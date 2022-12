La tendencia por los panetones más llamativos, atrevidos y exuberantes continúa creciendo este 2022. Ante las nuevas demandas cada vez más ‘instagrameables’ o, simplemente, por querer innovar inspirados en la tradición, se vienen creando opciones divertidas que no dejan de ser igual de sabrosas que el tradicional panetón con solo pasas y frutas.

Se trata de caprichos o regalos navideños para el paladar peruano. Conoce aquí algunos de los más audaces, precios y cómo comprarlos. ¡Apúrate que se acaban!:

1. Helado de panetón

La heladería La Gelaterie vuelve a sorprender este 2022 con dos opciones sorpresa imperdibles para disfrutar con el helado al que ya nos tiene acostumbrados. El sabor de los panetones llegan con deliciosos helados artesanales de vainilla o chocolate con trozos de panetón, para que el cliente elcoja el que más le guste al paladar. Ideal para el verano navideño, obsequios o para renovar la mesa del año que se va. Además de los rellenos con helado, el panetón de La Gelaterie también viene con frutas confitadas, almendras, baño de chocolate bitter y decorado con cerezas confitadas. Recuerden que tienen un stock limitado de 100 unidades.

Los panetones rellenos de helado de La Gelaterie tienen vainilla y chocolate.

Se pueden pedir para llevar sin temor a que se derrita, pues cada caja viene protegida y con las indicaciones necesarias para una correcta refrigeración. Vale la pena pedir esta versión de panetón por partida doble, no solo para probar el pan dulce navideño por excelencia con helado artesanal, sino para ‘salir de la caja’ y entrar a un nuevo mundo de pasas y frutas.

Datos:

La Gelaterie es una empresa peruana con 5 años en el mercado enfocada en el rubro de helados artesanales.

Pedidos: WhatsApp 951410796 y redes sociales Facebook e Instagram: @LaGelaterie

Precio regular: S/ 79 en ambos sabores

2. La Bambina de Rovegno

Pensar en Rovegno es remontarse a 60 años de trayectoria panadera y, en tiempos navideños, es imposible no recordar los exuberantes panetones de la marca de repostería La Bambina de Rovegno. Cortar un panetón Bambina es toda una experiencia que se desborda debido a su abundante relleno de fudge o nutella, rellenos elaborados cuidadosamente por la cantante y artista Arianna Rovegno, más conocida como Bambina. Junto a su hermana, Alessia Rovegno, las hermanas viven la aventura del dulce a través de los panetones estrella que siguen sorprendiendo los paladar de Lima.

La marca La Bambina de Rovegno hace referencia a los recuerdos de las hermanas Rovegno, quienes desde niñas cocinaban los panetones junto a Don Mario Rovegno, su abuelo. La tradición italiana y unión familiar continúan en esta delicia a navideña muy ‘instagrameable’.

Datos:

Adquiérelo haciendo tus pedidos solo por el whatsapp 981007090 o en tienda (Av. Dos de Mayo 1498, San Isidro)

Instagram: @rovegnopanaderia @labambinaderovegno

Precios: Unidad S/ 98, caja de 6 unidades: S/ 570

3. Abundante chocolate

En Ku Artisan Baker se hizo realidad el sueño de su creadora: “Con abundancia de chispas de chocolate que al cortar un trozo se resbalan por las hebras como queriéndose escapar. Me encanta el panetón y los dulces, pero siempre encontraba panetones con frutas confitadas y pasas y la verdad es que no me encantan las pasas, siempre las terminaba sacando”, recuerda Ku antes de crear el panetón a su medida y a la de muchos otros ‘antipasas y antifrutas’. Fue así que con ayuda de un panadero especialista crearon la receta de un panetón sin pasas ni frutas ni nada más que abundantes chocochips. Al abrir el paquete el olor a panetón sale de inmediato. Esta versión no lleva aditivos, es súper natural y artesanal, hecho con masa madre, relleno de chocolate y una cubierta de almendras crocante.

Especial de Navidad de Ku Artisan Baker. (Foto: Ku Artesan Baker)

Datos:

Precio: S/ 75, dos por S/ 140. Consultar por el pack con prosecco.

Pedidos: Vía WhatsApp 998388480 y por Instagram al DM de ku_artisanbaker. Se puede coordinar envío o recojo en su dark kitchen.

4. Con olor a Navidad

Ya se encuentran a la venta los esperados panetones de Ostería Convivium en San Isidro. Al abrir el empaque lo primero que se siente es el olor a Navidad. El panetón de Osteria Convivium es visualmente hermoso por fuera y delicioso por dentro. La presentación de este año tiene un relleno de pistacho, pasas, naranja confitada y termina con un glaseado y más pistachos, naranja y frutos secos.

Una hermoso panetón de Osteria Convivium. (Foto: Osteria Convivium)

Datos:

Precio: S/ 68

Pedidos: WhatsApp 977 719 069, por el DM de @osteriaconvivium o local (Calle Santa Luisa 110, San Isidro).

5. Full chocolate de taza

¿Qué mejor que una taza de chocolate caliente para acompañar el tradicional panetón? Pero, ¿qué pasa si ese sabor del chocolate viene dentro del panetón? Esta locura de sabores se le ocurrió a The Chocolate Brownie en su panetón relleno de brownie y fudge sabor a chocolate caliente. “En The Chocolate Brownie quisimos darle un giro al tradicional panetón de pasas y frutas para fusionar las preferencias de los consumidores en un único producto, el brownieton de chocolate caliente”, sostuvo Giulianna Lococo, dueña de la empresa.

Los sabores de The Chocolate Brownie.

Esta marca peruana especialista en postres realizados a base de brownie encontró en este diseño una fórmula auténtica de su propio panetón. Además, para seguir con la sintonía del chocolate caliente, el panetón viene decorado con marshmallows flambeados y cobertura de chocolate al exterior. Este año tiene dos tipos de brownietones: con chocolate caliente y nutella, además vienen en tamaño grande y mini, como para regalar. ¡Una delicia!

Datos:

Pedidos: Ingresar a la página web thechocolatebrownie.com/, en local (Calle Galicia 162, Surco) y en el módulo del Real Plaza Salaverry (piso 3).

Instagram: @thechocolatebrownie

Precios: Versión grande con nutella S/ 60, con chocolate caliente S/ 55 / Versión mini con nutella S/ 16.50, con chocolate caliente S/ 15.

6. De fermento natural

Los panetones ideados por Zara Alanya, de Alanya Repostería, son de fermento natural en su totalidad. Explican que “para llegar a este producto tenemos que pasar por un largo proceso durante todo el año ya sea en el cuidado de la masa madre, día a día, y la canditura de fruta hasta obtener los grados brix necesarios”. La masa madre también es cuidada y su temperatura controlada con el ph adecuado hasta obtener un producto color avellana, aromas a naranja y vainilla.

Panetón de Alanya Repostería.

Cabe mencionar que cada año la receta del panetón de Alanya Repostería mejora técnicas y procesos más precisos para poder brindar el mejor producto navideño y mucha felicidad a sus fanáticos.

Datos:

Pedidos: A través de este enlace: wa.me/message/3GXNPYCT7JNAE1

Precio: S/ 79

Instagram: @alanyareposteria