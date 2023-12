Todo comenzó cuando ella era pequeña, según cuenta la chef Ana Claudia a Provecho, mientras recuerda su infancia en la cocina con sus abuelas haciendo postres, ella narra que nunca creyó que esos momentos la marcarían tanto en su futuro y es que tras finalizar sus estudios de Administración de Empresas, entendió que algo no estaba bien con ella misma, que algo le faltaba.

“Cuando terminé la carrera, me di cuenta que no quería trabajar en eso, yo quería hacer postres y es que todo el último año vendí postres para sustentar gastos de la universidad y quería seguir haciéndolos. Entonces no quería perder más tiempo así que mientras todos estaban buscando prácticas, yo volví a iniciar”, cuenta la chef.

Pastel floral de Ana Claudia Huamanchumo. / ALESSANDRO CURRARINO

Así inició su aventura en Francia, en la escuela Lenôtre en París. “Estudiaba de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El ritmo era duro, pero me permitió tener resistencia en el trabajo”, explica.

Su paso por Jules Verne

Durante su estancia en Francia, la chef pastelera trabajó en Jules Verne, restaurante ubicado en la torre Eiffel, reconocido con 1 estrella Michelin. Ella cuenta que si bien no estaba nerviosa durante su estadía en el destacado lugar, sabía que era una presión extra seguir el ritmo de la cocina.

“El espacio es enorme y todo debe salir perfecto no solo en la comida, sino en la manera de trabajar. Siempre he creído que mi experiencia en Jules Verne fue como mi maestría en mi formación. Ayudó mucho a mi aprendizaje”, explica Huamanchumo.

Demarco, el nuevo reto de la chef pastelera

La pastelería premium en Trujillo, legado familiar de la chef Huamanchumo, cuenta con 4 sedes en el interior de la ciudad de la eterna primavera.

Hoy, la joven pastelera asume el reto y quiere llevar a Demarco más allá, traerlo a Lima. “Para mí, Demarco se resume en pasión, gusto y creatividad”, remarca Huamanchumo.

Para esta nueva etapa de la pastelería, nos presenta el ‘flower cake’ o pastel de flores, postre pensado en la ciudad donde nació Demarco.

“Quiero que cada persona que vea el ‘flower cake’ le genere curiosidad y al mismo tiempo le recuerde de dónde viene Demarco, de la ciudad de la eterna primavera”

El pastel relleno de chocolate, fudge, o en versión carrot cake o el sabor que desees, tiene un valor promedio entre los S/ 90 y S/ 110 dependiendo de los insumos que lleve. “La idea de este postre fue pensado como decoración, por ello lleva plantas previamente desinfectadas, pero sin duda destacará en mi centro de mesa, será el centro de atención de la fiesta o celebración y no solo por el sabor.

Además… ¿Dónde encontrar a Demarco? Dirección: Jr. Pizarro 725, Jr. Pizarro 340, Av. Larco 1033 y Av. Fátima 135 Demarco Restaurante: Jr. Pizarro 725 - Trujillo Delivery: 999800800