La legisladora fujimorista Alejandra Aramayo consideró esta mañana que el parlamentario acciopopulista Yohny Lescano busca desestabilizar al fujimorismo “jalándose” a sus congresistas, ello con la presentación —ante el Tribunal Constitucional— de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de bancada mixta aprobada por el Congreso en setiembre del año pasado.



“[Lescano] quiere […] jalarse gente del fujimorismo sin importarle que esas personas votaran, incluso, a favor de la ley de bancada mixta”, señaló Aramayo en RPP.



“Yo no creo que su convicción política tenga que ser desestabilizada por alguien como él [Lescano]. Es un recolector”, enfatizó.



Como se informó, la demanda de inconstitucionalidad presentada el jueves lleva la firma de 42 parlamentarios, entre ellos Kenji Fujimori y seis legisladores de su bloque en la bancada de Fuerza Popular.

“Yo no sé qué querrá hacer Lescano, pero no puede valerse de cada ardid político-jurídico para conquistar lo que no ha tenido en las urnas”, expresó.

