincón en una entrevista a CNN en la cual consideró que está aprendiendo a hacer las cosas en el cargo de jefe de Estado al calificar al Perú como su “escuela”.

“Nunca me formé para político. Como reitero, nunca fui formado para presidente. He venido por mandato del pueblo para no cometer lo mismo”, sostuvo.

“[Fernando del Rincón: “El Perú no es su escuela para aprender a ser presidente”] Va a seguir siendo mi escuela (...) porque para mí la escuela es hacer las cosas bien. Corregir lo que está mal y hacer las cosas bien para todas los peruanos. También es una escuela porque, aparte que la conozco, es una forma en que tengo que contribuir desde Perú al mundo, a América Latina”, agregó.

En la misma entrevista, Castillo Terrones negó haber recibido a Karelim López en el inmueble del pasaje Sarratea, en Breña, pero no pudo precisar si es que sostuvo reuniones con otros empresarios.

“Jamás llamé a empresarios, no llamé, pero se enteraron que fui a (Breña) y se fueron. Hay muchas veces que preguntaban acá y como saben que he ido y llegan allá, pero yo estoy en el quinto piso, ahí donde está la cocina”, informó. Luego, manifestó que por cortesía saludó a los empresarios que fueron a visitarlo, de los cuales no dio más información. “No recuerdo nombres”, respondió.

