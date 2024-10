En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), innovar los métodos de enseñanza en la educación superior ha sido una constante durante sus 30 años de existencia, siempre en el afán de buscar los más altos estándares académicos y preparar mejor a sus estudiantes. Por ello, no es de extrañar que hoy reafirme este compromiso a través de una alianza estratégica con Minerva, creadora de la universidad más innovadora del mundo, según la prestigiosa clasificación The World University Ranking for Innovation (Wuri Ranking 2023)*.

Al detalle

La metodología educativa de Minerva combina el pensamiento crítico y creativo con habilidades de comunicación efectiva y trabajo en equipo. Su enfoque disruptivo ha sido adoptado por instituciones de renombre global, como la Universidad de Berkeley (Facultad de Derecho), la Universidad de Miami, la Universidad de Tokio y ESADE. Hoy, es integrada por la UPC para potenciar y re-evolucionar nuevamente su modelo educativo, contribuyendo a que sus graduados se distingan en un mundo cada vez más competitivo.

“Estamos emocionados de entregar a nuestros estudiantes una educación que no solo desarrolla habilidades prácticas y duraderas, sino que también los prepara para ser agentes de cambio”

Edward Roekaert, CEO y rector de la UPC

* https://www.wuri.world/wuri-ranking-2024





Capacitaciones y ODS

Los docentes de la UPC recibirán formación continua para la aplicación de esta nueva metodología educativa. Esto les permitirá guiar y apoyar a los estudiantes de manera adecuada a lo largo de su carrera, fomentando la mejora en su aprendizaje. El objetivo es asegurar que los alumnos adquieran competencias que puedan aplicar de manera efectiva.

Este nuevo acuerdo contribuirá a que los estudiantes de la UPC trabajen de manera más explícita con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, preparando proyectos que aporten visiblemente a los mismos. De ese modo, se garantiza que los alumnos profundicen en cómo desde su rol profesional pueden contribuir a construir una sociedad más sostenible. Para tal fin, desde el primer semestre trabajarán proyectos o iniciativas que los enfrenten a problemas reales y actuales, y que ayuden a mejorar el bienestar social y ambiental del país. De esta manera, los estudiantes se convertirán en líderes íntegros e innovadores capaces de generar un impacto positivo en la sociedad.

La implementación de la metodología educativa de Minerva en la UPC comenzará el primer semestre del 2025. Se llevará a cabo de manera gradual, en las 57 carreras de pregrado. De esta manera, la UPC mantiene su compromiso con la transformación y el avance de la educación en el país.

