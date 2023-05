Ya empieza mayo y el Día de la Madre está a pocas fechas. Si aún no has elegido un regalo para mamá, Samsung tiene dos televisores y un proyector que se adaptan a las necesidades de diferentes tipos de mamás: cinéfilas, artísticas e, incluso, aquellas que buscan estilo y libertad en su hogar. Aquí te presentamos tres formas diferentes de ver la TV, según cada tipo de madre:

Para la mamá que ama las maratones

Si tu mamá es fan de maratonear con series como “The Last of Us”, “The Mandalorian” o “The House of the Dragon”, seguro que apreciará tener un televisor que le ayude a ver mejor las escenas oscuras de estos contenidos.

Para ella, es ideal un televisor de la línea Neo QLED de Samsung, el más moderno que actualmente hay en el mercado. Cuenta con una tecnología Quantum Miniled, que permite que tenga una iluminación precisa con colores más realistas, un mejor contraste y una mayor iluminación para poder apreciar cada detalle.

Además, tiene una mayor distribución de parlantes dentro del televisor, ya que cuenta con 6 parlantes repartidos en la pantalla. La tecnología Q-Symphony permite mejorar la experiencia auditiva al potenciar el sonido con un Soundbar Samsung. Esta tecnología permite combinar los distintos canales de sonido, es decir, combinará canales de audio de la barra de sonido y los altavoces del televisor a la vez, aumentando la claridad y potencia de ambos.

Por si fuera poco, el diseño ultradelgado de Neo QLED no romperá con la decoración de tus ambientes. Más bien será el complemento ideal.

Para la mamá amante del arte

Ahora bien, si tu mamá es de las que ama la decoración y el arte, puedes optar por un televisor The Frame que es parte de la línea de televisores Lifestyle de Samsung. Este modelo será el ‘match’ perfecto para aquellas que buscan darle un toque artístico a sus espacios. Es el único televisor en el mundo que se puede convertir en un cuadro decorativo. Olvídate de apagarlo y ver ese cuadro negro en medio de la pared o sobre un mueble: es una obra de arte en alta resolución y con un marco hermoso. Y viene con marcos intercambiables en color blanco, beige, marrón y terracota.

Este televisor QLED cuenta con una pantalla mate que, gracias a la tecnología Quantum Dot, brinda realismo ante cualquier nivel de brillo, pues tiene un volumen de color al 100%. Con ello podrás disfrutar de un catálogo de más de 1.600 obras de arte de los museos más famosos del mundo y así contar con una réplica de estas pinturas en tu hogar. Para tener esta amplia variedad, hay que pagar una suscripción; sin embargo, si no se desea, están disponibles 23 obras gratuitas que ya vienen instaladas por defecto. Otra opción interesante es usar esta pantalla como marco de fotos inteligente y colocar fotografías, collages, entre otros.

Y no te preocupes por los cables, ya que no hay un panel detrás de este televisor que pueda quitar la sensación de estar viendo una obra de arte. Para no romper con la estética, la tecnología One Connect hace lo suyo: el televisor cuenta con un solo cable de fibra óptica transparente que va a una caja pequeña desde la cual se distribuyen cables y funciones como audio y video, además de conexiones a otros dispositivos.

Para la mamá que busca la libertad

Aquí te presentamos una opción para las mujeres que aman la libertad y no se conforman con una imagen pequeña. Se trata de un dispositivo que entra en la mano: el Proyector Freestyle.

Tu mamá podrá llevarlo a cualquier lugar, ya que se trata de un aparato pequeño y compacto que no pesa más de 800 gramos y proyecta contenidos en una pantalla que se puede ajustar desde 30 hasta 100 pulgadas. Además, si ella busca un efecto tipo sala de cine, siempre podrá contar con la magia del sonido envolvente de 360º que ofrece el potente altavoz de este proyector. Es ideal para una tarde de series en familia, jugar videojuegos a todo lo grande o una noche de películas en pareja con un ambiente más romántico.

Y lo mejor es que no hay que ser un experto en tecnología: su configuración es instantánea. Además, ofrece la misma experiencia ‘smart’ que un televisor, pues cuenta con la misma tienda de ‘apps’. Es ideal para trabajar, ver series, películas y más.

Recuerda que por la compra de cualquiera de estos televisores Samsung accedes de manera gratuita a un servicio ‘premium’ de instalación a domicilio. Sin importar el tamaño del dispositivo, una vez que este llegue a tu hogar, puedes coordinar la fecha en la que se realizará el trabajo. El servicio consta de la instalación del televisor en un mueble o rack y la configuración del mismo. Además, se podrá configurar al sistema de audio que tengas.

Entonces, con toda esta información ya puedes elegir un equipo que se adapte a las necesidades de tu mamá. Para que pueda disfrutar su serie favorita, un videojuego o una película con la mejor tecnología a la mano. Encuentra el regalo perfecto, aquí .

