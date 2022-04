¿Cuántas veces hay imprevistos que alteran tu presupuesto mensual, has superado los gastos fijos y llega fin de mes con montos altos que no sabes cómo pagar? Sí, esta es una situación habitual que lleva a solicitar un préstamo. La situación se complica si estás reportado en Infocorp, ya que al acudir a un banco o a una caja no hay posibilidad de acceder a un crédito. Sin embargo, hay una entidad peruana formal y registrada en la SBS que ofrece préstamos estando en la central de riesgo.

¿Qué empresa ofrece préstamos para personas reportadas en Infocorp?

Una de las fintech —empresa que combina las finanzas con la tecnología— más seguras y confiables es Prestamype. Se trata de la compañía más grande del sector y la primera multiservicio del Perú en ofrecer más de una modalidad de financiamiento para mypes: préstamos con garantía hipotecaria y factoring.

Los montos a los que puedes acceder con Prestamype van desde los S/ 20 mil hasta S/1 millón. Incluso, los plazos para pagar son mejores que en los bancos u otras alternativas: hasta 48 meses. El proceso es rápido, seguro y bajo buenas condiciones, pues la tasa de financiamiento va desde un 21% anual. Muy por debajo del 45% que otorgan otras empresas de préstamos.

Cabe resaltar que, Prestamype ha gestionado más de S/ 130 millones en financiamiento a personas y empresarios, los cuales en su mayoría no han podido acceder a un préstamo en el sistema financiero tradicional, por estar en la central de riesgo o no contar con un sustento de ingresos.

¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para calificar a un préstamo con garantía hipotecaria debes contar con un inmueble (casa, departamento, local comercial o terreno) inscrito en SUNARP y ubicado en Lima Metropolitana o Callao. Recuerda que no debe tener multas o gravámenes. Si cumples con estos requisitos estás más cerca de precalificar al préstamo.

Así, en el proceso de evaluación no es determinante no tener un historial crediticio o estar reportado en Infocorp, ya que tu inmueble es el respaldo que necesitas para obtener un préstamo de monto elevado, pero con una tasa de interés baja.

¿Cuáles son los pasos para calificar al préstamo?

1. Ingresa a la web de Prestamype y llena el formulario. Al completar todos los datos sabrás si precalificas o no al préstamo. El proceso es online.

2. Envía la documentación que te solicite el analista para validarla y realizar la tasación del inmueble a hipotecar.

3. En un promedio de 10 días útiles después de la entrega de la firma de la minuta, recibirás tu préstamo.

Para más información o precalificar en línea, ingresa AQUÍ .

REPORTAJE PUBLICITARIO