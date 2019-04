Mujer va a la boda de su ex vestida de novia para pedirle perdón y que se case con ella 

VIRAL | El día más feliz de su vida se convirtió en uno de los más amargos para una pareja que estaba a punto de casarse en China. Cuando estaban a punto de darse el 'Sí' para siempre, nunca imaginaron que una mujer, que ambos conocían, llegaría a interrumpir el ansiado momento.

► Gimnasta se rompe ambas piernas tras error de cálculo durante competencia.

​► Descubren a una pitón atascada en un tejado tras no poder digerir a un conejo.

El video viral, que se encuentra en la plataforma de YouTube y que circula en las redes, muestra una singular boda, pero lo que ha hecho viral el momento es la vergonzosa situación por la que tuvieron que pasar los novios, cuando una mujer apareció vestida de novia en plena ceremonia para oponerse al matrimonio y rogarle a su ex enamorado que volviera con ella.



La joven, sin la más mínima vergüenza llora de rodillas a su ex pareja por varios minutos ante los ojos de todos los invitados, mientras la actual novia mira la escena sin creer lo que estaba viviendo.

El joven intenta calmar a su novia, pero ella se retira de la escena bastante molesta. Él visiblemente incómodo también, decide rechazar la solicitud e ir detrás de su futura esposa, dejando a la ex completamente desconsolada.

Algunos de los asistentes no dudaron en grabar el momento y difundirlo por redes sociales. El video no tardó en hacerse viral, causando diversas reacciones, más aun cuando fue replicado por la plataforma web del diario británico The Daily Mail.

Según Star Video, afiliado a Hunan Legal Channel, el novio rompió con su ex novia porque sus personalidades eran muy diferentes, además de ser muy intensa.