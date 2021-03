Conforme a los criterios de Saber más

La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, considera un “hecho lamentable” la reunión reservada que tuvieron las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con Martín Vizcarra en el 2018, cuando aún era mandatario. Añadió que este hecho no puede poner en juego la independencia del Ministerio Público frente al poder político.

— ¿Usted conocía de la reunión de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez con el expresidente Martín Vizcarra?

Mire, la noticia de esta reunión privada que tuvieron Rocío Sánchez y Sandra Castro, yo al igual que todos, me he enterado el lunes 22 [de febrero] a través de un programa de televisión. Ahí me entero de la revelación que hace la doctora Sandra [Castro], y al día siguiente el expresidente la doctora Rocío [Sánchez], los tres coinciden en que hubo una reunión privada. En lo único que difieren es en las fechas. La doctora Sánchez y el expresidente [Vizcarra] dicen que fue en marzo, mientras que la doctora Castro, en julio. Lo cierto y lo real es que fuera en el mes que fuera no es un hecho que se pueda soslayar, por esa razón mi despacho ha decidido separarlas. Pero yo quisiera que quede claro, en esa fecha, en marzo o en julio, yo no era fiscal de la Nación, yo era fiscal suprema en lo civil.

— ¿Esta cita es un episodio bochornoso para el Ministerio Público? ¿Dónde queda la independencia de la fiscalía como institución tras esto?

Es un hecho lamentable, razón por la cual le acabo de decir que mi despacho decidió separarla del equipo especial. Y claro que causa una percepción negativa, pero no podemos decir que por eso está en juego la independencia, nosotros somos más de 7.600 fiscales. El hecho de que dos personas hayan tenido una actuación negativa, no pone entredicho toda la investigación que ya se ha avanzado, de ninguna manera.

— ¿Cuánto afecta a la investigación del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto el retiro de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez? ¿Cree que beneficia a los implicados?

Es lamentable lo que ha sucedido, pero en realidad el retiro de las dos fiscales no hace que se caiga el caso. No lo va a afectar por una sencilla razón: hay audios que son reales y que están intactos. También hay declaraciones que se han tomado y están ahí, hay cuadernos de colaboraciones eficaces que han sido corroboradas, no va a afectar el caso. Para los muchos que lo están pensando, no se va a caer, señores.

— Según fuentes de El Comercio, la colaboración eficaz del empresario Antonio Camayo estaba a punto de cerrarse a través de un acuerdo. ¿Este proceso se puede retrasar?

A ver, ese acuerdo con el señor Camayo, lo han tenido por más de dos años. Había un acuerdo para celebrarlo el 24 [de febrero], pero en dos años no se ha celebrado, habría que preguntarle a Rocío Sánchez por qué no se concretó. Pero ojo, los nuevos fiscales que entren en reemplazo van a celebrar el acuerdo, porque el colaborador eficaz no se debe al fiscal, de dónde que un colaborador venga a decir “yo quiero con este fiscal o con este otro”, el colaborador eficaz se debe a la justicia y a la verdad.

— El expresidente Martín Vizcarra dijo que su reunión con las fiscales Castro y Sánchez, fuera de los conductos institucionales, es un “hecho irregular”, pero no un acto “ilegal”. ¿Cuál es su evaluación sobre esta situación? ¿Cree que actuó mal?

Para nosotros es un hecho grave y ha dado a lugar al retiro de las dos fiscales [del equipo especial]. En todo caso, pregúntele eso al expresidente [Vizcarra], no me voy a pronunciar al respecto [sobre si actuó mal]. Y respecto a las fiscales, ambas serán investigadas por control interno [del Ministerio Público], tienen un proceso de investigación preliminar.

— La fiscal Sánchez afirmó, en diferentes entrevistas en la última semana (incluso cuando usted ya lo había negado), que su persona conocía de la cercanía entre la fiscal Castro y el expresidente Martín Vizcarra. ¿Por qué ella diría algo así en su contra?

Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué prueba objetivo ha presentado Rocío Sánchez para decir que yo conocía [de la cercanía entre Castro y Vizcarra]? ¿Ha presentado alguna prueba? Es fácil conjeturar, pero qué prueba tiene de que yo soy amiga del señor Vizcarra.

— Las fiscales Castro y Sánchez argumentan que en la reunión solamente le solicitaron protección a Vizcarra Cornejo. ¿Tiene lógica esa versión?

Mire, ese es un tema que será [definido] producto de la investigación, porque lo único que usted y yo y todo el país saben es que se reunieron, lo que coordinaron en esa cita, eso es un tema de investigación.

