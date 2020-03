El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, reveló que en el allanamiento al domicilio de Yehude Simon, expresidente regional de Lambayeque, se encontró una lista de invitados a la boda de uno de sus hijos realizada en el 2011 en la cual figuraba el nombre de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú.

“En el allanamiento se encontró un folder manila que decía manuscrito en su carátula ‘lista de invitados e invitadas al matrimonio’ que contenía información de diferentes personas y contactos, uno de ellos era Jorge Barata y señora”, detalló el fiscal en la audiencia de prisión preventiva realizada hoy.

Yehude Simon, cuando fue interrogado por esta lista de invitados, señaló que correspondía a la boda de su hijo Yehude Simon Valcárcel del año 2011.

“Se le preguntó por qué se le había incluido a Jorge Barata y este respondió: ‘Porque en aquella época su empresa era parte del proyecto Olmos, yo desconocía sus actividades, fue invitado por sus actividades’. Es decir, en los años en los cuales la empresa Odebrecht pagaba sobornos, entregaba dinero a cambio de comprar voluntades, Barata era invitado al matrimonio de un familiar", señaló el fiscal Pérez.

El representante del Ministerio Público consideró este indicio como una prueba que negaba lo que Yehude Simon había tratado de señalar: que no era cercano a Jorge Barata.

“Quienes han tenido cargos altos de función nacional o regional, en los años dorados de la corrupción en el Perú, en los años en los que se está castigado la corrupción, ahora niegan esa vinculación (con Jorge Barata)”, destacó el fiscal.

Simon habló con Salazar

José Domingo Pérez reveló en la misma audiencia conversaciones vía WhatsApp que mantuvo el expresidente regional de Lambayeque luego de la revelación de que Jorge Barata le habría atribuido codinomes a Yehude Simon, las cuales fueron ubicadas en el celular de Pablo Enrique Salazar Torres, exgerente del proyecto Olmos.

“En la comunicación del 2 de febrero del 2020, Yehude Simon escribe textualmente [...] Querían que te culpara y yo dije que desconocía lo dicho por Barata y que solo tú podías responder. Me preocupaba que no hables y lo he vuelto a decir porque creo que guardar silencio te perjudica’”, relató el fiscal.

“'He dicho que cuándo se lo dio a Málaga, que cómo se probará que te dieron según ellos si es un efectivo. A Málaga le pudieron dar 250 mil dólares, quién lo sabe. La prensa buscaba estos conflictos para su conveniencia'", continuó Yehude Simon en el diálogo.

En esta conversación, el ex primer ministro se refería a Javier Málaga Cocchella, de Málaga Webb & Asociados, consultora en el Proyecto Olmos, fallecido y también mencionado por Jorge Barata como uno de los que coordinaba la entrega de dinero a favor de Yehude Simon.

“Querían endosar la cantidad de dinero a la persona fallecida en la conversación que Yehude Simon le envía al confeso hoy Salazar Torres”, manifestó José Domingo Pérez.

#Ahora. Jueza María Álvarez Camacho reanuda audiencia de prisión preventiva solicitada contra exgobernador regional de Lambayeque, Yehude Simon Munaro, y el ingeniero Pablo Salazar Torres, por presunta licitación irregular de proyecto Olmos a empresa #Odebrecht. pic.twitter.com/FyxsAPlrM1 — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) March 6, 2020