No importa el tipo de negocio que tengas —veterinaria, restaurante o tienda de ropa— a todo emprendedor en algún momento le han hecho alguna vez esta pregunta: ¿Aceptas pagos con tarjeta? Una respuesta negativa, además de revelar que ese comercio no está ni cerca de ser digitalizado, podría significar la pérdida de una venta. No es para menos: hoy el éxito de un negocio está determinado por el uso de tecnología, pues mejora aspectos clave como la promoción, los canales de pago y la relación con los clientes.

La fórmula es sencilla: a más opciones digitales, más ventas. Es decir, a mayor presencia de marca en canales digitales, mayor cercanía en la comunicación con los clientes en las redes sociales. Y a mayor cercanía, surge la necesidad de asegurar el cierre de cada venta priorizando ofrecer los medios de pago que tus clientes necesitan.

Si bien las tradicionales transferencias y el efectivo son aún una opción para algunos emprendedores, la creciente necesidad de usar crédito y de reducir al máximo el contacto entre persona y persona, se han vuelto factores que han impulsado el uso de medios de pagos digitales en estos tiempos de pandemia.

Según la Asociación de Emprendedores Digitales (Asedi), la cantidad de negocios que incorporarán tecnología a sus ventas crecerá 80% este año, una expectativa alta impulsada por la COVID-19 y por ello, de la mano con Culqi, el ecosistema de pagos 100% peruano, queremos compartir contigo cinco aspectos esenciales para que tu negocio no se quede fuera de la digitalización.

Seguro y productivo

¿Es rentable la migración hacia un negocio digital? Aunque muchos crean que la digitalización se limita a la presencia en canales digitales, la verdadera riqueza de digitalizar un negocio está en poder reducir costos operativos a través de la automatización de procesos y de la gestión de la información.

Además, según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el promedio de ventas online crecerá 50% en todas las categorías y el 30% de compradores online serán nuevos.En ese contexto, es necesario encontrar el camino hacia la digitalización atendiendo las necesidades de cada comercio de sus clientes. Por ello, Culqi te ofrece diversos medios de pago para que, tú y tus clientes, se acomoden al que más necesiten.