— ¿Tuvo Vizcarra acceso a información privilegiada que pudo haberle servido para fines particulares?

Lo que ellas han conversado en esta reunión privada con el señor Vizcarra, usted no lo sabe, yo no lo sé, eso se tendrá que averiguar, por eso se ha abierto una investigación, nosotros no lo sabemos.

— Un sector de la ciudadanía tiene la idea de que usted tiene cercanía con Vizcarra Cornejo. ¿Por qué cree que está en esa situación?

Me han levantado ese sambenito, porque hay un sector muy interesado en desprestigiarme. En lo que va de mi gestión, en un año y 11 meses- de los cuales 11 meses estamos en pandemia y un año con una junta en contra- he presentado 19 denuncias constitucionales al Congreso, ahí he denunciado a expresidentes, a exministros, a congresistas y, lógicamente, me he abierto muchos frentes. Si ustedes se ponen a investigar, quiénes son los que piden mi renuncia. Son sectores interesados justamente, algunos poderosos, yo diría que es la mafia la que me quiere sacar, porque lógicamente les resulto incómoda.

— ¿A quiénes se refiere?

Ustedes son una prensa acuciosa, han tenido la oportunidad de revisar las denuncias que he presentado, así que se imaginarán a qué sectores me estoy refiriendo.

— ¿Usted descarta que desde su oficina se proteja al expresidente Vizcarra?

Lo descarto rotundamente, tanto que no se le ha protegido. Marqué un hecho histórico con mi apertura de investigación preliminar [por el Caso Swing] que hicimos el señor pasado. Por primera vez en la historia se le abre una investigación preliminar a un presidente en funciones por hechos cometidos en su mandato, nunca antes en el Ministerio Público [se había hecho]. Descarto esa teoría.

— ¿Le consultó a Pablo Sánchez- coordinador del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto- sobre la remoción de Castro y Sánchez? ¿O fue una decisión que usted tomó en solitario?

Soy la fiscal de la Nación, señor, yo no necesito consultar estos hechos, yo soy la fiscal de la Nación…

— ¿Por qué no separó del Ministerio Público a la fiscal Sandra Castro, si ella es provisional?

Lo que ellas han conversado en esta reunión es motivo de investigación, lo real es que yo la he retirado del equipo especial, ahora está en el cargo que tenía anteriormente, antes era fiscal adjunta, ha bajado a ese cargo.

— Usted tiene la facultad de retirar a la fiscal Castro por ser provisional. ¿Por qué no lo hizo?

Porque este es un hecho que está siendo investigado y, además, no podemos tampoco olvidar la primera parte de las investigaciones que se llevaron a cabo en el 2018, ¿no?

— La fiscal Sánchez tenía, entre sus hipótesis, una línea de investigación que conducía a cuestionar su nombramiento como fiscal suprema, esto luego del testimonio de un aspirante a colaborador eficaz. ¿Esta situación la incomodaba? ¿Por ello, empoderó a Castro dentro del equipo especial?

A ver, vamos por partes. La señora Rocío Sánchez no dice que es un colaborador, sino una persona que le dijo a los aspirantes a colaboradores eficaces que el señor Cavassa le habría dicho que me han ayudado. Yo quiero decir que a mí nunca me han notificado de esa investigación, que ya tiene como dos años. No sé por qué razón la señora Sánchez, no mandó esa investigación a la Junta Nacional de Justicia o a un fiscal supremo, que es el que debe investigarme.

Ahora, con respecto a mi nombramiento, que quede claro que no fue un nombramiento hecho por el Consejo Nacional de la Magistratura [CNM] defenestrado, sino por el anterior consejo, por consejeros que no tienen ningún cuestionamiento. Que yo sepa Gonzalo García Núñez, Vladimir Paz de la Barra, Gastón Soto y Pablo Talavera no tienen cuestionamientos.

— El CNM que la nombró también tenía cuestionamientos. Por no actuar con prontitud en el Caso La Centralita…

Señor, en ese consejo era de público conocimiento que había ciertas discrepancias entre los siete [que lo integraban]. Yo fui nombrada por unanimidad, es decir nadie ha dicho que el señor Cavassa haya tenido poder sobre los siete integrantes del CNM que me nombró a mí en el 2013. Y con respecto a mi nombramiento no ha habido cuestionamientos, pero es un sambenito que lo vienen repitiendo. No le parece que desde el 2013 a la fecha, algo tiene que haber salido, por qué no han investigado, porque siempre salen con eso, no será que este sector que quiere desprestigiarme, como no tengo actos de corrupción, salen a decir que “es amiga del señor Vizcarra”, “que ha sido nombrada fiscal de la Nación con la ayuda del expresidente”.

