Un sobre manila captó las miradas la tarde del martes en la Comisión de Defensa del Congreso. Este contiene copias de conversaciones de WhatsApp entre el ex comandante general del Ejército José Vizcarra y funcionarios del Ejecutivo que –según dijo– ejercieron presión para los ascensos en la institución. Los diálogos implican incluso al presidente Pedro Castillo.

“Todas las comunicaciones con el edecán [del ministro de Defensa] de esos momentos, el señor ministro y el presidente las tengo en WhatsApp. Las he impreso y se las voy a entregar bajo un cargo al general [José] Williams [presidente de la Comisión de Defensa] de manera directa. No pienso hacer mediático este tema para nada”, manifestó ayer Vizcarra sobre las copias de los diálogos que, anexadas en un file, quedaron bajo reserva.

El general del Ejército pasado al retiro recientemente ratificó también que las interferencias se dieron de forma presencial el 15 de octubre a través de conversaciones con el ministro de Defensa, Walter Ayala; el secretario general de la presidencia, Bruno Pacheco; y el presidente Castillo. El interés –expresó Vizcarra– giraba principalmente en torno a los coroneles Carlos Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra Loayza, pese a que no cumplían los méritos.

Como reveló El Comercio, Bocanegra es hijo del profesor Augusto Enrique Bocanegra Gálvez, natural de Chota y amigo de Castillo. Según comentó ayer Vizcarra, Bruno Pacheco le dijo que se trataba de un “recomendado” que “estaba trabajando directamente con el presidente”.

Luego, Vizcarra relató que cuando estuvo reunido con el jefe del Estado, este inicialmente pareció haber entendido la situación, pero luego expresó: “¿Y entonces no podemos hacer nada por Bocanegra?”.

También se presentó en la comisión Jorge Chaparro, recientemente relevado como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). Este reiteró que hubo presiones desde el gobierno y comentó que el 4 de noviembre –tras enterarse de su pase al retiro– se reunió con Ayala, quien le mencionó que desconocía las razones.

Del mismo modo, recordó otra reunión a inicios de octubre, en medio del proceso de ascensos. “Me citó el ministro de Defensa a su despacho para indicarme sobre la propuesta o probabilidad de ascenso de estos oficiales [el general Briceño, el coronel Carlos Castillo y el coronel Vilca]. Entonces, le expuse y le expliqué que estos oficiales no tenían ninguna posibilidad”, narró.

El lunes, en entrevista con este Diario, Chaparro mencionó presiones de parte de Pacheco.

Responsabilidades

Durante la sesión, que duró casi dos horas y media, hubo distintos señalamientos en búsqueda de responsabilidades. “El propio presidente de la República es el que ha tenido intervención en algo que podría calificarse como un tráfico de influencias”, comentó Patricia Juárez (Fuerza Popular). Su colega de bancada Ernesto Bustamante refirió: “Cambiando al ministro de Defensa no se soluciona esto. Esto se soluciona llamando la atención seriamente al presidente. Su ministro de Defensa solamente le obedeció”.

En tanto, Roberto Chiabra (APP) cuestionó que el jefe del Estado haya validado el pase a retiro de los citados militares sin mayor sustento. “Este es el peor error político que ha cometido el presidente en estos 100 primeros días y no hay cómo justificar. Y eso pasa cuando se coloca en un ministerio tan difícil a una persona que no tiene idea de la carrera militar ni del respeto a las personas”, sostuvo. Aseveró que si los denunciantes no se expresaron públicamente antes es porque aún estaban en funciones y hacerlo hubiera implicado su baja.

En la cita en la Comisión de Defensa estuvo el titular del Mincetur y congresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien cuestionó el proceder de los ex comandantes generales al ver vulnerados mecanismos institucionales. “¿Cuál es la observancia que se tiene que hacer? No creo que sea una entrevista televisiva. Y todo tiene su momento”, aseveró.

Alejandro Muñante (Renovación Popular) le consultó a Vizcarra si había recibido un pedido directo del presidente Castillo sobre los ascensos antes de reunirse con él. “Directamente, no. A través del edecán del señor ministro, por WhatsApp, y a través de Bruno Pacheco y el ministro ese mismo día 15 que tuvimos la conversación antes de exponerle al presidente fue que me increparon sobre Sánchez Cahuancama y Ciro Bocanegra. Después no hubo otra situación”, contestó.

Por la noche, en entrevista con Canal N, Muñante consideró que el caso “evidencia un tráfico de influencias que podría ser materia de una vacancia por incapacidad moral”. “Cuando se evidencian delitos durante el ejercicio de su función, lo que el Congreso tiene a la mano es la vacancia por incapacidad moral. Eso tendría que evaluarse. A título personal, considero que el presidente está incurriendo en incapacidad moral”, expresó.

Ayala: “Que se enseñen los chats”

A su salida de un encuentro con Castillo en la Casa de Pizarro, Ayala –quien aún se mantiene en el cargo– dijo la noche del martes: “Yo tengo los chats, no hay nada. Que se enseñen los chats”.

A su juicio, en la Comisión de Defensa quedó evidenciado que “se ha estado vendiendo humo”. “No hay nada. La conclusión a la que han llegado es que el proceso ha sido transparente”, manifestó. En el grupo parlamentario, sin embargo, lo que se cuestiona es si el pase al retiro de los referidos oficiales obedeció a una represalia por no haber cedido a las presiones.

Respecto de la salida de los generales del Ejército y la FAP, indicó que el presidente Castillo les había dejado tareas y encargado un plan de trabajo que no cumplieron. “Si por ahí corre una moción de interpelación, si sigue vigente voy a ir igual. Pero pienso que todo le Perú se han dado cuenta que han vendido humo una vez más gente que quiere desestabilizar al gobierno”, acotó.

Por la noche, en Twitter, el mandatario afirmó: “Ratifico nuestro compromiso irrestricto de la institucionalidad de las FF.AA.”, junto a una fotografía con los comandantes generales de las instituciones armadas y la Policía Nacional, con los que se reunió ayer en Palacio de Gobierno.

“Sigamos trabajando unidos por el bien del país. Eso hemos fortalecido hoy”, añadió Castillo.

Pedro Castillo se reunió con comandantes de las Fuerzas Armadas. (Foto: Twitter / Pedro Castillo)

