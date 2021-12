Conforme a los criterios de Saber más

Oficialmente llegó el verano a Lima y Provecho salió a recorrer tres nuevos bares en Miraflores que nos traen muchas sorpresas. Cada uno con un concepto bien pensado, sumamente llamativos y con cartas variadas y dinámicas. Estos son María Mezcal, Casa Jaguar y Hidden Bar, tres locales cuyos cocteles novedosos y con sabores de estación refrescarán potentemente el caluroso verano limeño.

Algo importante para resaltar es que los tres son espacios ventilados, abren por las tardes y sirven bocaditos o piqueos, imprescindibles para acompañar los cocteles. Entre la diversidad de tragos, la música y la compañía, pasar un momento agradable está garantizado.

1. María Mezcal, para beber a besitos

Con una amplia y exquisita carta de mezcales artesanales traídos especialmente desde México, María Mezcal se muestra orgullosa de ser la primera mezcalería en el país. ¿Qué es el mezcal y en qué se diferencia del popular tequila? “El mezcal se suele beber de una forma muy diferente al tequila. Su proceso de elaboración es también diferente”, nos comenta Alexander Holender, gerente de Bar y Experiencia del Grupo T.O.E. “El mezcal necesariamente debe ser 100% maguey, se puede usar una de las más de 20 diferentes especies. Al momento del consumo, la gente está acostumbrada a beber el tequila de una forma más rápida o fiestera, a modo de ‘shot’; sin embargo, con el mezcal hay misticismo, romanticismo, se bebe a besitos, poco a poco”. En una jícara de mezcal, que es una pequeña vasija artesanal, alcanzan hasta 6 sorbos del destilado. Y beberlo así, despacio, es parte de la magia.

Alexander Holender, gerente de Bar y Experiencia del Grupo T.O.E., junto al divertido equipo de María Mezcal. (Fotos: Britanie Arroyo)

En María Mezcal se quiere mostrar la cultura popular mexicana, de calle, de fiesta, de manera cercana, y qué mejor forma de lograrlo que a través de su música, comidas y bebidas. Con toda la influencia de la célebre artista Thalía y sus famosísimas telenovelas, los cocteles de María Mezcal llevan por nombre María Mercedes, María la del Barrio, Marimar, que dieron origen al coctel insignia del local, el María Mezcal.

El barman de María Mezcal, Iván Piérola, nos preparó el coctel insignia de la casa que lleva el mismo nombre. Este contiene jarabe de tamarindo, bitter, tequila, mezcal, agua con gas, hielo picado y se decora con flores comestibles, hierbabuena o menta. (Fotos: Britanie Arroyo)

Se encontrará además las conocidas aguas frescas de jamaica, horchata y tamarindo, así como en sus versiones con tequila, conocidas como Aguas Locas, y jugosos tacos muy al estilo mexicano como tacos al pastor, carnitas, cochinita pibil, barbacoa y langostino enchilados. Estos, por ejemplo, son langostinos marinados en chile de árbol, se saltean, van sobre una tortilla de maíz, una salsa verde de palta, jalapeño y pico de gallo, se acompaña con limón y una salsa de tomates verdes un poco picante. Deliciosos.

María Mezcal busca congregar los sabores y el espíritu del México popular. (Fotos: Britanie Arroyo)

Las rancheras ponen el toque de la noche y la decoración de la Santa Muerte encabezando la barra, la foto de Ramón Valdés colgada en su pared y los sombreros de charro, los llevará brevemente –y sin subir a un avión– al México querido.

Preguntar por la experiencia Mi primera vez, para los neófitos del mezcal y así conocer sus distintas selecciones acompañado de un bocado ideal. El emparejamiento será formidable.

Dirección: Manuel Bonilla 130, Miraflores

Horarios: de martes a domingo, de 5 p. m. en adelante

2. Casa Jaguar, la guarida de los barman

Casa Jaguar se define no como un bar sino como un lugar donde sirven cocteles. Es un ‘rooftop’ con un ambiente tranquilo e íntimo para disfrutar de sus especialidades como Nugroni Ahumado (servido dentro de una cajita humeante, una presentación que el público disfruta mucho por las noches), Felina, Tropical Colada, Boho Chic y muchos más.

Luis Daniel Gonzales, fundador y bartender en Casa Jaguar, nos cuenta que el nombre del local nació porque los barman se identifican con este felino nocturno y sumamente astuto.

Luis Daniel Gonzales, fundador y bartender en Casa Jaguar, prepara un Felina a base de mezcal, vermouth, licor de café, lucano, bitter de chocolate y un poco de solución salina. Como decoración, tiene la piel de naranja para aceitarlo. (Fotos: Britanie Arroyo)

¿Qué vamos a encontrar en Casa Jaguar? “Conocimiento, cultura y coctelería que cambia todos los días o semanalmente, depende de las frutas que van saliendo. Siempre vamos al mercado y si encontramos una fruta interesante la traemos y procesamos, hacemos diferentes jarabes, etc.”, nos dice Gonzales.

LIMA 8 DE DICIEMBRE DEL 2021 Recorrido por 3 nuevos bares de Miraflores: María Mezcal, Casa Jaguar y Hidden Bar ubicados en Miraflores

El ambiente es bastante fresco, con música de diversos géneros y entrega una sensación de familiaridad.

Dirección: Av. La Paz 174, Miraflores (último piso)

Horario: Viernes y sábado, de 7 a 12 p. m.

Reservas: 989723687

3. Hidden Bar, el pasaje misterioso

“Claramente no estamos en un lugar visible, por ello el nombre partió de ahí”, nos dice Gerson Arteaga, copropietario de Hidden Bar sobre el origen del nombre. Hidden, en inglés, quiere decir ‘oculto’. “Somos un bar que va a ser misterioso y se está trabajando todo para que en la carta haya ingredientes secretos que se irán descubriendo”.

Gerson Arteaga, copropietario de Hidden Bar, en la barra de su local ubicado en el misterioso y oculto pasaje Mártir José Olaya de Miraflores. (Fotos: Britanie Arroyo)

Hidden Bar está ubicado en el pasaje Mártir José Olaya de Miraflores, tiene un estilo industrial con fierros cobrizos y cemento distribuidos de manera elegante e inspirado en las distintos bares del mundo visitados por sus dueños. La barra es también impactante, una imagen que mejora con la iluminación al caer la tarde. También, los murales artísticos se integran a la decoración del espacio.

Un refrescante Gerson's Tonic, el sorprendente Zambo (lleva una burbuja encima) y el divertido Match en Tinder, solo tres de la colorida y amplia carta de Hidden Bar. (Fotos: Britanie Arroyo)

La carta de cocteles ha estado cambiando cada semana y la variedad es bastante amplia. Es imprescindible probar Match en Tinder, Zambo o Gerson’s Tonic. Otras opciones son Welcome to Hidden, Bitter and Sexy, We Are Not “Jardín Secreto”, Over The Horizon y más. Para acompañar los cocteles se pueden pedir taglios de pepperoni, queso, champiñones o piña y disfrutar de esta terraza al aire libre con una selección musical envidiable.

Los taglios, cortes de pizza de pan focaccia, alimentan a los visitantes de Hidden Bar con opciones de pepperoni, champiñones, carpaccio de piña, y sabores que varían cada semana. (Fotos: Britanie Arroyo)

Pje. Mártir José Olaya 129, interior 102, Miraflores

De miércoles a lunes, de 6 p. m. al cierre

