El portal Apuesta Legal Perú realizó una encuesta para averiguar cuál es la percepción que tienen los apostadores peruanos sobre los casinos online y físicos y cuánto saben sobre la regulación de las apuestas deportivas y juegos a distancia aprobada recientemente por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).

¿Quiénes respondieron la encuesta?

El pool de encuestados estuvo compuesto por hombres (44%) y mujeres (56%) mayores de 18 años de diversas regiones del Perú. La región más representativa fue Lima, con un 55% de los encuestados, seguida de La Libertad, con sólo el 8% de las respuestas.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos de la encuesta?

El estudio realizado por Apuesta Legal Perú permitió que el portal llegara a conclusiones reveladoras sobre el perfil de los apostadores peruanos. Uno de los hallazgos que más llamó la atención es que las marcas más recordadas y utilizadas por los jugadores son Betsson Casino e Inkabet Casino.

¿Cómo es la relación de los peruanos con los casinos online?

Con respecto a la frecuencia con la que los peruanos apuestan en casinos en línea, el estudio apuntó que el 50% lo hace por lo menos una vez a la semana y que 30% lo hace al menos una vez al mes.

Además, 7 de cada 10 apostadores revelaron que prefieren marcas que cuentan con sistemas de seguridad para realizar pagos. Asimismo, entre los principales factores que evalúan los jugadores a la hora de elegir una marca se encuentran los métodos de pago (56%), los protocolos de seguridad (41%) y la transparencia en la información (40%).

Y si hablamos de los motivos que llevan a los jugadores a apostar en línea, más del 50% de los encuestados respondieron que es una forma de entretenimiento, 40% lo hace para probar su suerte y más del 30% apuesta porque es una forma de ganar dinero extra. Por su parte, los que no juegan en casinos online señalan que no lo hacen por temor a exponerse a posibles adicciones o porque no les interesa este tipo de juego.

¿Qué saben los apostadores sobre la regulación de las apuestas en Perú?

Sobre el conocimiento que tienen los jugadores acerca del proceso de regulación de las apuestas en Perú, la respuesta fue contundente: 60% de los encuestados en general nunca ha oído hablar sobre la Ley Nº 31557 ni el Decreto Supremo emitido por el MINCETUR. Sin embargo, aproximadamente el 50% de jugadores activos si están al tanto de la normativa.

Estos son algunos de los datos más interesantes que nos ha dejado la reciente encuesta de Apuesta Legal Perú sobre la relación entre los apostadores peruanos y los casinos online y físicos. Por último, es importante destacar que, de acuerdo con los resultados de la encuesta, existen muchas similitudes en el comportamiento de los apostadores de casinos online y físicos.