Lo llevo a usted al contexto en el que fui nombrada, en el 2019. Se da la salida de Gonzalo Chávarry, Sánchez acaba de salir del cargo [hace unos meses], y con el voto de Sánchez y también de Chávarry, de Tomás Gálvez y de Víctor Rodríguez Monteza salgo. ¿Estos tres últimos son vizcarristas? ¿Obedecían las órdenes de Vizcarra y por eso me nombraron? Yo juré como fiscal de la Nación en un momento en que las papas quemaban, era una situación difícil. Ellos no podían ser nombramos [por sus cuestionamientos]. Este dicho [de que fui beneficiada por Vizcarra] no resiste el mayor análisis.

— ¿El nuevo equipo especial debe continuar con esa línea de investigación? ¿Usted, de ser el caso, se allanará a una eventual pesquisa?

Por supuesto, esto se debió hacer hace años, no sé por qué han tenido la investigación ahí. ¿Qué pretendían? ¿Era un mecanismo de chantaje, de coacción? Hace tiempo que debieron haber investigado. Yo no tengo miedo a nada, porque no van a encontrar nada.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, dice que “la mafia” la quiere sacar, porque les resulta incómoda. (Foto: Alessandro Currarino | El Comercio)

— En el 2014, la Junta de Fiscales Supremo eligió a Carlos Ramos Heredia como fiscal de la Nación. Uno de los votos a favor de Ramos Heredia fue el suyo. ¿Por qué lo respaldó, entonces?

Porque hasta esa época no había un acuerdo para elegir al más antiguo. Años atrás había sido la elección de Peláez, y en realidad el más antiguo era Pablo Sánchez, nadie dijo nada. En los siguientes años, el doctor Ramos entra a concurso y yo lo elijo haciendo uso de mi derecho a voto. Yo voté por él, nunca lo he negado. Pero ustedes no pueden encontrar una sola actuación mía en la que yo me haya coludido, absolutamente nada […] No pueden condenarme por un voto, porque sino entonces condenen a todos lo que votaron por [Alejandro] Toledo y por personas que luego han sido cuestionadas.

— El fiscal supremo Pablo Sánchez- coordinador del equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto- consideró que la fiscal Roxana Jáuregui debía ser retirada por su poco rendimiento. ¿Por qué continúa?

Bueno, el doctor Pablo Sánchez no ha presentado un documento justificando las razones por las cuales deba salir la doctora [Jáuregui]. Porque en todo caso también tendríamos que decir por qué la señora Rocío tuvo el caso más de dos años y no hay resultados. Yo entiendo que son casos emblemáticos y difíciles, pero esa es una decisión. El nombramiento de los fiscales y la remoción de los provisionales es una facultad que la ley orgánica le otorga al fiscal de la Nación. Sánchez ha sido fiscal de la Nación y lo sabe, él tuvo autonomía, nombraba y sacaba.

— Los enfrentamientos entre Castro y Sánchez no son nuevos, vienen desde el año pasado. ¿Por qué no se tomaron las medidas correctivas en su momento?

Acuérdese que yo oficialicé el nombramiento de Pablo Sánchez en el 2019, oficialicé porque en realidad desde que se creó el equipo, él era el coordinador porque era el supremo titular, y se le dijo y él aceptó, solo que se oficializó en el 2019. Nunca recibí un informe [suyo] pidiendo que se les saque, lo que ha motivado que [Sandra Castro y Rocío Sánchez] salgan del equipo han sido los hechos revelados el lunes 22 de febrero. Antes eran roces, siempre en un equipo hay roces y posiciones diferentes, pero yo no sé si era motivos para sacar, tendría que haber sacado a las dos.

— ¿No cree que le faltó muñeca o imponer su jerarquía para acabar con esas discrepancias públicas?

En ningún momento, Pablo Sánchez me pidió que saque a la doctora Sandra [Castro]. ¿Y muñeca, señor? Entienda que, en las carpetas [las investigaciones], los fiscales tienen autonomía e independencia, yo no puedo ver qué está pasando. El doctor Sánchez no me pide que la saque del equipo, lo que me pide es que ya no haya coordinación, pero ese es un pedido de Sánchez, la fiscal de la Nación soy yo. El doctor pide que deje sin efecto mi resolución, cómo la voy a dejar sin efecto, cuando esta resolución fortalecía [al equipo especial], de una sola fiscal, pongo tres despachos para avanzar rápido.

