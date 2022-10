Un chaufa sin cebollita china cambiará sin duda el aspecto y sabor del arrocito que estamos acostumbrados a comer en los chifas o en casa; sin embargo, ante la posibilidad de encontrar agroquímicos en las cebollitas chinas y tener que evitarlas, en Provecho nos preguntamos, ¿qué otros ingredientes podrían reemplazarla?

Para resolver esta encrucijada le preguntamos a los expertos:

“En principio debemos saber para qué utilizamos la cebolla china y en que momento, si es la parte verde o blanca”, nos comenta Heine Herold, chef consultor y líder de Pollos Guapos. “La blanca es para aderezos, bases o salteados y la verde para terminar con un toque crujiente y fresco. Podríamos terminar un chaufa con hojas de apio o con las mismas verduras orientales como pak choi o choisan”.

Además, recomendó “para una base como de un pachikay, la podemos reemplazar por el ajo chino o cebolla común”. En el caso de platos como el lomo saltado que llevan cebollita china al final, el chef recomienda prescindir de ella y agregar insumos como el culantro o perejil: “Como nota fresca al final”.

Por otro lado, Ruei Tang Yeh es un chef que no usa cebollas ni ajos como parte de su propuesta gastronómica que sigue la línea de la cocina ayurveda y se transmite en el restaurante Asianica: “Mi familia me inculcó el budismo. Según la tradición, el no comer ajos y cebollas nos brinda un mejor carácter. Estos alimentos, en nivel espiritual, nos vuelven más coléricos, ansiosos o nos incitan a comer en exceso. No las he usado nunca en la cocina ni las he comido. Tampoco bebemos alcohol, por eso es que la carta de Asianica no cuenta con bebidas alcohólicas”, declaró para Provecho Ruei Tang en una entrevista sobre Asianica.

En esta ocasión, le consultamos cómo podríamos reemplazar la cebollita china y respondió: “Por ejemplo, para platillos orientales utilizamos bastante el culantro, tanto el tallo como las hojas al igual que la raíz”. También recomendó utilizar “perejil o huacatay que combinan bien con algunos platos criollos. Con notas más frescas pueden ser hierba buena o albahaca”.

Por otro lado, el chef Ignacio Barrios sugiere reemplazar la cebollita china por ajos tiernos o ajetes: “Funcionan súper. Es el ajo que aún no ha desarrollado la cabeza de ajo, para un chaufa sería excelente. Y la otra opción es el cebollino/ciboulette/chives que es como una cebollita china delgadita, queda genial como decoración y como toques ligeros en un tiradito nikkei o un tartare”.