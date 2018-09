YouTube: Christian Hudtwalcker dejó programa radial con Alan Diez por este motivo

El periodista Christian Hudtwalcker no conduce más "La hora revuelta" (Radio Capital) junto a Alan Diez. La novedad sorprendió a los oyentes de dicho espacio, acostumbrados a los habituales cruces y bromas entre ambos comunicadores. ¿Qué pasó? Lo ocurrido está alojado en este video de YouTube.

Según informó Diez en vivo, su hoy ex compañero dejó la casa radial que lo acogió varios años por una mejor oferta laboral proveniente de otro medio de comunicación.

"Christian se fue, ya no pertenece a las filas de Capital porque tuvo una mejor oferta laboral, como me puede pasar a mí o a usted, amigo oyente", inició en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Con esta aclaración, Alan Diez intentó apagar todas las especulaciones en torno a los motivos por los que Hudtwalcker dejó de ser su partner radial.

A través de redes sociales muchos oyentes especularon en torno a la salida del periodista de dicho medio de comunicación, sin embargo, con esta aclaración ya todo queda claro.

"Señores, ya no pertenece más a la radio. Tuvo una mejor oferta laboral, llegó a un lindo arreglo con la radio. Las puertas están abiertas para cuando él quiera", añadió Alan.

"La gente me revienta el Twitter sobre esto. Ayer me escribió un pata diciendo: 'qué mal periodista eres para no decir la verdad'. La verdad es que tuvo una mejor oferta laboral y se fue", concluyó Diez en el clip de YouTube que acompaña esta nota.

Diez explicando la salida de Christian Hudtwalcker de Radio Capital.

Alan Diez y Christian Hudwtalcker condujeron juntos "La hora revuelta", un espacio que tocaba temas de actualidad y también brindaba espacio para que los oyentes opinen.

Previo a esto, el periodista estuvo en la conducción de las transmisiones que Latina hizo del Mundial Rusia 2018.