— ¿Le ha pedido al fiscal Sánchez que le recomiende nombres para suceder a Castro y Sánchez?

Sí, sí, sí me está dando nombre, pero yo tengo que filtrarlos.

— ¿Ya ha seleccionado a los nuevos fiscales? ¿Quiénes son?

No, no, estamos en ese proceso. Acuérdese que los coordinadores dan nombres, pero quien decide, quien firma la resolución es la fiscal de la Nación. ¿Yo recibo las propuestas? Sí, y las tengo que filtrar, en eso estamos.

— El congresista Columbus ha solicitado que se inhiba del proceso para nombrar a los nuevos fiscales que tendrán a su cargo la investigación a Los Cuellos Blancos del Puerto. ¿Lo hará?

De ninguna manera, yo no he dado motivos para dar un paso al costado. Los hechos que están siendo investigados son la reunión que tuvieron estas señoras, yo en esa época no era fiscal de la Nación.

Los otros casos pendientes

— ¿Cuáles son los avances de la investigación contra el expresidente Vizcarra sobre el Caso Swing? ¿Quiénes son los que han declarado?

Tenemos hasta julio de 2021, estamos dentro del plazo, ya hemos recibido declaraciones y documentos. Lo que le puedo decir, porque la carpeta es reservada, es que en los primeros días de marzo se le estará tomando la declaración al expresidente Martín Vizcarra. Hasta ahí le puedo adelantar.

— ¿Ampliará los presuntos delitos por los cuales investiga a Vizcarra Cornejo por el vacunagate? ¿Cuáles serán las primeras diligencias de su despacho sobre este caso?

Las investigaciones son preliminares, conforme se vaya recabando documentación, de ser el caso, por qué no, si hay elementos se tendrá que ampliar.

— En su despacho también está la investigación contra la excongresista aprista Luciana León por el Caso de Los Intocables Ediles. ¿En qué situación está? ¿Ella ha declarado?

Esa es una investigación por organización criminal, estamos dentro del plazo, estamos avanzando. [León] ha pedido una reprogramación.

— ¿En las siguientes semanas, presentará nuevas denuncias constitucionales ante el Parlamento?

Sí, tengo un año y 11 meses [al frente del Ministerio Público], y en ese tiempo he presentado 19 denuncias constitucionales ante el Congreso, esto nunca antes se había visto, si usted revisa las anteriores gestiones, lo máximo que presentaban era una o dos, yo tengo 19. Lógicamente, me he abierto frentes, tengo muchos enemigos. Y como no tengo actos de corrupción, dice que soy la amiga de [Vizcarra], que mi nombramiento, pero no hay datos objetivos.

Sí, soy incómoda y un obstáculo, lógicamente quieren mi remoción. Y existe un aprovechamiento, esto sucedió en el 2018, y me quieren vincular, a todas luces es un aprovechamiento, quieren deslegitimarme no solo a mí, sino a mi institución. Pero le digo, yo asumí este cargo con valor, coraje y firmeza, y nada hará que yo no siga esa línea, porque soy una convencida de que solamente la justicia engrandece a la nación.

— De las 11 denuncias constitucionales que interpuso el año pasado ante el Congreso, solo dos o tres se han elevado al pleno. ¿Cómo toma que el Parlamento no haya avanzado con celeridad?

Bueno, yo aprovecho este espacio para pedirles a ellos [los congresistas] la celeridad del caso.

— ¿Cuál es su opinión sobre la destitución por parte de la JNJ de Pedro Chávarry? ¿Cree que fue una decisión acertada?

Soy respetuosa de las decisiones que toman las instituciones autónomas, es una decisión que hay que respetar. El país vio lo que sucedió.

— La JNJ también a suspendido a Tomás Aladino Gálvez. ¿Cómo queda la Junta de Fiscales Supremos?

Está solamente apartado. Ahora la Junta de Fiscales Supremos la conformamos tres personas, hacemos quórum los tres: Pablo Sánchez, Víctor Rodríguez Monteza y yo. Y no, no es más difícil [el funcionamiento], difícil fue el primer año que teníamos una junta de mayoría, éramos tres a dos. Fue muy difícil el primer año.

— ¿Cuál será el procedimiento para restablecer o formar una nueva junta?

Eso ya no depende de mí, para que se pueda nombrar a nuevos fiscales supremos, es un acto que le corresponde a la Junta Nacional de Justicia. Y esta no puede nombrar a nadie hasta que no se cancelen los títulos [de los destituidos].