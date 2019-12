La carta de Navidad que un niño británico escribió para recordar a su madre recientemente fallecida emocionó y caló hondo entre los usuarios de las redes sociales, especialmente en Facebook, donde se hizo viral. Harry, de ocho años, redactó su texto y lo mandó al ‘cielo’ donde, asegura, se encuentra su amada progenitora.

El emotivo escrito, descubierto por el padre del menor en la ciudad inglesa de Netherton, plasma los sentimientos del niño a solo nueve meses de la muerte de su madre. Kerrie, quien solo tenía 34 años, falleció de forma inesperada tras sufrir un derrame cerebral. Era marzo del presente año.

“Me pidieron que escribiera una carta a alguien que me importa en 2019. Quería escribirle a mi madre, pero ella murió en marzo. Quizás llegue al cielo”, dice parte de la carta que se compartió en Facebook.

Harry le cuenta a su madre algunas cosas que le han pasado en los últimos meses, aunque principalmente le hace saber que extraña en demasía sus cenas dominicales.

La carta que Harry le escribió a su fallecida madre con motivo de la Navidad | Foto: BPM Media

“A veces te hablo en la noche a pesar que nunca respondes. Me gustaría que lo hicieras. Si vuelves, me comería todo el brócoli y los brotes y limpiaría mi habitación. No sería tonto y te ayudaría a hacer todo”, expresa el niño.

En la parte más conmovedora del texto, el menor le confiesa a su madre que la recuerda y la llora todos los días, “pero no se lo digo a nadie”.

Dolor de padre

Rich, padre de Harry, cuenta que su hijo escondió la carta en su habitación, aunque luego le dijo que tenían que llevarla a otro lugar para que “los ángeles se la llevaran y su madre la leyera en el cielo”.

Tras colocarle un sello y depositarla en un banco de Netherton Park (Dudley, Inglaterra), retornaron al lugar al día siguiente y comprobaron que la carta ya no estaba en ese lugar, lo que llevó al padre de Harry a pensar que se había volado o se la llevaron otras personas.

“Fue decisión de Harry escribir la carta sobre cómo se siente con su madre. Me preguntó si la vería, y le dije que los ángeles se la llevarían para que ella la leyera en el cielo. No esperaba verla (la carta) nunca más, así que fue una agradable sorpresa escuchar que se publicó en línea”, indicó Rich, según reproduce Mirror.

“Era simplemente un forma de ayudar a Harry a sobrellevar la situación y no sabía que tocaría tantos corazones, pero estoy feliz de que sea así”, agregó.

