Puesto 2:

Carnaval Bar

Dirección: Av. Pardo y Aliaga 662, San Isidro.

Sus ganas de sorprender lo han llevado a posicionarse entre los mejores bares de Lima, pero también a nivel mundial es por eso que figura en la lista de The World’s 50 Best Restaurants. Y es que han reinventado los clásicos cocteles usando mucha creatividad y audacia, y le han dado un valor importante a un ingrediente poco valorado, el hielo, para ello han creado The Ice Room, un espacio único en América Latina, que produce hielo bajo estándares de calidad usando la ósmosis inversa. Los precios van desde los 16 soles a los 200 soles. El horario de atención es de martes a jueves de 5:00 p.m. a 12:30 a.m. y viernes y sábado de 5:00 p.m. a 2.30 a.m.